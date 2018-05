Poliisi: Sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä on myöntänyt henkirikoksen

Esitutkinnan on määrä valmistua heinäkuun alkuun mennessä.

Helsingin poliisi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että sarjakuristajaksi kutsuttu Michael Maria Penttilä on tunnustanut kuulusteluissa syyllistyneensä henkirikokseen.

Epäilty rikos tapahtui huhtikuussa Helsingin Kalliossa. Poliisin mukaan Penttilä olisi mennyt uhrin asuntoon varhain iltapäivällä 13. huhtikuuta, ja henkirikos olisi tapahtunut pian tämän jälkeen.

Uhri on 52-vuotias nainen. Hänet löydettiin kuolleena asunnostaan kolme viikkoa myöhemmin.

Poliisi otti Penttilän kiinni pian naisen ruumiin löytymisen jälkeen. Penttilä vangittiin viime viikolla todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Esitutkinnan perusteella teosta ei ole syytä epäillä muita ihmisiä.

Poliisi on perustellut ankarinta mahdollista rikosnimikettä sillä, että teko on poliisin käsityksen mukaan tehty vakaasti harkiten, ja sitä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä törkeänä.

Esitutkinnan on määrä valmistua 3. heinäkuuta mennessä.

Penttilä on tuomittu aiemmin kolmesta henkirikoksesta ja useista muista vakavista väkivallanteoista. Hän vapautui vankilasta joulukuussa 2016.

