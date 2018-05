Nainen! Ole viisaasti vihainen kotona ja työpaikalla – keskustele

Vihaisena nainen möykkää, piikittelee tai ryhtyy marttyyriksi. Joskus on viisasta pitää mölyt mahassa, mutta liian kiltiksikään ei kannata heittäytyä. Osallistu keskusteluun jutun lopussa.

Nuorilla ystävättärillä oli elämässään parinetsintävaihe. Naisista kauniimpi oli yöelämässä suositumpi. Hän oli tottunut, että sai valita miehen, kenestä oli kiinnostunut. Toiselle naiselle jäi vähemmän kiinnostava tyyppi. Kuvio toistui vuosia, kunnes vaatimattomamman näköinen rakastui, meni naimisiin ja tuli raskaaksi. Naisten ystävyys ei sitä kestänyt. Se päättyi. Toinen naisista oli täynnä vihaa, koska oli tottunut olemaan ykkönen.

Onko tuttua? Psykoterapeuteille on.

Terhi Ketola-Huttunen ja Heli Pruuki ovat työssään tavanneet paljon vihaisia naisia ja miehiä. Silti yleensä puhutaan vain aggressiivisista miehistä, vaikka tunne on molemmille sukupuolille tuttu.

Naisten aggressiosta vaietaan. Se on tabu.

– Ajatus, että nainen on vihainen, on ahdistava. Siihen liittyy paljon uhkaa ja meillä on tarve ajatella naista hyvänä, Heli Pruuki sanoo.

– Naisten vihamielisyyteen suhtaudutaan kuin sitä ei olisi olemassakaan, vaikka se on jokaisen ihmisen perustunne, Terhi Ketola-Huttunen totetaa.

Aggressio on yleisnimitys monille hankalille tunteille. (siirryt toiseen palveluun) Sen taustalla voi olla vihaa, suuttumusta, mustasukkaisuutta, häpeää tai vallanhalua. Mutta se ei ole vielä teko.

Raivokohtauksen rajamailla harkintakyky katoaa ja on vaikea vastata omista sanoista tai teoista. Äärimmillään vihan tunne voi johtaa väkivaltaan.

– Myös naiset käyttävät väkivaltaa niin parisuhteessa kuin suhteessa lapsiinsa. Luullaan, että se liittyy alempiin sosiaaliluokkiin, mutta se ei pidä paikkaansa, Ketola-Huttunen sanoo.

Naiset sortuvat miehiä enemmän piikittelyyn ja marttyyriuteen.

– Vihamielisyyden tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta. Muuten voi tavalla tai toisella huonosti, Heli Pruuki muistuttaa.

Viha johtaa piikittelyyn työpaikalla

Nainen oli täyttänyt 50 vuotta. Aamulla peilistä katsoi ryppyinen naama. Hän nukkui huonosti ja voi huonosti. Töissä uuteen tehtävään nimitettiin 20 vuotta nuorempi, kaunis ja fiksu nainen, vaikka hän olisi ollut paljon kokeneempi. Se tuntui sietämättömältä, kohtuuttomalta ja epäoikeudenmukaiselta. Viha purkautui katkeruutena ja nuoren työntekijän piikittelynä.

– Tämä on tyypillinen tilanne työelämästä. On vaikea hyväksyä, että toinen nainen on sekä nuori ja hehkeä että pätevä ja lahjakas. Totta kai se herättää kateutta. Nuoremmat saavat kaiken huomion, myönteistä palautetta ja kannustusta. Tuntuu vihaiselta katsoa sitä sivusta, Heli Pruuki toteaa.

Hän kertoo, että tällaisessa tilanteessa alkaa helposti "yhteinen jupina, nuoremman työntekijän torjuminen ja hänen mahdollisista virheistään vinkataan pomolle".

Aggressiot ovat psykoterapeuttien mukaan iso ongelma työelämässä. Kun suora kommunikointi puuttuu, ongelmat kasvavat. Niistä puhutaan selän takana ja syntyy kuppikuntia.

Viha on tapa ilmaista sitä, mitä ei pysty sanomaan ääneen. Terhi Ketola-Huttunen

– Viha on tapa ilmaista sitä, mitä ei pysty sanomaan ääneen, Terhi Ketola-Huttunen sanoo.

Taustalla voi olla tuska oman nuoruuden loppumisesta tai huono käytös voi johtua yksinäisyydestä, pelosta tai surusta.

– Tahtomattamme sälytämme muiden naisten kannettavaksi omia kipujamme, jos emme käsittele niitä. Me naiset opimme tukemaan toisiamme vasta kun opimme käsittelemään surujamme.

Johanna Aulén / Yle

Liian kiltti ei kannata olla

Naisella oli vaikea, kateuden värittämä suhde sisareensa. Sisko oli prinsessa ja vanhempien suosikki, joka sai aina enemmän ja jolta vaadittiin vähemmän. Nainen ei päässyt irti vihastaan. Työpaikalla toistui työkaverin kanssa lapsuudesta tuttu kuvio: kateus ja kilpailu. Vanhemman roolissa oli nyt esimies. Nyt esimies oli se, joka suosi muita.

– Vaikka työpaikoilla on monenlaista vääntöä, kääntöä ja muutosta, niin silti pitäisi itse pysyä selkeänä ja asiallisena.

Oikea tapa ei ole möykätä kuin raivohärkä tai mököttää puhumattomana.

Psykoterapeutit neuvovat olemaan viisaasti vihaisia.

– Jos työkaveri epäsuorasti ilmaisee vihamielisyyttä, jättää aamulla tervehtimättä ja toistuvasti keskeyttää palaverissa, asia kannattaa ottaa puheeksi, Heli Pruuki sanoo.

Myös liiallinen kiltteys voi olla tuhoisaa. "Kiltit tytöt" joutuvat helposti muiden tallomiksi etenkin työpaikoilla.

Älä pyri kiltteyteen, vaan pyri ystävällisyyteen ja jämäkkyyteen. Terhi Ketola-Huttunen

– Älä pyri kiltteyteen, vaan pyri ystävällisyyteen ja jämäkkyyteen. Kiltteys ei ole mikään hyve, vaan se, että on ystävällinen, mutta tuntee omat rajansa, Terhi Ketola-Huttunen sanoo.

Oman vihansa voi yrittää kääntää myönteiseksi voimaksi, sillä aggressio ei ole vain huono asia (siirryt toiseen palveluun). Sen avulla saadaan muutoksia aikaan ja se antaa voimaa tarttua asioihin.

– Jos ei ole saanut toivomaansa työpaikkaa, voi raivota vihaisena ja menettää rippeetkin itsetunnostaan. Toinen vaihtoehto on sisuuntua ja suunnata fokus kohti uusia tavoitteita. Tarvitsemme myönteistä aggressiota jotta voimme mennä unelmia kohti.

Viha ei nielemällä häviä

Aviopari ei osannut puhua asioista, jotka tekivät vihaiseksi. Kotona vallitsi ankea ilmapiiri. Puhetapa oli naljaileva. Ei riidelty, koska ei uskallettu. Se olisi ollut liian uhkaavaa. Lempeys puuttui, koska molemmille oli kertynyt vuosien varrella niin paljon pettymystä ja vihaa pinnan alle. Molemmat nielivät tuskansa: mies lipitti kaljaa, nainen söi, vaikkei ollut nälkä.

Erityisesti naisiin on istutettu ajatus, että on parempi olla sopuisa ja sopeutuvainen.

– Meillä on paljon pärjääviä, suorittajanaisia jotka päivästä toiseen käyvät työssä, hoitavat kodin, lapset ja siinä sivussa vanhat vanhempansakin. He nielevät paljon omaa pahaa oloansa tai eivät osaa käsitellä sitä.

Kun on tarpeen riidellä tiskikoneesta, riidellään tiskikoneesta, eikä haavoiteta toista. Heli Pruuki

Heli Pruukilla ja Terhi Ketola- Huttusella on pitkä työkokemus perhe- ja parisuhdeneuvojina. He ovat nähneet, että puolisolle möläytetyt pahat sanat eivät helposti unohdu, vaan saattavat palautua mieleen vielä vuosikymmenien jälkeen.

– Riitely on normaalia ja parisuhteessa "tulee sanomista", mutta on tärkeää, ettei kohtuuttomalla tavalla kuormita toista omalla kivullaan. Kun on tarpeen riidellä tiskikoneesta, riidellään tiskikoneesta, eikä haavoiteta toista, Heli Pruuki sanoo.

– Riidellessäkin on vastuu siitä, mitä sanoo ja tekee.

Joskus viha ja kiukku ravisuttavat koko kehoa. Silti pitäisi toimia niin, ettei mitään tuhoavaa ja peruuttamatonta tapahtuisi. Nyrkkeilysäkki on parempi kohde kuin toinen ihminen.

– Nainen helposti piilottaa ja tukahduttaa vihansa, mutta kenenkään aggressio ei poistu teeskentelemällä, ettei sitä ole.

Psykoterapeutti Heli Pruukilta ja Terhi Ketola-Huttuselta ilmestyy syksyllä kirja Vihainen nainen. Hyvä, paha aggressio.

Kirjoituksen esimerkkitapaukset ovat tilanteita, jotka Pruuki ja Ketola-Huttunen ovat työssään kohdanneet.