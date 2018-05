Johanna Tidström aloitti asuntosijoittamisen yksiöstä 1990-luvulla – nyt hän rakennuttaa rivitaloja: "Tavoitteena on, että tämä on minun eläkesäästöni"

Vaasalainen Johanna Tidström kävelee rakennuttamansa rivitalon pihapiirissä. Kaivinkone tasoittaa pihamaata tontin rajalla, kun rivitalon sisällä asennetaan keittiökalusteita. Pian on valmista ja uudet asukkaat voivat muuttaa uusiin koteihinsa.

Johanna Tidströmille asuntosijoittaminen ei ole uutta. Hän osti ensimmäisen pienen kerrostaloyksiön Vaasan keskustasta jo 90-luvun lopussa. Siitä kasvoi innostus, joka on muuttunut työksi.

– Tässä näkee konkreettisesti työnsä jäljen, Tidström toteaa.

Naiset haluavat vaurastua

Keskustelu sijoittamismahdollisuuksista käy vilkkaana myös naisten omissa keskusteluryhmissä ja sosiaalisessa mediassa. Sijoitusryhmissä keskustellaan niin sijoittamisesta, säästämisestä kuin yleisestä taloudesta: Kannattaako sijoittaa Applen osakkeisiin? Kannattaako Turusta ostaa sijoitusyksiö tai -kaksio? Minkä pankin rahasto on paras? Miten säästää lapsille?

Terhi Majasalmen vinkit asuntosijoittamiseen: 1. Mieti millainen ja kuka on asiakas: Kenelle tarjoat asuntoa tai asuntopalvelua? Kuinka paljon joku on valmis maksamaan siitä? 2. Seuraa taloudellista tilannetta: Kuinka paljon ihmisillä on rahaa käytettävissä? Kuinka paljon ihmiset pystyvät maksamaan? 3. Mieti sijainti: Mihin olisi paljon potentiaalisia tulijoita? 4. Mieti rahoitus: Jos ottaa velkarahaa, niin miten se vaikuttaa omaan talouteen, jos asunto ei mene heti kaupaksi/löydy vuokralaisia?

Yksi suosituimmista Facebook-ryhmistä on Vauras Nainen (siirryt toiseen palveluun). Ryhmän ylläpitäjän, varallisuusvalmentaja ja sijoittaja Terhi Majasalmen mukaan ryhmä on kasvattanut suosiotaan suorastaan räjähdysmäisesti. Kun viime toukokuussa jäseniä oli 2 500, on niitä tämän vuoden toukokuussa yli 36 000.

– Ryhmässä saa hyvin vertaistukea sijoittamiseen ja oman talouden hallintaan, Majasalmi toteaa.

Majasalmi on innoissaan, että naiset pohtivat omaa talouttaan.

– On tärkeää meidän jokaisen elämässä, että oma talous on turvattu ja että pienistä ja isoista puroista tulisi sitä tulovirtaa.

Ismo Pekkarinen / AOP

Erilaisia sijoituskohteita

Naisten sijoitusinnokkuuden lisääntyminen on huomattu myös esimerkiksi Osuuspankissa.

OP:n säästämisen ja sijoittamisen johtaja Katja Taposen vinkit asuntosijoittamiseen: 1. Selvitä omat tavoitteesi ja oma sijoittajaprofiili: Minkälaista tuottoa tavoittelet? Minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan? Onko oma taloudellinen tilanteesi niin hyvä, että se kestää matkanvarrella tulevat hankaluudet? Onko riittävän hyvä puskurikassa? 2. Tee huolelliset laskelmat: Millaista tuottoa tavoittelet sijoittamisella? 3. Valitse sijoituskohde huolellisesti: Tutki huolellisesti asunto-osakeyhtiön taloudellinen tilanne ja tulevat remontit.

– Naiset ovat esimerkiksi rahastosijoittajina ohittaneet hienoisesti miehet. Tämä trendi on jatkunut muutaman vuoden ja näyttää siltä, että naiset ovat yhä kiinnostuneempia siitä, miten he voisivat vaurastua, kertoo OPn säästämisen ja sijoittamisen johtaja Katja Taponen.

Rahastosijoittamisen lisäksi naisia kiinnostavat asunnot ja perinteisemmät osakkeet.

Eläkesäästöjä

Johanna Tidströmin mukaan asuntosijoittamisessa nälkä kasvaa syödessä. Ensimmäiset onnistuneet asuntokaupat innostivat sijoittamaan nopeasti myös tontteihin, kiinteistöihin ja uudiskohteisiin. Tidström myy asuntoja eteenpäin keräten pääomaa, mutta pitää myös asuntoja itsellään sijoituskohteena ja hankkii vuokralaisia.

– Hoidan itse kaikki vuokraukset, vuokralaiset. Siinä on aikamoinen työ, pelkkä ostaminen ei riitä. Itselläni on nyt sopivankokoinen salkku. Tavoitteena on, että tämä on minun eläkesäästöni, Tidström kertoo.

Pääsääntöisesti Tidströmin sijoituskohteet sijaitsevat pääasiassa Pohjanmaalla, mutta niitä löytyy myös muualta.

Mikä sitten asuntosijoittamisessa kiehtoo? Tidströmin kohdalla se on konkreettisuus: tulot on kohtuullisen helppo ennustaa, ja asunnot ovat aika riskitön sijoituskohde. Aivan helppoa asuntosijoittaminen ei kuitenkaan ole, vaikka olisi kuinka hyvin perehtynyt.

– Joka päivä oppii uutta: Millainen on hyvä sijoituskohde, millaisia tuottoja pystyy saamaan, miten saadaan tasainen kassavirta, miten vuokralaisia valitaan ym. Aina kaikki ei mene nappiin, mutta niistä virheistä pitää oppia ja tehdä korjaavia liikkeitä, Tidström kertoo.

Johanna Tidström Merja Siirilä / Yle

Asuntosijoittamisessa tarvitaan nyt kärsivällisyyttä

Asuntosijoittaminen – kuten ei sijoittaminen ylipäätänsä – ole keino tienata nopeasti rahaa. OPn Säästämisen ja sijoittamisen johtajan Katja Taposen mukaan. Asuntojen hinnat ovat nousseet kasvukeskuksissa jo useamman vuoden ajan.

– Takavuosien vuokratuottoihin ei tällä hetkellä päästä, joten liikkeellä kannattaa olla pitkäjänteisesti ja varautua siihen, että asuntojen ja vuokrien hinnat voivat laskea, Katja Taponen OPsta kertoo.

Hän toteaa, että mikäli laskelmat on tehty huolella ja on varauduttu esimerkiksi koronnousuun ja sekä vuokrien laskuun, riskit ovat kohtuulliset isoimmissa kasvukeskuksissa. Tuotto-odotuksissa kannattaa olla hyvin maltillinen.

Varallisuusvalmentaja ja sijoittaja Terhi Majasalmi sijoittaa tällä hetkellä Yhdysvaltoihin. Silti hän on seurannut kotimaan markkinatilannetta.

– Vähän kauhulla mietin, että millaiset pari-kolme vuotta tässä tulee olemaan. Olen itse ainakin huolissani tästä velkaantuneisuudesta ja siitä, että taloyhtiöiden lainat kasvavat. Jollakin ne velat on kuitenkin maksettava ja se on huolestuttava ilmiö, Majasalmi toteaa.

Myös Majasalmi toivoo, että ihmiset katsoisivat asuntosijoittamista pitkän aikavälin sijoittamisena.

Merja Siirilä / Yle

Ensimmäinen askel sijoittamiseen

Sijoittamisen aloittaminen voi tuntua vaikealta. Majasalmen mukaan tarvitaan rohkeutta ottaa ensimmäinen askel sijoittamisen maailmaan.

– Jokainen on joskus ollut aloittaja. Pitää vain hypätä sen kuilun yli, mikä tuntuu monesta kauhean isolta. Se voi olla se 20 euroa tai 50 euroa se ensimmäinen sijoitus ja siitä se sitten lähtee, Majasalmi rohkaisee.

Johanna Tidströmillä yksi asunto johti toiseen, kolmanteen ja neljänteen. Tulevaisuudessa tarkoituksena on rakentaa Vaasaan pienkerrostalo, jonka paperit ovat jo valmiina. Suunnitteilla on yhteensä 35 asuntoa. Millainen kaupunki Vaasa on asuntosijoittamisen näkökulmasta?

– Mun mielestä todella hyvä. Täällä on paljon opiskelijoita, on aika helppo saada vuokralaisia. Pitää kuitenkin olla tarkka, että mistä ostaa ja millaisia vuokratuottoja odottaa, Tidström kertoo.