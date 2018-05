Vanhat rakennuspiirrustukset olivat johtaa kymppitonnien vahinkoon – uusi sovellus pitää rakentajat ajan tasalla muutoksista

Mistä on kyse? Suunnittelun ja käytännön rakentamisen eriytyminen ja osapuolten yhteistyön puute syö tehokkuutta ja estää innovaatioita rakennusalalla.

Kajaanilainen sähköinsinööritoimisto Lieke on kehittänyt reaaliaikaisen sovelluksen erityisesti pienten ja keskisuurten urakoiden tarpeisiin.

Sovelluksen avulla rakennusalan tehokkuus lisääntyy, kun rakennustyömaalla on aina käytössä uusimmat piirustukset.

KajaaniAsentaja oli menossa muutama viikko sitten purkamaan toimistotiloja. Remonttimies noudatti rakennuspiirustuksia, mutta työpäivä oli vähällä johtaa kymmenien tuhansien eurojen vahinkoon.

Kukaan ei ollut kertonut, että remonttisuunnitelmia oli muutettu. Saneeraukseen menisikin vain osa toimistohuoneista.

Tällä kertaa vahingolta vältyttiin täpärästi, mutta aina niin ei käy. Tähän tarpeeseen kajaanilainen sähköinsinööritoimisto Lieke on kehittänyt sovelluksen, jonka tarkoituksena on pitää rakennuspiirustukset ajan tasalla joka vaiheessa.

Rakennustyömaahan liittyvät muutokset päivitetään tabletilla toimivaan sovellukseen reaaliaikaisesti ja näin eri toimijat pysyvät kärryillä. Tämä lisää rakennusalan tehokkuutta, sanoo Lieke Suunnittelun yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Ville Keränen.

– Tarkoituksena on siirtää paperit tabletille. Mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen työkalu. Asentajan kädessä ei tarvitse enää olla papereita, kertoo Keränen.

Kajaanilainen Lieke haluaa siirtää rakennuspaperit sähköiseen muotoon. Elisa Kinnunen / Yle

Kun Keränen aloitti yrityksessä vuonna 2013, hän saapui perinteiseen mappeja pursuilevaan työkulttuuriin.

– Näin valtavat paperipinot ja siivosimme monta sataa mappia pois. Silloin totesin, että joku järki tähän touhuun pitäisi saada, muistelee Keränen.

Sovellus markkinoille kesäkuussa

Lieken kehittämä sovellus toimii eri laitteilla ja eri alustoilla. Puhelin, tabletti ja tietokoneet soveltuvat työntekoon.

– Olemme startanneet tammikuussa ja nyt on menossa pilotointi, Lieken projektipäällikkö Marika Paananen kertoo.

Lieke Suunnittelulla on jo sopimuksia testiyritysten kanssa. Osa yrityksistä on paikallisia, mutta myös valtakunnallista kiinnostusta on ollut. Yritykset toimivat LVI-, sähkö- tai rakennusalalla.

Lieke Suunnittelu Oy:n projektipäällikkö Marika Paananen, toimitusjohtaja Petri Niskanen ja omistaja, hallituksen puheenjohtaja Ville Keränen. Niko Mannonen /Yle

Sovellus julkaistaan kaupalliseen käyttöön kesäkuun puolessa välissä. Innovaatio on luonut hyvää yhteishenkeä yritykseen.

– Se on inspiroivaa ja mielenkiintoista. Piristysruiske ja porukkaa sitova tekijä, hehkuttaa toimitusjohtaja Petri Niskanen.

Lieke on palkannut innovaation myötä kaksi uutta työntekijää yritykseen.

– Sähköinsinööritoimistossa ei löydy kaikkea osaamista, joten olemme tehneet täsmähankintoja, jatkaa Niskanen.

Innovaatioita syntyy myös materiaalin toimittajilta

Rakennusalalla ei aina uskalleta kokeilla uusia innovaatioita, koska niihin voidaan suhtautua varauksellisesti. Näin kertoo Rami Sariolan tuore väitöskirjatutkimus (siirryt toiseen palveluun) (Tampereen teknillinen yliopisto), joka on tarkastellut rakennusalan eri toimijoiden yhteistyötä.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi tuotetoimittajien tietoja ja taitoja hyödynnetään rakennusalalla vähän.

Eri osapuolten välillä tiedonkulku on olennaisen tärkeää. Toimittajat voivat parantaa asemaansa rakennusalalla, jos he kehittävät suhteita pääurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. He odottavat toimittajilta aktiivisuutta, teknistä tietämystä ja yhteistyötä.

Helsingin Pasilaan rakenteilla oleva Tripla-keskus on Suomen suurimpia rakennustyömaita. Vesa Marttinen / Yle

Suuri osa kustannuksista syntyy materiaalien ja komponenttien vuoksi, joten yhteistyö ja innovaatioiden hyödyntäminen jo suunnitteluvaiheessa voisi laskea kustannuksia.

Tutkimuksen mukaan toimittajia pidetään yhtenä merkittävimmistä rakennusalan innovaatioiden kehittäjistä. Toimittajilta tulleet komponentit ja materiaalit muodostavat tutkimuksen mukaan jopa 60 % rakennuskustannuksista.

Rakennusliitossa tiedetään tiedonkulun merkitys

Työmaatasolla puutteellinen tiedonkulku voi viivästyttää rakentamista ja aiheuttaa lisää kuluja. Rakennusliiton pohjoisen toiminta-alueen päällikkö Juha Kauppinen kertoo, että tarkkaa tutkimusta tai tilastointia asiasta ei kuitenkaan ole.

– Esimerkiksi pää- ja aliurakoitsijoiden välillä voi esiintyä katkoja tiedonkulussa, mikä aiheuttaa myöhästymisiä tai lisäkuluja, toteaa Kauppinen.

Sovellus ei poista inhimillisen virheen mahdollisuutta, mutta sen avulla piirustuksista on aina käytössä uusin versio. Ville Keränen

Kun tieto kulkee ja vastuut ovat selkeitä, pysyy myös rakentaminen aikataulussaan.

– Pohjois-Suomessa työmoraali on ollut korkealla, riippumatta siitä, mikä sitoutumistapa tekemiseen on, kertoo toimitusjohtaja Petri Niskanen.

Kainuussa asuntotuotanto on Kauppisen mukaan hiljaista, mutta rakentamisessa on kaksi selvää pääsuuntausta.

– Kainuussa rakennetaan eniten pientaloja ja julkisia rakennuksia, kuten Kajaanin uusi sairaala, Kauppinen sanoo.

Logistiikka ratkaisevassa roolissa

Rakennusteollisuuden erikoisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen tunnistaa aikataulussa pysymisen tärkeyden. Hän korostaa, että syitä myöhästymiselle voi olla useita.

– Jos logistiikka ei toimi sujuvasti, se aiheuttaa myöhästymisiä. Ajantasaiset piirustukset ovat olennainen osa logistiikan kannalta, pohtii Mäkinen.

Logistiikka on tärkeä työprosessi. Antti Kolppo / Yle

Rakennusprojekteissa ei Mäkisen mukaan mikään ole mustavalkoista. Jälkeenpäin tutkimalla havaitaan yleensä useampia syitä sille, miksi mahdollisia haasteita on ollut.

– Rakentaminen on ihmisten toimintaa ja kaikkea voi tapahtua, Mäkinen summaa.

Samoilla linjoilla on myös Keränen.

– Sovellus ei poista inhimillisen virheen mahdollisuutta, mutta sen avulla piirustuksista on aina käytössä uusin versio.

Sähköinsinööritoimisto Lieke Suunnittelulla on pitkät perinteet rakentamisessa. Yritys on toiminut alalla jo 40 vuotta. Sovelluksen julkaiseminen on osa yrityksen tulevaa visiota.

– Omilla vahvuuksilla pelaavia henkilöitä tarvitaan syksyllä lisää, Niskanen kertoo.