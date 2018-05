Maailman suurimmasta pinssikokoelmasta ei tullut yhtään huutoa

Maailman suurimmaksi noteerattu pinssikokoelma on edelleen vailla uutta kotia. Perjantaina päättyneessä nettihuutokaupassa ei jätetty yhtään tarjousta. Lähtöhinta kokoelmalla oli 450 000 euroa.

Naantalilainen Hellman huutokaupat koitti vauhdittaa ostajan löytymistä jopa 10 000 euron vihjepalkkiolla.

– Keräilykohteissa on aina se, löytyykö keräilijöitä, jotka kyseisen kokoelman haluaisivat. Toinen syy on tietenkin hinta. Jos jompikumpi ei kohtaa, jää harvinainenkin kohde myymättä, puntaroi toimitusjohtaja Tatu Untinen.

Kokoelmaa kaupataan yhä jälkimyynnissä

Tatu Untinen ei halua suoraan ottaa kantaa, oliko myyjä arvioinut kokoelmansa arvon yläkanttiin.

– Joko se oli liian paljon, tai sitten kyseisen alueen keräilijöissä ei ole ostajia näin valtavalle kokoelmalle. Jos jonkin kohteen hinta lähtee nollasta liikkeelle, sitä on erilaista myydä kuin asetetulla lähtöhinnalla, pyörittelee Untinen.

Myymättä jääneet kohteet ovat huutokaupan käytännön mukaan jälkimyynnissä kahden viikon ajan.

– Jos kauppoja ei synny jälkimyynnin aikana, tavara palautuu takaisin myyjälle. Vielä ei ole tullut yhteydenottoja, mutta kaikki on mahdollista ja työtä tehdään toimeksiantojen eteen, sanoo Untinen.

Tatu Untinen ihailee Seppo Mäkisen mittavaa kokoelmaa. Painoa koko komeudella on noin 540 kiloa. Jouni Koutonen / Yle

68-vuotias Seppo Mäkinen laittoi kokoelmansa myyntiin muutettuaan Kouvolasta Taipalsaarelle. Kokoelmaan on karttunut vuosien varrella 45 000 pinssiä. 125 lasista tauluvitriiniä muodostavat yli 100 metriä pitkän näyttelyn.

Todisteena väitteelle maailman suurimmasta kokoelmasta on Guinnessin Ennätyskirjan sertifikaatti.

Harvinaisuus hissaa arvoa ylös

Maassa kimmeltävä pieni esine pisti Seppo Mäkisen silmään Moskovan matkalla kesällä 1994. Löytö osoittautui pinssiksi, eikä se ollutkaan aivan tavallinen mainoshely. Pinssi oli pudonnut duuman jäsenen rintapielestä, ja siitä lähti Mäkisen keräilyinnostus.

Pinssin määritelmä on hieman häilyvä. Esimerkiksi monet entisen Neuvostoliiton alueelta tulevista pinsseistä muistuttavat enemmän kunniamerkkejä. Suurimmat pinssit ovat enemmänkin rintanappeja.

On vaikea keksiä elämänaluetta, jota pinsseihin ei olisi taltioitu. Selkeiden mainoshelyjen ohella rintapielissä on julistettu poliittisia arvoja, historian käännekohtia ja juhlittu suuria urheilutapahtumia. Luonnollisesti pinsseillä on myös fanitettu idoleita ja kaihottu kaukaisiin turistikohteisiin.

Yksi kokoelman vanhimmista pinsseistä on mielenkiintoinen pala suomalaista historiaa. Sellaisia on valmistettu sata vuotta sitten ainoastaan kymmenen kappaletta.

– Kun Suomesta suunniteltiin kuningaskuntaa, valmistettiin kymmenjäseniselle delegaatiolle pinssit. Asiat olisivat voineet mennä toisinkin, kertoo toimitusjohtaja Tatu Untinen Hellman huutokaupoista.

Monarkiaa puuhanneen delegaation jäsenille valmistettiin kymmenen pinssiä. Jouni Koutonen / Yle

Monarkistien pramea pinssi on oiva esimerkki rintakoristeiden rahallisen arvon karttumisesta vuosikymmenten saatossa. Kuten kaikessa keräilyssä, keräilijöiden mielenkiinto määrittää esineen arvon, ja mitä harvinaisempi esine, sen arvokkaampi.

Mainospinssit tallentavat arjen muistoja

Seppo Mäkisen kokoelmassa on myös vahva olympiaedustus. Esimerkiksi monien mieleen vuoden 1980 Moskovan kisoista jäänyt Miska-karhu taitaa pinsseissä kokeilla kaikki kesäkisojen lajit läpi.

Maskottikarhu Miska ehti moneen Moskovan olympialaisissa 1980. Jouni Koutonen / Yle

– Olympia-aiheiset pinssit ovat vahvasti esillä. Ne ovat myös maailmalla hyvin suosittu keräilykohde, kertoo Tatu Untinen.

Mainoslahjana saadut pinssit saattavat tuoreeltaan tuntua arvottomalta rihkamalta, mutta vuosien saatossa niistäkin muodostuu muistoja arkisista kulutustavaroistamme.

Suomalaistakin matkapuhelinhistoriaa on tallentunut pinsseihin. Jouni Koutonen / Yle

Seppo Mäkisen kokoelmassa pienet rintaneulat nostavat mieliin monia jo unohtuneita matkapuhelinmalleja eri valmistajilta, myös Nokialta.

– Kännykkämalleista tehdyt pinssit tuovat taloushistoriaa hyvin esille. Mainospinsseistä näkyy mukavasti, kuinka puhelinten mallit ovat vuosikymmenten varrella kehittyneet, hymähtää Tatu Untinen.

