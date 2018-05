Yllätyshelteen laukaisema tissutteluputki vaarantaa maksan – Osa puhdistusvinkeistä on roskaa, näillä lääkärin vinkeillä onnistut

Alkoholin riskikäytön raja ylittyy helposti keväisessä elämänhuumassa. Pullo kuohuviiniä puoliksi ystävän kanssa aurinkoisella piknikillä! Pari olutta grillin kuumetessa ja normaalit ruokajuomat päälle! Ja sama uudestaan huomenna. Ja ylihuomenna.

Jatkuva alkoholin juominen rasittaa maksaa, jonka tehtävänä on hajottaa alkoholi ja siten puhdistaa elimistöä. Vappuna alkanut kevätriemu on helteiden takia monella jatkunut kohta kolme viikkoa. Ja varsinainen kesäkausi ylioppilasjuhlineen, kesälomineen ja juhannuksineen on vielä edessä.

Maksasairauksien asiantuntija, professori Martti Färkkilä HUS:ista pitää jo muutamien viikkojen juomaputkea riskinä maksan terveydelle.

– Pidempiaikainen alkoholin käyttö johtaa käytännössä kaikilla rasvamaksan syntyyn. Maksan kunto on kuitenkin palautettavissa.

Mikko Stig / Lehtikuva

Mutta miten maksaa voi luotettavasti puhdistaa? Netti on pullollaan vinkkejä maksan puhdistamiseen. Keinoiksi markkinoidaan muun muassa vettä, puhdistuskuureja ja erilaisia ruoka-aineita.

Professori Martti Färkkilä HUSista arvioi, mitkä puhdistuskeinot oikeasti toimivat.

Puhdistuskeino 1: Runsas veden, sitruunamehun tai vihreän teen juominen

Lähes kaikissa ohjeissa kehotetaan juomaan runsaasti vettä maksan puhdistuksen nopeuttamiseksi. Jotkut ohjeet suosittelevat myös sitruunamehua, vihreää teetä tai erilaisista puhdistaviksi uskotuista yrteistä tehtyjä juomia. Millään näistä juomista ei kuitenkaan voi nopeuttaa tai tehostaa maksan puhdistumista.

Puhdistuskeino 2: Erilaiset maksan puhdistuskuurit

Maksan puhdistuskuureina markkinoitavien tuotteiden tehosta ei ole vakuuttavaa tutkimusnäyttöä. Niitä ei myöskään mainita missään kansainvälisissä maksasairauksien hoitosuosituksissa. Kuurien ja dieettien sijaan tärkeintä on lopettaa tai vähentää maksaa rasittavien aineiden käyttöä.

Puhdistuskeino 3: Puhdistavat yrtit ja mausteet

Muun muassa kurkuman ja valkosipulin mainostetaan puhdistavan maksaa. Samoin nokkosen ja voikukan juuren. Maksan puhdistukseen on tarjolla erilaisia yrttejä sisältäviä luontaistuotteita. Niiden tehokkuutta ei ole luotettavasti pystytty osoittamaan.

Käyttäjän on usein mahdoton arvioida, mitä kaikkea luotaistuote sisältää. Siksi kannattaa välttää varsinkin ulkomailta ostettuja tuotteita, joissa ei ole tuoteselostetta.

Puhdistuskeino 4: Liikunta ja painonpudotus

Ylipaino on riskitekijä maksalle ja vyötärölihavuus on yleisin rasvamaksan aiheuttaja. Pienikin painonpudotus helpottaa rasvamaksaa. Nopea laihdutus sen sijaan voi toimia päinvastoin. Liikunta tekee maksalle hyvää.

Puhdistuskeino 5: Kotiruoka

Mikään ruoka ei suoranaisesti puhdista maksaa, mutta maksa pitää samankaltaisesta ruokavaliosta kuin sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn suositellaan. Terveellinen ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia ja vihanneksia sekä vähän kovia rasvoja. Teollisesti tuotettua ruokaa on myös hyvä vähentää ruokavaliosta.

Puhdistuskeino 6: Alkoholin välttäminen

Tämä on ainoa todella tehokas keino puhdistaa maksaa. Jo kahden viikon kuiva kausi riittää vähentämään maksaan kertynyttä rasvaa. Maksan kannalta parasta tietysti olisi, jos alkoholin jättäisi kokonaan pois tipattoman jälkeen.

Jutun lähteenä käytetty myös Munuais- ja maksaliittoa (siirryt toiseen palveluun) ja Terveyskirjastoa (siirryt toiseen palveluun).