Kenen koneilla lapsia kasvatetaan? Apple ja Google haastavat Microsoftin koululuokkien hallinnasta

Mitä koneita Suomen luokkahuoneissa käytetään?

– Sanoisin, että Microsoft on varmaan edelleen se ykkönen. Se on edelleen helppo kuntien tietohallinnolle käyttää, arvelee Opetushallituksen opetusneuvos Jukka Tulivuori.

Yhteensopivuuden lisäksi Windows-käyttöjärjestelmän etuna on sen yleisyys työelämässä. Lisäksi yhtiön Office-ohjelmistosta on muodostunut jonkinlainen standardi koulumaailmassa. Microsoft saa myös kehuja käyttäjätuen hoitamisesta.

Suomessa ei ole saatavilla koottuja tietoja siitä, mitä laitteita oppilailla on käytössään kouluissa. Laitehankintoihin ei ole valtakunnallisia suosituksia, vaan jokainen kunta ja koulu saavat itse päättää, mitä laitteita opetuksessa käyttävät.

Kilpailutuksen hoitaminen kuntatasolla on johtanut siihen, että koulut saattavat maksaa samasta laitteesta eri hintaa.

Opetusneuvos Tulivuoren mukaan tarkkoja laitesuosituksia ei anneta, koska opettajille halutaan antaa mahdollisimman vapaat kädet opetuksen suunnitteluun. Tavoitteena on, että laitehankinnat syntyisivät koulujen omista tarpeista.

Koulujen päätösvalta kuitenkin vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi Helsingissä kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasko päättää keskitetysti, mitä laitteita kouluihin hankintaan.

Myös hankintatavat vaihtelevat kunnittain. Yleinen käytäntö on, että koulu tekee tilauksen kunnan laitehankinnoista vastaavalle palvelulle, joka joko ostaa laitteet tai vuokraa ne kouluille. Useissa suurissa kaupungeissa on päädytty vuokraamaan laitteet jälleenmyyjiltä. Tässäkin suhteessa poikkeuksen tekee Helsinki, joka ostaa laitteet itselleen.

Laitehankintojen kilpailutuksen hoitaminen kuntatasolla on johtanut siihen, että koulut saattavat maksaa samasta laitteesta eri hintaa.

Mikko Koski / Yle

Apple kolkuttaa koulun ovelle

Kilpailijoita on ilmestynyt apajille. Apple esitteli ensimmäisen iPad-taulutietokoneen kahdeksan vuotta sitten. Hyvin nopeasti pädit tulivat osaksi opetusta.

– Applen mukaantulo on tehnyt hyvää. Se on pakottanut muut katsomaan käyttäjän näkökulmaa, eikä vain IT-hallinnon näkökulmaa, sanoo Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelun projektisuunnittelija Juha Alatalo.

Applen koneita on toki löytynyt luokkahuoneista jo ennen iPadeja, mutta niiden kalliin hinnan vuoksi ne eivät tosissaan haastaneet Microsoftia luokkahuoneiden herruudesta.

Nyt on kuitenkin toisin. Joissakin kunnissa Applen taulutietokoneet ovat jo ohittaneet määrässä Windows-käyttöjärjestelmää pyörittävät tietokoneet. Näin on tapahtunut esimerkiksi Pohjois-Karjalassa.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että Apple on teknologiajäteistä ainoa, joka tekee laitteensa itse. Sen iOS-käyttöjärjestelmä tai opetussovellukset eivät pyöri muiden valmistajien laitteilla.

Google otti muutamassa vuodessa amerikkalaiskoulut haltuunsa

Yhdysvalloissa teknologiayhtiöiden kilpailu luokkahuoneiden hallinnasta on kovempaa kuin Suomessa. Kun Suomessa koulut laittavat laitteisiin kymmeniä miljoonia, amerikkalaiskoulut käyttävät laitehankintoihin vuosittain miljardeja dollareita.

Tuosta kakusta suurimman siivun kaapii yhä Apple, joka usean vuosikymmenen ajan hallitsi Yhdysvaltojen opetuslaitemarkkinoita. Viimeisen kahden vuoden aikana Apple on kuitenkin menettänyt johtoasemansa Googlelle, jonka edulliset Chromebookit ovat nopeasti syrjäyttäneet hintavammat Macit ja iPadit.

Viime vuonna amerikkalaiskouluihin tilatuista reilusta 12 miljoonasta taulutietokoneesta ja läppäristä vajaat 60 prosenttia oli Googlen Chromebookeja. Applen osuus oli reilu viidennes ja Microsoftin Windows-laitteiden vajaa viidennes.

Apple onkin herännyt haastamaan Googlen. Maaliskuussa yhtiö esitteli uuden iPadin ja siihen sopivan kynän. Tätä pakettia yhtiö tarjoaa nyt alennettuun hintaan oppilaille.

Myös verkkokauppajätti Amazon hamuaa koulumaailmaan tarjoamalla pilvipalveluitaan opiskelijoille.

Koulut ovat täynnä tulevaisuuden kuluttajia. Heidän nappaaminen uskollisiksi asiakkaiksi jo koulunpenkiltä houkuttaa varmasti yhtiöitä.

Suomessa Google ei ole vielä päässyt vauhtiin. Chromebookeja on kokeiluissa eri puolilla maata, mutta määrät ovat vielä murto-osia kilpailijoiden osuuksista.

– Chromebookin vahvuudet ovat edullisuus ja pienikokoisuus. Mutta ainakin halvimmat ovat aika heikkotehoisia ja niissä on jonkin verran suorituskykyongelmia. Siksi nyt haetaan kokemuksia, että mihin ne soveltuisivat parhaiten, kertoo projektisuunnittelija Juha Alatalo.

Tosin edullisen hintaluokan laitteet ovat aina suorituskyvyltään vaatimattomampia, oli käyttöjärjestelmä mikä tahansa. Käyttötarkoitus lopulta ratkaisee valinnan, Alatalo muistuttaa.

Alatalo nostaa Googlen vahvuudeksi Chromebookien pyörittämän Chrome OS -käyttöjärjestelmän kiinnittymisen Googlen omiin pilvipalveluihin ja sovelluskirjaston. Tätä ominaisuutta hän pitää opetuskäytön kannalta merkittävänä kilpailuvalttina.

Laitepuolen lisäksi Google hamuaakin omaa siivuaan koulujen oppimisympäristöistä Google Classroom -ohjelmallaan. Tätä markkinaa Suomessa hallitsee Microsoft. Hakukonejätti haastaa Microsoftin myös ohjelmistopuolella, jossa yhtiö yrittää syrjäyttää Microsoftin Office-kokonaisuuden omalla G Suite -paketillaan.

Opetusneuvos Jukka Tulivuori uskookin, että kilpailu kiristyy, kun oppilashallintajärjestelmät alkavat toimia muillakin alustoilla kuin Windows.

Teknologiayhtiöillä on paljon voitettavaa kouluissa. Laitteiden ja ohjelmistojen myynti on vain yksi puoli. Toinen puoli on se, että koulut ovat täynnä tulevaisuuden kuluttajia. Heidän nappaaminen uskollisiksi asiakkaiksi jo koulunpenkiltä houkuttaa varmasti yhtiöitä.

Laitteiden määrät vaihtelevat kunnittain

Kaksi vuotta voimassa ollut opetussuunnitelma edellyttää tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä kaikissa oppiaineissa. Tätä varten kouluihin on viime vuosina hankittu laitteita.

Vielä kaksi vuotta sitten opetusministeriö myönsi kunnille laiterahaa, jolla luokkahuoneisiin voitiin hankkia uusia laitteita. Nyt laitemäärät ovat sillä tasolla, että käytännöstä on voitu luopua, kertoo Tulivuori.

– Meillä alkaa olla hyvä tilanne. Kun sitä vertaa viiden vuoden takaiseen, niin ollaan tultu aika pitkälle, Jukka Tulivuori toteaa.

Koulujen laitemäärissä on kuitenkin suuria kunnallisia eroja. Ylen aiemmin tällä viikolla julkaisemasta selvityksestä ilmenee, että kouluissa oli viime vuonna yhtä oppilasta kohden keskimäärin 0,4 tietokonetta. Lappeenrannassa jokaisella oppilaalla on oma kone. Vantaalla tietokoneita ja tabletteja on enemmän kuin oppilaita, kun taas Valkeakoskella kymmentä oppilasta kohden on vain yksi kone.

Saako oman koneen tuoda?

Mikko Koski / Yle

Pakilan alakoulussa Pohjois-Helsingissä viidesluokkalaiset opettelevat nopeuden laskemista koulun pihalla. Matkan mittaaminen tapahtuu analogisesti mittapyörällä, mutta ajanotto ja itse laskutoimitus hoidetaan puhelimella. Kun tulos on saatu selville, oppilaat ottavat kuvan tehtäväpaperista ja lähettävät sen oppimissovelluksen välityksellä opettajalle.

Oppimistehtävien lisäksi digilaitteita käytetään tiedonhakuun tai vaikkapa videokuvan käsittelyyn ja julkaisuun. Ja kyllä niillä joskus pelataankin, sanoo luokanopettaja Tommi Tiittala.

– Mutta koulussa me pelaamme aina ihan funtsailtuja ja jonkun oppimistehtävän sisältäviä pelejä, Tiittala tarkentaa.

Pakilan alakoululaisilla on käytössään Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmää pyörittäviä kannettavia tietokoneita ja Applen iPad-taulutietokoneita. Huoltajan luvalla oppilas saa käyttää myös omia laitteitaan.

– Omien laitteiden käyttö on aina vähän ongelmallista, koska koululla ei varsinaisesti ole vakuutusta niitä varten. Mutta toisaalta, kun lapsilla on tehokas tietokone taskussa, niin on hyvä, että he oppivat käyttämään sitä fiksusti ja hyödyllisiin asioihin, Tiittala pohtii.