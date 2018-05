Terveystalo ostaa Attendon terveyspalvelut Suomessa

Attendon ja Terveýstalon yhdistyminen luo kahdesta johtajavasta terveysalan palvelyhtiöstä alan selvästi suurimman toimijan Suomessa.

Kauppa vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Terveystalo maksaa Attendon osista 233 miljoonaa euroa käteisellä. Kauppaan liittyvien järjestelyjen arvellaan saatavan päätöksen kuluvan vuoden loppupuolella.

Kaupassa Attendo myy terveydenhuollon palvelujensa lisäki mm. suunhoitoon liittyvät osat.

Terveystalo on maamme suurin terveyspalvelualan yritys. Yhtiöllä on 18 lääkärikeskussairaalaa ja sadalla paikkakunnalla yhteensä noin 180 toimipaikkaa. Yhtiöllä on noin 9 000 työntekijää ja se on noteerattu Helsingin pörssissä.

Attendo on vuonna 1985 Ruotsissa perustettu yhtiö. Suomen osan toiminta alkoi vuonna 2000 ja sen liikevaihto Suomessa oli vuonna 2016 noin 440 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa Suomessa on noin 10 000 työntekijää. Nyt myytävien osien parissa on töissä noin 1 600 kokoaikaista työntekijää.

Attendolle jää Suomessa ns. hoivapalvelut, esimerkiksi vanhusten hoivaan liittyvät toiminnot.

