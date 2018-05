Osa jää opiskelija-asuntoihin halvan vuokran perässä, vaikka asumisoikeutta ei olisi – "Kolme olisi ehtinyt valmistua siinä ajassa"

Kuopion opiskelija-asuntoyhtiö Kuopas halusi hiljattain varmistaa, että vapaita asuntoja olisi syksyllä mahdollisimman monelle halukkaalle. Niinpä se päätti selvittää, onko kaikilla nykyisillä asukkailla oikeus asua opiskelija-asunnossa. Yhtiö pyysi asukkaita todistamaan todistuksen opinnoistaan.

Tarkastuskierroksella selvisi, että opiskelija-asunnoissa on asukkaita, jotka ovat onnistuneet venyttämään asumistaan yli kymmenen vuotta ilman asumisoikeutta. Tämä on onnistunut muun muassa sen vuoksi, että ennen vuoden 2005 elokuuta myönnettyjen opinto-oikeuksien opintoaikaa ei ole rajattu.

– Asukkaiden on ollut mahdollista saada opiskeluoikeustodistus toistuvasti yliopistolta. Sen turvin asuminen on jatkunut pitkään, kertoo Kuopaksen toimitusjohtaja Tuula Vartiainen.

Hän vertaa ajanjaksoa esimerkiksi ammattiopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskeluaikoihin.

– Siinä ajassa olisi ehtinyt jo kolme valmistumaan. Tässä mielessä on tärkeää, että tarkistamme asumisoikeusedellytyksiä, korostaa Vartiainen.

Pitkään asumisoikeudetta asuneet ovat pystyneet pitämään Vartiaisen mukaan asuntonsa myös siksi, että suosittujen alueiden ulkopuolisissa kohteissa asuville ei ole kyselyä aiemmin suunnattu. He eivät myöskään ole aiheuttaneet minkäänlaista häiriötä asumisellaan.

Opiskelija-asunnoissa houkuttaa usein niiden edullinen vuokra. Matti Myller / Yle

Asumisoikeuden tarkkailua tiukennettu

"Ikiopiskelijat" ovat tuttu ilmiö on tuttu myös monessa yliopistokaupungissa. Ne eivät ole mikään erityinen ongelma, mutta monet opiskelija-asuntojen vuokraajat tarkistavat silti asukkaidensa asumisoikeuksia vuosittain.

Viime vuosina tarkkailua on jonkin verran tiukennettu. Erityisesti kyselyjä tehdään suosituimmissa kohteissa kuten yksiöissä ja hyvillä sijainneilla olevissa kohteissa asuville. Yleensä asukkailta vaaditaan todistus siitä, että opinnot etenevät. (siirryt toiseen palveluun)

– Mitään ylilyöntejä ei ole tarkastuksissa ilmennyt. Näiden asioiden suhteen ei ole ongelmaa, toteaa Tampereella toimivan TOASin toimitusjohtaja Kirsi Koski.

Oulussa opiskelija-asuntoja välittävälle Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle Psoasille on Kuopaksen tapaan tullut yksittäisiä tapauksia, joissa on asukas on viihtynyt opiskelija-asunnossa pitkään ilman varsinaista asumisoikeutta.

Muutama vuosi sitten kävimme kaikki "ikiopiskelijat" lävitse ja pyysimme selvityksen opintojen etenemisestä. Irtisanottuja vuokrasopimuksia oli tällöin muutamia. Jarmo Ojalainen

– Joitain yksittäistapauksia voi olla, mutta ei kuitenkaan ongelmaksi asti, tarkentaa palvelupäällikkö Jari Simonen.

Joensuussa toimiva Joensuun Elli kävi muutama vuosi sitten läpi kaikki kohteensa ja tarkastuksen yhteydessä myös heidän opiskelija-asunnoistaan paljastui pitkään asunto-oikeudetta asuneita.

– Muutama vuosi sitten kävimme kaikki "ikiopiskelijat" lävitse ja pyysimme selvityksen opintojen etenemisestä. Mikäli opintopisteitä ei ollut kertynyt, irtisanoimme nämä opiskelijat. Irtisanottuja vuokrasopimuksia oli tällöin muutamia, muistelee Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen.

Kaikkiaan opiskelija-asuntoyhtiöt irtisanovat vuosittain muutamia kymmeniä vuokrasopimuksia. Opiskelija-asuntoyhtiöistä arvioidaan, että opiskelija-asunnoissa houkuttelee niiden edullinen vuokra.

Tarkastuksilla varmistetaan opiskelija-asuntojen saatavuus

Kuopiossa toimiva Kuopas ryhtyi tänä keväänä vaatimaan todistuksen asumisoikeudestaan kaikilta asukkailtaan. Tällä halutaan toimitusjohtaja Tuula Vartiaisen mukaan varmistaa, että asuntoa tarvitseville opiskelijoille on asunto tulevana syksynä. Ilmoituksia on tullut hitaasti.

– Prosessi on kesken. Vielä on erittäin iso määrä ilmoituksia toimittamatta, arvioi Vartiainen.

Moni opiskelija on kuitenkin ilmoittanut toimittavansa rekisteriotteen opinnoistaan kesän aikana, jolloin opintosuoritukset kirjautuvat rekistereihin. Tästä huolimatta Vartiainen uskoo, että joukossa on asumisoikeudetta asuvia.

– Niiltä, jotka eivät ole todistusta vielä toimittaneet, tullaan pyytämään tätä aktiivisesti.

Kaikkiaan Kuopion opiskelija-asunnot Oy on kevään aikana irtisanonut muutamia kymmeniä asumisoikeudetta asuneita. Vapaaehtoisesti asunnon irtisanoneita on myös merkittävä määrä.