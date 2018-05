Uimavedet nyt kuin linnun maitoa – polskintavideo!

Pitkä hellejakso on lämmittänyt järvien pintavedet poikkeuksellisen lämpimiksi ajankohtaan nähden.

Nyt kannattaa viimeistään heittää talviturkki, sillä helleputki on lämmittänyt järvien pintavedet poikkeuksellisen lämpimiksi. Helteet alkavat olla ohi ja uimavedetkin saattavat pian viiletä.

Helleputki on lämmittänyt uimavedet vauhdilla. Järvien pintavedet ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämpimiä. (siirryt toiseen palveluun) Näsijärvellä Kyrönlahdella veden lämpötila on kivunnut torstaina jo yli kahdenkymmen asteen. Poikkeama keskiarvosta on yli 10 astetta.

Tuusulanjärven vesi on jo 19,7 asteista, mikä on 7,5 astetta lämpimämpää kuin keskimäärin.

Esimerkiksi Lohjanjärven vesi oli eilen jo 18 astetta eli 7,5 astetta keskimääräistä lämpimämpi.

Talviturkin heittämistä kannattaisi nyt harkita, sillä pian tapahtuu notkahdus haaleampaan suuntaan sään viiletessä.

Merivesi on huomattavasti viileämpää, 6-8 asteista. (siirryt toiseen palveluun)

Kesä! Vantaan Kuusijärvellä vesi oli 18 asteista ja lämpö helli pikkuista Rasmusta. Kari Ahotupa / Yle

Lue lisää:

Helteet hissasivat järvien pintalämpötilat tappiin – poikkeamat ajankohtaan nähden harvinaisen suuria