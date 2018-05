Huomaamaton, helppo ja tupakkaa harmittomampi – Näin teinit kokevat miljoonabisnekseksi nousseen nuuskan

Laiton nuuskan myynti on miljoonien eurojen pimeä bisnes. A-studiossa keskustellaan keskiviikkona, miksi nuuskarallia Ruotsista Suomeen ei saada kuriin?

Ylen haastattelemat helsinkiläisnuoret kertovat, että nuuskaan on törmää jo peruskoulussa. Nuuskaamisesta keskustellaan A-Studiossa kello 21.05 lähtien.

Yle kertoi tänään, että nuuskan salakuljetuksesta ja myynnistä on tullut Suomessa miljoonabisnes. Pohjoisen kautta kulkevan nuuskarallin päätepiste on usein ruuhka-Suomessa, eikä nuuskan kohtaamiselta voi välttyä helsinkiläisteinien arjessa.

Yle kävi keskiviikkona kyselemässä nuorilta nuuskasta eri puolilla Helsinkiä.

– Jos jossain porukassa on tupakoitsijoita, niin kyllä siellä yleensä on myös nuuskan käyttäjiä. Se on ihan normaali näky nuorisossa, sanoo Helsingissä asuva lähes parikymppinen Lauri Pylvänäinen.

Samaa sanoo myös Alisa Leino, jonka mukaan nuuskan myyntiin ja käyttöön törmää arjessa usein.

– Kyllä ainakin meidän koulussa tosi monet käyttää nykyään nuuskaa. Monet meidän kavereista myyvätkin sitä. Jos sitä haluaisi, niin kyllä sitä helposti myös saisi, sanoo Leino.

Käyttö saatetaan aloittaa jo ala-asteella

Uuden kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka viides ammattikoulua käyvä poika käyttää Uudellamaalla nuuskaa päivittäin eikä käyttö ole harvinaista peruskoulussakaan.

Monet Ylen haastattelemista nuorista ovat törmänneet nuuskaan jo peruskoulussa.

– Yläasteella rupesi huomaamaan, että luokan katossa roikkuu nuuskapusseja, sanoo parikymppinen Mikko Jaakkola.

– Se oli sellainen juttu, että porukka ampui käytetyt pussit viivoittimella kattoon. Siitä sen käytön yleistymisen selkeimmin näki

Seitsemäntoistavuotiaan Emil Salmenkylän mukaan nuuskan käyttö on yleistynyt nuorten keskuudessa paljon viime vuosina ja käyttö aloitetaan yhä nuoremmalla iällä.

– Mulla on tuttuja, jotka ovat aloittaneet käytön jo ala-asteen viitos- ja kuutosluokilla. Itse toivon nuorten nuuskan käytön vähenevän, mutta pelkään, että se tulee tästä vielä lisääntymään, sanoo Salmenkylä.

Mikä juuri nuuskassa houkuttaa?

Alkoholin ja tupakan käyttö nuorten keskuudessa on ollut jo jonkin aikaa laskusuunnassa. Mikä sitten saa nuoret käyttämää nuuskaa?

Lauri Pylvänäinen epäilee, että nuuskan käyttöön kannustaa se, että sitä on helpompi käyttää salassa, koska se ei esimerkiksi jätä jälkeensä samanlaista hajua kuin tupakka. Samoilla linjoilla on myös Alisa Leino.

– Oisko se jotenkin helpompaa ja huomaamattomampaa. Tupakoitsijan tunnistaa kadulla, mutta nuuskankäyttöä ei välttämättä edes huomaa, sanoo Leino.

Nuorten mielissä nuuska myös nähdään monesti tupakkaa terveellisemmäksi etenkin urheilupiireissä.

– Tupakassa nuoria pelottaa keuhkojen vaurioituminen ja vaikutukset urheiluun. Ehkä nuuska nähdään sillä tavalla terveellisemmäksi vaihtoehdoksi, sanoo Olaus Lintinen.

Monissa paikoissa ei myöskään saa enää tupakoida, mikä voi Lintisen mukaan osaltaan lisätä nuuskan käyttöä etenkin opiskelijoiden keskuudessa. Kiireessä nuuska on myös tupakkaa kätevämpi.

– Nuuskaa käytetään helposti myös työelämässä, koska sitä voi tehdä työn ohessa. Itse olen esimerkiksi ammatiltani kokki ja törmään nuuskaan usein töissä, koska röökitauot eivät istu kovin hyvin kiireiseen keittiötyöhön, sanoo Jaakkola.

Nuuskabisneksessä liikkuva raha kiinnostaa

Nuuskaa saa esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja välittäjä löytyy usein myös omasta koulusta tai urheiluseurasta. Tullin mukaan harmaassa nuuskakaupassa pyörii vuodessa jopa 50 miljoonaa euroa.

Kaikki Ylen haastattelemat nuoret sanoivat, ettei nuuskan hankkiminen ole vaikeaa.

– Nykyään aika moni myy nuuskaa eli se ei ole mikään pieni bisnes. Siitä asti, kun olen itse ollut yläasteella, myyjiä on tullut koko ajan vain lisää. Siitä myös saa ihan hyvin rahaa Suomessa tällä hetkellä, sanoo Salmenkylä.

– Kyllä sitä on nykyään erittäin helposti saatavilla ihan yläasteesta lähtien, toteaa puolestaan Jefimoff.

Osa arvelee, että jo pelkästään nuuskakaupassa pyörivä raha pitää nuuskan mukana nuorten arjessa vielä pitkään. Alina Jefimoff uskoo kuitenkin, että nuuskavillitys on ohimenevää ja tulee vielä laantumaan.

– Kävin vähän aikaa sitten ulkomailla ja siellä ei tiedetty nuuskasta mitään, tai sitä pidettiin ällöttävänä ja outona. Voisin kuvitella, että nuuskan käyttö voisi vähentyä meilläkin aika nopeasti, sanoo Jefimoff.