Järnefeltin taiteilijakodin puutarhassa näkyy kolmen sukupolven kädenjälki – nyt se on avoinna myös yleisölle

Suvirannan puutarhan komeissa puissa laulavat kirjosiepot ja mustarastaat, täysin tyynenä lepäävä Tuusulanjärvi välkkyy puiden takana. Maapohjaa peittää keltainen kukkamatto ja siellä täällä penkeissä kasvaa monennäköistä kasvia.

Linnunlaulun rikkoo ruohonleikkurin ääni: talossa asuva Juhani Kolehmainen ajaa etäämpänä puutarhan ruohoa päältäajettavalla leikkurilla.

Puutarha on Eero Järnefeltin rakennuttaman Suvirannan tärkeä osa. Vaikka puutarha on kaunis, ei sen ainoa merkitys perustu visuaalisuuteen.

– Hyötypuutarha on hyvin tärkeä, siihen on panostettu. Täällä on kasvimaata ja kasvihuoneita. Pieniä kylläkin, mutta yhden perheen tarpeisiin riittävät. Lisäksi on paljon marjapensaita ja omenapuita, kertoo Keudan puutarhuri Sirpa Oksa, joka hoitaa puutarhaa tulevan kesän ajan.

Puutarhuri Sirpa Oksa leikkaa ruusua. Tero Ylioja / Yle

Kevät on Suvirannankin puutarhassa kiireisintä aikaa.

– Kasvimaat laitettu kuntoon, pian kylvetään ja laitetaan perunat maahan. Kasvihuoneessa ovat tomaatit ja kurkut jo odottamassa.

Luomistyötä maaseudun rauhassa

Järnefeltien Suviranta valmistui vuonna 1901. Tuon ajan taiteilijat kärsivät pääkaupungissa samasta ongelmasta kuin nykyäänkin: kunnollisista työtiloista oli huutava pula. Suvirannan rauhaan, talon pohjoispäätyyn, rakennettiin tilava ateljeeri.

– Maalle saattoi luoda oman kotinsa, jossa asuttiin ja tehtiin työtä, kertoo museoassistentti Pinja Petäjä.

Ateljeerin suuresta ikkunasta avautuu näkymä puutarhaan. Tero Ylioja / Yle

Ateljeerin valtava lasiseinä avaa näkymän suoraan puutarhaan. Puutarhasta innoitusta on hakenut Eeron lisäksi muun muassa hänen tyttärensä Laura, jonka maalaus hieman kesäisemmästä puutarhasta löytyy Suvirannan seinältä.

Uusi puutarhuri kiinnitti ensimmäisenä huomiota puutarhan valtavaan kokoon. Seuraavaksi huomion kiinnittivät valtavat puut.

– Täällä on niin ihania, isoja puita. Vanhimmat puut ovat noin satavuotiaita. Tämä paikka oli peltoa, kun talo rakennettiin, eli ne on istutettu siitä lähtien, kertoo Sirpa Oksa.

Maapohja näyttää kevätaikaan keltaiselta ja melko villiltäkin. Se on ollut tavoitteenakin, sillä Suvirannassa on suosittu nopeasti leviäviä ja varhain kukkivia kukkia.

Tero Ylioja / Yle

Keltavuokot peittävät maata joka paikassa, seassa on muun muassa mukulaleinikkiä ja valko- ja sinivuokkoja.

– Sitten kun ne ovat tuleentuneet, ne leikataan. Silloin nurmikko pääsee taas esille, kertoo Oksa.

Kaikkiaan puutarhasta löytyy yli sata kasvilajia tai -lajiketta. Vaikutteita on aikoinaan haettu eurooppalaisesta muotopuutarhasta, joskin osa puutarhasta taas kasvaa vapaammin.

Sukupolvien kädenjälki näkyvissä

Nykyisin taloa asuttaa Eero Järnefeltin tyttärenpoika Juhani Kolehmainen vaimonsa Anna-Kaisan kanssa. Vaikka isännällä on ikää yli 80 vuotta, on hänen rakkautensa puutarhaan ja puutarhatöihin edelleen voimakas. Sitä todistaa myös ruohonleikkurin pörinä.

Jos on näin hyvin hoidettu puutarhaa näin pitkään, ei voi muuta kuin kunnioittaa tätä saavutusta. Sirpa Oksa

Järvenpään kaupunki päätti tammikuussa ostaa Suvirannan 775 000 euron hinnalla. Niinpä puutarhanhoitokin kuuluu palkatulle puutarhurille, mutta kyllä Kolehmaisella on edelleen sanansa sanottavana.

– Sovimme vähän, että mitä töitä teen. Pyrin itse päättämään, mutta Juhani tulee aina vähän kyselemään, että eikös tämä olisi vähän kiireisempää, nauraa Sirpa Oksa.

Uusi puutarhuri pitääkin aina nauhuria mukanaan, sillä milloin vain saattaa tulla jotakin kasvia koskeva historiallinen tietoisku.

– Jonakin päivänä teemme kasvikierroksen pihalla, jolloin hän kertoo kaikkien kasvien historiasta. Sen aion nauhoittaa. Jos on näin hyvin hoidettu puutarhaa näin pitkään, ei voi muuta kuin kunnioittaa tätä saavutusta. Kannattaa ottaa myös itse kaikki se oppi minkä voi tämän puutarhan hoidossa.

Suviranta avautuu yleisölle

Suviranta on ehkä hieman tuntemattomampi osa Tuusulanjärven kuuluisaa taiteilijayhteisöä, sillä se on ollut ja on edelleen suvun asumiskäytössä. Tähän saakka Suvirantaan on järjestetty vain satunnaisia yleisökäyntejä, mutta omistajanvaihdoksen myötä kuka vain voi varata itselleen opastetun tutustumiskierroksen (siirryt toiseen palveluun)kohteeseen. Kierrokset alkoivat vappuna ja jatkuvat syyskuulle.

– Suviranta on ollut saman suvun asumiskäytössä vuodesta 1901. Tämä jatkumo näkyy tässä kivasti myös museovieraille, kertoo museoassistentti Petäjä.

Järvenpääläinen Anne Seppänen on haaveillut Suvirantaan tutustumisesta jo useamman vuoden. Nyt tilaisuus kierrokselle tuli ja tilaisuuteen oli tartuttava heti.

– Tämä paikka on ihana, kun tämä on säilynyt kotina. Meillä on Suomessa kuitenkin vähän paikkoja, joissa on tällaisia kulttuurin kerrostumia.

Ja jos onkin talo sisältä ainutlaatuinen, toimii puutarha autenttisena kulissina rakennukselle. Puutarhanhoitoa jatketaan vanhoilla periaatteilla, radikaaleja muutoksia ei ole tulossa.

– Sama periaate täällä on ollut koko ajan. Aina on istutettu uutta kasvia, ja jos ne eivät ole viihtyneet, ne on korvattu tai siirretty toiseen paikkaan, sanoo puutarhuri Sirpa Oksa.