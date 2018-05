Mies tuunasi mahongilla luksusauton, jonka osia himoitaan Havaijillakin – Video esittelee sikarihumidorin ja paikat konjakkilaseille

Kajaanilaisen Teppo Näyhän tuunaama Lexus Mahogany on saanut tunnustusta kotimaassa ja ulkomailla. Video ja kuvat näyttävät puiset yksityiskohdat, jotka on tehty käsityönä omassa autotallissa.

Mistä on kyse? Kajaanilainen Teppo Näyhä on tuunannut autoja vuodesta 2006 saakka. Kaikki kolme tunnustusta saaneet autoa ovat Lexuksia.

Näyhän silmäterä on "herrasmiespuusepän työauto", Lexus GS300 Mahogany. Puuosat on valmistettu käsin tavalliselle nikkarille tutuilla työkaluilla.

Pian Mahogany vaihtaa omistajaa. Sitä ennen edessä on vielä näyttelyreissuja. Seuraava on Backwoods Cruising 19.5. Kajaanissa.

KajaaniTeppo Näyhä rakastaa harrastustaan niin paljon, ettei halua tehdä siitä työtä. Ei sitten millään, vaikka omin käsin tehdyille auton osille olisi ostajia maailmalla.

Kajaanilaismiehen kädenjälki saa tuunaajien mielen kehräämään. Miehen muokkaamista kolmesta Lexuksesta kaikki on esitelty näyttävästi Suomen suurimmissa alan lehdissä: koko rypäs GTI:ssä ja kaksi viimeisintä Tuning.fi:ssä.

Vaikka Näyhä on tuning-piireissä tunnettu tekijä, kotimaakunnassaan Kainuussa hänet tiedetään lähinnä taitavana kirvesmiehenä, joka suunnittelee ja näppää paikoilleen unelmien kylpyhuoneita ja saunoja.

Lexus Mahogany on Teppo Näyhän silmäterä. Auto on saanut nykyisen muotonsa kahden vuoden työn tuloksena. Niko Mannonen / Yle

Kun puhutaan autojen laittamisesta, mikään raha ei ole niin arvokas, että Näyhä suostuisi vaihtamaan siihen käsillä tekemisen ilonsa. Mies nauttii lasikuidun ja muiden elementtien muovaamisesta.

Mahonkiosia on kysytty New Yorkista asti. Instagramin innoittamalle ja itse kootulle etupuskurille taas olisi ollut ottajia kymmenestä eri osoitteesta. Kauimmaiset yhteydenotot ovat tulleet Dubaista, Abu Dhabista sekä Havaijilta.

Ostotarjouksiin Näyhä vastasi yksiselitteisesti: kiitos, mutta ei kiitos.

– Kerroin vain, että teen itselle näyttely- ja harrasteautoa. En tee myyntiin osia. Se on vähän yllättänyt, että harrastajat ympäri maailmaa ovat vailla samoja osia, joita pysyy itse tekemään.

Nyt auto on muotokieleltään Näyhää miellyttävä. Auton ulkopuolella olevat puuosat riisutaan, kun mies ajaa ajuton näyttelypaikalle. Niko Mannonen / Yle

Jos Näyhä jotain myy, silloin kaupan on kokonaisuus. Ensimmäiset kaksi autoa vaihtoivat omistajaa heti, kun tuunaaja oli tyytyväinen niiden ulkomuotoon.

Pian niin käy myös Näyhän silmäterälle, herrasmiespuusepän työautolle Lexus GS300 Mahoganylle, jonka kyydissä kotiin Kajaaniin ovat matkanneet kaikki miehen tavoittelemat palkinnot, kuten Pohjoismaiden suurimpien näyttelyiden, Ruotsin Bilsport Performance Custom Motor Show'n ja Norjan Oslo Motor Show'n palkinnot. Norjassa hän pokkasi kirkkaimman palkinnon sisustasta ja Ruotsissa auton sisusta sai kolmannen sijan. Molemmissa näyttelyissä Mahogany oli tuomariston suosikki.

Puuteema jatkuu konepellin alla. Mies on maalannut konetilan valkeaksi. Niko Mannonen / Yle

Paljon tunteita ja hyviä muistoja liittyy myös Hifi & Tuning Show'n näyttelyvieraiden äänien perusteella saatuun People's choice-pokaaliin.

Vielä hetken auto kuitenkin seisoo Näyhän autotallissa ja on kesän aikana esillä kahdeksassa näyttelyssä. Näyhä ei aio lähteä niistäkään tyhjin käsin. Hän haluaa ottaa yhteisestä ajasta kaiken irti, ennen kuin Mahoganyllä kruisailee uusi omistaja.

Sapelimahonki vs. yksinkertaiset työkalut

Pienet yksityiskohdat, puiset ja valaistut lasitelineet sekä takapenkin keskiosaan istutettu sikarihumidori, ponnahtavat esille tumman nahan keskeltä. VIP-tunnelmaa henkivät myös takaikkunoihin ripustetut mustat verhot, joiden takaa voisi kuvitella kurkkaavan vaikkapa filmitähden.

Näyhän suurin taidonnäyte löytyy silti auton takakontista.

Takakontti on yksi auton helmistä. Sieltä on suora näkymä myös sikarihumidoriin, jossa kuubalaiset odottavat täydellisessä kosteudessa. Niko Mannonen / Yle

Kahdessa vuodessa on tultu kauas päivästä, jolloin Näyhä katseli Oulussa mahonkiveneitä valmistavan käsityöläisen kädenjälkeä. Ystävä oli vinkannut puuosaajasta, jonka pajalla olisi mahdollista vierailla.

– Sieltä sain innostuksen. Veneen mahonkikansihan on aivan mahtava!

– Sen jälkeen lähdin etsimään mahonkipuuta, josta se ryhdytään toteuttamaan.

Muisto hetkestä venepajalla saa Näyhän innostumaan tänäkin päivänä, kun hän avaa takakontin ja esittelee mahonkikansien alta löytyvää satiinille aseteltua puusepän välineistöä.

Toden totta, mahonkirimojen väliin epoxilla tehdyt vaaleat raidat tuovat mieleen purjeveneen kannen.

Sopivaa puuta ei löytynyt Kainuusta. Melkein sadan kilon painoinen lankku tuotiin Kainuuseen etelästä Lahden seutuvilta.

– Se on afrikkalaista sapelimahonkia, joka on tosi kova puu. Sitä voisi verrata tammeen. Aika arvokastahan se on, mutta maksaahan jalopuu.

Luksusta löytyy myös etupenkiltä. Yhtä yksittäistä puuosaa on työstetty vähintään kaksi viikoa. Niko Mannonen / Yle

Näyhä esittelee paksua lankunpätkää sekä ohutta puuviilua, joka taipuu kostuttaessa hapankorpun lailla. Lankku oli odotettua hankalampi vastus, eikä sen työstämistä voi verrata millään tavalla esimerkiksi tuunauksessa yleiseen lasikuituun.

– Lasikuituosia on helpompi leikata, liittää uudelleen ja oikaista pakkelilla. Puun pinta taas hiotaan suoraksi ja sitä työstetään. Ainoa, mikä sitä peittää on kirkas lakka. Sieltä ei käytännössä piiloudu mitään.

Näyhä laskee työstäneensä autoa toistatuhatta tuntia autotallissa musiikki pauhaten. 18 vuoden aikana vaimokin on saanut tottua siihen, ettei miestä näy kotona.

– Hän antaa minun tehdä tätä rauhassa ja toteuttaa itseäni. Kyllä hän on varmaan alkuaikoina naureskellutkin hommalle, mutta nyt kun olemme kiertäneet yhdessä ulkomailla, hän on huomannut, että teen tätä tosissani.

Nämä palkinnot ovat kertyneet kahdessa vuodessa. Ne kaikki on voitettu Lexus Mahoganylla. Niko Mannonen / Yle

Mies hymyilee katsellessaan ympärilleen itse tekemässä autotallissaan.

Tallin nurkista ei löydy kalliita ja isoja työstövehkeitä, vaan perusnikkarille tuttuja talttoja, sahoja ja hiomatyökaluja.

– Välineet, joilla työskentelin, olivat aika alkeellisia. Voi sanoa, että ihan käsityökaluja: akkuporakone, käsihiomavälineet, kuviosaha, sirkkeli ja nauhahiomakone, hän luettelee.

Katsoipa autoa mistä suunnasta tahansa, silmä löytää tarkasti mietittyjä yksityiskohtia. Tyyliin sopivat istuinsäätimet eivät ole vain koristeena, ne toimivat. Niko Mannonen / Yle

Puuosat oli lakattava 10–12 kertaa ja lakkauksien välissä tehtiin välihionta. Jokaista osaa, niin istuimensäätönuppia kuin öljykorkkiakin, on työstetty yhteensä kaksi viikkoa.

Koko ajan kaiken innon alla kyti epäilys: kiinnostaako autoissa suhteellisen harvinainen puuelementti ketään muuta kuin häntä itseään? Aitoa puuta käytetään lähinnä vain Rolls-Roycen kaltaisissa luksusmerkkien autoissa.

– On se kuitenkin kiinnostanut, Näyhä toteaa.

Teppo ja Lexus tunnetaan tuning-piireissä

Lexus Mahoganyn lukeminen Suomen hienoimpien styling-luokan tuning-autojen joukkoon ei ole pelkästään henkseleiden paukuttelua. Sen vahvistaa Finnish Hot Rod Associationin (siirryt toiseen palveluun) tuning-asiantuntija Sami "Pomppis" Fagerström.

Mies vastaa puhelimeen työpaikallaan rengasliikkeessä.

– Tiedätkö tapauksen Teppo Näyhä ja Lexus Mahogany? kysyn, eikä tarkempia taustoituksia tarvita.

– Kyllähän minä Tepon tunnen, Fagerström sanoo empimättä.

Moottori ja muu tekniikka on jätetty vakioksi. Teppo Näyhän auto on styling-luokan auto. Niko Mannonen / Yle

Fagerströmin mukaan Näyhän lähtökohta on erilainen kuin monilla muilla tuning-harrastajilla. Lexus ei ole itsestäänselvä vaihtoehto, sillä siihen ei ole tarjolla osia jokaisen autoliikkeen marmoritiskillä tai nettikaupoissa.

Tuning-asiantuntija piti jo Näyhän aiempaa Lexusta upeana, mutta Mahogany on viety uudelle tasolle. Puu on tuunauksessa harvinainen elementti Suomessa ja maailmalla.

– Viimeistelyn taso on omaa luokkaansa. Auto on mielenkiintoinen ja yksityiskohdat viimeisen päälle ajateltuja. Kaikki on tehty alkuperäistä ajatellen.

Näyhä autoineen halutaan mukaan mahdollisimman moniin näyttelyihin.

– Jos Teposta ei ole kuulunut, soitamme hänelle, ja kysymme, että onhan hän tulossa näyttelyyn, Fagerström sanoo.

Kaksi vuotta, 21 näyttelyä ja 25 palkintoa

Jos Näyhän luksus-Lexus nähdään tienpäällä, suuntana on todennäköisesti näyttely. Vuosimallin 2005 autolla on ajettu yhteensä 190 000 kilometriä, joista 12 000 on kertynyt Näyhän tekemistä näyttelyreissuista.

Muuten autolla ei ajeta.

– Trailerilla siirtäminen on niin kallista, ettei sellainen meininki olisi mahdollista.

Yksi töisevimmistä muokkauksista oli etupuskurin valmistaminen. Vuoden 2013 Lexuksen puskuri on istutettu vanhempaan keulaan Niko Mannonen / Yle

Ajomatkan ajaksi auton ulkopuoli riisutaan puusomisteista.

Juuri autonäyttely olikin syypäänä siihen, että Näyhän pikkupoikana alkanut rakkaus moottorin murinaan roihahti uudelleen. 2000-luvun alkupuolella kierretyt autonäyttelyt jättivät kipinän: mitä, jos jonakin päivänä hän itsekin rakentaisi ja esittelisi tuunaamaansa autoa muiden rinnalla?

Oma juttu löytyi tekniikan, moottoreiden ja jumputtavien bassojen sijaan stylingistä, eli auton muokkaamisesta VIP-tyyliseksi alkuperäistä mallia kunnioittaen.

– Rakentelu lähti vuonna 2006 ensimmäisestä Lexuksestani. Vuonna 2010 vaihdoin uudempaan saman merkin autoon, jonka takakonttiin tein puiset laatikot samppanjapullolle ja -laseille. Tämä nykyinen Mahogany onkin jo pidemmälle viety.

Auton suunnittelussa on ollut mukana Näyhän ystäviä ja säännölliset huoltotoimenpiteet suorittaa hänen veljensä.

Niko Mannonen / Yle

Kun Näyhä näyttää kuvaa harmaasta, teipin peittämästä ja keulattomasta autosta, sitä ei uskoisi samaksi Lexukseksi, joka seisoo autotallissa nyt.

– Alkuperäisen puskurin yläosasta on otettu lasikuitukopio, johon on liitetty 8 vuotta uudemman Lexuksen alaosan kopio. Maskin laidat on leikattu uudemmasta mallista, Näyhä kertoo.

– Eli käytännössä vuoden 2013 mallin puskuri on istutettu vanhempaan keulaan, hän selventää.

Lasikuitupuskurin leikkeleminen kesti monta viikkoa. Välillä tuntui, ettei hommasta tule yhtään mitään. Kun yksi kohta onnistui, toinen repsotti. Se turhautti – oli purettava ja tehtävä alusta.

Takakontin somisteiden muotoilu tuo mieleen veneen keulan. Työkalut kertovat myös Teppo Näyhän ammatista ja intohimosta. Niko Mannonen / Yle

Näyttelyosastolla ja palkintokorokkeella seisominen ovat kuitanneet kaiken nähdyn vaivan ja hikikarpalot.

Näyhä myöntää, että viime vuoden Hifi- ja Tuning Show'n palkintolavalla seisoessa silmäkulmassa kimmelsi kyynel, kun hän vastaanotti parhaista yleisöäänistä saadun palkinnon yhden äänen erolla hopealle jääneeseen.

– Se veti nöyräksi.

Tällä hetkellä Näyhä iloitsee tuoreesta pestistään tulevassa X-Treme car show'ssa, joka kuuluu Suomen suurimpiin autonäyttelyihin. Esillä on myös ulkomailta tuotua kalustoa.

– Olen monta kertaa miettinyt näyttelystä pois ajaessa, että voin sanoa eläväni unelmaani. Mitä olen lähtenyt tavoittelemaan, niin sen olen saanut.

Tekeekö lasikuitu comebackin?

Tyyli muuttuu ja toistuu tuningissa samaan malliin kuten muissakin muotivirtauksissa.

Finnish Hot Rod Associationin (siirryt toiseen palveluun) tuning-asiantuntijan Sami "Pomppis" Fagerströmin mukaan tuning-harrastus on kehittynyt vuosien varrella ja harrastajien määrä on suunnilleen sama kuin sen huippuvuosina 2000-luvun alussa.

Autonäyttelyissä pääsee kurkistamaan Mahoganyn konepellin alle. Niko Mannonen / Yle

Tuningin suuntauksia ovat VIP-tyyliä hakevan stylingin lisäksi muun muassa kilpa-autotyyli eli race ja auton madaltamiseen keskittyvä stance.

– Nyt pinnalla on OEM-tyyli, eli tehdään alkuperäistä jäljittelevää. Esimerkiksi Audiin saatetaan hakea sporttista RS-lookkia.

Alkuvuosien lasikuituviritykset tekevät Fagerströmin mukaan uutta tuloaan. Överit lintulaudat eli spoilerit ja maata viistävät helmat sekä muodokkaat etupuskurit eivät ole vielä valtavirtaa Suomen tuning-tapahtumissa, vaikka muualla Euroopassa niitä nähdään jo paljon.

– Kaikki tulee myöhemmin tänne Suomen perähikijälle, mutta tuloillaan ilmiö todellakin on.

Näyhä tulevasta projektistaan: Tällä kertaa ei puuta

Teppo Näyhä hymähtää, kun häneltä kysyy, että aikooko hän asentaa seuraavaan autoonsa näyttävän takaspoilerin.

Mies vakuuttaa, ettei se ole suunnitelmissa.

– Ei se ole yhtään tapaistani, mies nauraa.

Näyhä on salamyhkäinen tulevan autonsa suunnitelmista. Hän paljastaa, että merkki on Lexus, malli on uudempi kuin Mahoganyn, hintakatto kulkee 30 000 eurossa ja auton laittamiseen on varattu korkeintaan kymppitonni.

Siksi Lexus Mahogany etsii nyt uutta omistajaa.

– Suunnitelmat ovat niin pahasti kesken, etten lähde vielä paljastamaan muuta. Voin kertoa, ettei se ole ainakaan puuteemainen auto.

Teppo Näyhän ja Mahoganyn tunnistaa näyttelyssä koreasta esittelypaikasta. Kiehiset ja valopylväät ovat Näyhän omaa suunnittelua. Noora Komulainen / Crypted Photography

Ruotsin Bilsport Performance Custom Motor Show'hun ja Oslon Motor Show'hun osallistuminen ja niissä pärjääminen sekä juryn myöntämät sisustan ykköspalkinnot täyttivät Näyhän viisi vuotta kyteneet haaveet. Nyt samat tavoitteet asetetaan uudelle autolle.

Kuluvana viikonloppuna Näyhän näyttelymatka on lyhyempi kuin tavallisesti. Näyhä osallistuu kotikaupungissaan entisen kerhonsa Backwoods Customsin vuosittaiseen tapahtumaan, Backwoods Cruisingiin.

Hän pakkaa Mahoganynsä takapenkille monta jätesäkillistä kultaisella spray-maalilla värjättyjä kiehisiä, valaistut puutolpat ja kelopuulla kehystetyt esittelytaulunsa.

Se, paljastaako mies näyttelyvieraille tulevat suunnitelmansa, jää nähtäväksi.