"Saa ottaa" -lappu ei auttanut, opiskelijan sohva jäi hylättynä rappukäytävään – jokakeväinen ilmiö maksaa kymmeniä tuhansia euroja

Kun opinnot loppuvat ja on aika muuttaa pois opiskelija-asunnosta, moni opiskelija jättää taakseen muutakin kuin opiskelijaelämän.

Opiskelijataloissa tuhansia muuttoja vuodessa Helsingin opiskelija-asuntosäätiöllä on 9 400 asuntoa ja yli 18 000 asukasta. Asukkaiden vaihtuvuus on keskimäärin 5 prosenttia kuukaudessa. Uusia vuokrasopimuksia tehdään vuosittain noin 10 000. Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä on noin 7 000 asuntopaikkaa ja muuttoja on vuosittain noin 3 000. Näistä noin 700 liittyy vaihto-opiskelijoihin. Tampereen opiskelija-asuntosäätiöllä on asuntoja 6341 ja vaihtuvuus on noin 44 prosenttia. Pohjois- Suomen opiskelija-asuntosäätiöllä on noin 5 500 asuntopaikkaa. Vuodessa se tekee noin 2 000 uutta sopimusta.

Erityisesti näin keväisin roskakatoksiin tai niiden viereen raahataan sänkyjä, sohvia, pöytiä ja tuoleja.

Roskakatosten lisäksi hylkytavaraa löytyy muualtakin.

– Asukkailla on taipumuksia hylätä tavaroitaan yhteisiin tiloihin, kuten yhteiskeittiöihin ja käytäviin, joissa omistajan profiloiminen jälkeenpäin on hankalaa, kertoo Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntotoimenjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa.

Asuntoihin jätettyjen tavaroiden poisvienti voidaan laskuttaa asukkaalta. Siksi pihat, käytävät ja yhteistilat ovat suosittuja paikkoja hylätä huonekalu.

Ikean tulo lisännyt hylkytavaran määrää. Pirjo Lipponen-Vaitomaa

Kysyimme tietoja hylätyistä huonekaluista ja muusta irtaimistosta Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun opiskelija-asuntoja vuokraavista säätiöistä. Ilmiö on tuttu niin HOASissa, TOASissa, TYSissä kuin PSOASissakin.

– Ilmiö on ollut olemassa aina, mutta kiinteistöpalvelumme on sitä mieltä, että Ikean tulo Turun seudulle on lisännyt hylkytavaran määrää, sanoo TYSin Lipponen-Vaitomaa.

Rappukäytäviin jätetyt kalusteet ovat paloturvallisuusriski ja tukkivat poistumisteitä. Jari Ahonen

Hylätyistä kalusteista aiheutuu asuntosäätiöille isoja kuluja.

– Poisvietävien kalusteiden määrä on vuositasolla kymmeniä kontteja ja kustannus kymmeniä tuhansia euroja, sanoo Tampereen TOASin kiinteistöjohtaja Jari Ahonen.

Pieleen mennyttä kierrätysintoa?

TOASin Ahonen pitää erityisen ongelmallisena sitä, että tavaraa jätetään rappukäytäviin.

– Rappukäytäviin jätetyt kalusteet ovat paloturvallisuusriski ja tukkivat poistumisteitä. Tällainen toiminta on todella vastuutonta muita asukkaita kohtaan, Ahonen sanoo.

Syitä tavaroiden hylkäämiselle voi olla monia. Helpon muuton tavoittelun lisäksi taustalla voi olla aito halu kierrättää.

– Puheisiin pääsemme lähinnä niiden kanssa, jotka hylkäävät tavaroitaan asuntoihin. Heillä on saattanut olla selityksenä esimerkiksi se, että he ovat jättäneet hyväkuntoista tavaraa seuraavalle asukkaalle, joka ei kuitenkaan ole lahjoitusta arvostanut, Lipponen-Vaitomaa sanoo.

– Toki näkee sitäkin, että kalusteisiin jätetään lappua, että joku saa ottaa. Yleensä tavaran hävittäminen kuitenkin jää TOASin vastuulle, kuittaa Ahonen.

Meidän tehtävänämme on yrittää ymmärtää ja jeesiä asiakkaita hankalissa paikoissa. Jari Simonen

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö arvioi, että Helsingissä hylkytavara ei ole uusi eikä kasvavakaan ongelma. HOASin mukaan nämä jätteet hoidetaan osana normaalia jätehuoltotoimintaa, ja ilmiötä yritetään suitsia neuvonnalla ja viestinnällä.

– Meiltä on juuri lähtenyt asukkaille uutiskirje, jossa kerrotaan tavaroiden oikeista kierrätyspaikoista sorttiasemista ja Helsingin seudulla liikkuvista ongelmajätteiden keräysautoista lähtien, HOASin asiakkuusjohtaja Riitta Pulkka sanoo.

HOAS neuvoo huonekalujen hävittämisestä myös nettisivullaan (siirryt toiseen palveluun).

"Monilla ei ole autoja"

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön palvelupäällikkö Jari Simonen uskoo, että enemmän kuin pahantahtoisuudesta, ilmiössä on kyse siitä, että isojen esineiden poiskuljettaminen on monesti opiskelijoille hankalaa.

– Monilla ei ole autoja, joten tavaroiden roudaaminen kierrätykseen on vaikeampaa.

Lavan toimittaminen tulee halvemmaksi kuin se, että joka viikko kuljetellaan yksittäisiä sohvia tai pöytiä kaatopaikalle. Jari Simonen

Oulussa asukastoimikunnat ovat järjestäneet keväisin asuinalueille vaihtolavoja, joihin roskiin menevät tavarat voi laittaa. Se on myös säätiölle edullista.

– Lavan toimittaminen tulee halvemmaksi kuin se, että joka viikko kuljetellaan yksittäisiä sohvia tai pöytiä kaatopaikalle, Simonen sanoo.

– Meidän tehtävänämme on yrittää ymmärtää ja jeesiä asiakkaita hankalissa paikoissa.

Turussa yhdeksi ilmiön syyksi nähdään kansainväliset vaihto-opiskelijat ja tutkinto-opiskelijat, joiden muuttoja TYS yrittää helpottaa.

– Heidän on mahdotonta ottaa mukaansa poismuuttaessaan mahdollisia huonekalujaan tai muuta sellaista. Toimitamme vaihto-opiskelijakohteisiin vaihtolavoja lukukauden päättyessä, kertoo TYSin Lipponen-Vaitomaa.