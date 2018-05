Moduulikylä helpottaa Meyerin telakkatyöntekijöiden asuntopulaa: peti, hella ja pesupaikka riittävät, kun rahaa on tultu tekemään

Raision moduulitaloista toinen on valmis ja toista siirretään paikalleen taustalla.

RaisioTurun telakan alihankkija Egon Allikivi etsii asuntoja noin 20 työntekijälle. Väliaikainen majoitus on päättymässä toisaalla ja jonnekin työntekijät pitäisi saada seuraaviksi öiksi.

– Olen soittanut jo 10–15 paikkaan. Minulle on kerrottu, että tilaa on kuukauden tai kahden päästä. Löysin tämän paikan netistä, kertoo Egon Allikivi.

Hostellijohtaja Matti Stenholm on kierrättänyt Allikiven jo hostellin puolella, jossa makuupaikat ovat kapseleissa ja kerrossängyn tavoin päällekkäin.

– En ole nähnyt missään ennen tällaista. Luulen, että työntekijät haluavat mennä kapseleihin nukkumaan. He eivät tarvitse näitä yksityisiä huoneita, pohtii Allikivi.

Hostellitalon kapseliasuntoja. Minna Rosvall / Yle

Peti, hella ja peseytymistilat

Alihankkija Egon Allikivi pitää erityisesti hostellin tiloista. Hän tutustuu myös juuri valmistuneeseen moduuliasuntotaloon, jossa huoneissa on perinteiset sängyt ja yksityisyyttä. Hän arvioi, että työntekijät arvostavat sosiaalista kanssakäymistä.

Hostellijohtaja Matti Stenholm vahvistaa asian.

He tulevat tänne tekemään rahaa. Työpäivät ovat 10–12 -tuntisia. Matti Stenholm

– He tarvitsevat vain peti- ja ruoanvalmistuspaikan sekä peseytymismahdollisuudet. Yhteisissä tiloissa pelataan biljardia tai pöytätennistä.

Minna Rosvall / Yle

Monet pelkäävät järjestyshäiriöitä, kun työporukat majoittuvat yhdessä johonkin alueelle. Järjestyshäiriöitä ei ainakaan hostellin tiloissa ole ollut.

– He tulevat tänne tekemään rahaa. Työpäivät ovat 10–12 -tuntisia. On noloa lähteä maitojunalla kotiin ja kertoa, että on jäänyt alkoholin takia telakan portilla kiinni. Sen jälkeen ei ole enää mitään asiaa telakalle, kertoo Stenholm.

Pienistä asunnoista kova pula

Hostellijohtaja Matti Stenholmin puhelin soi taajaan tahtiin, kun monet kyselevät asuntoja. Raision kaksi moduulitaloa avautuu tämän kuun aikana. Petipaikkoja tulee noin 100. Lisäksi samalla tontilla olevassa hostellissa on tilat noin 80 yöpyjälle.

Raskaimmat moduulikylän palat painavat jopa seitsemän tonnia. Minna Rosvall / Yle

Puhelinlinjat ovat kuumina myös yli 10 000 asuntoa hallinnoivassa TVT-asunnoissa. Yritys saa asunnonhakijoilta kitkerää palautetta, kun koteja ei löydy.

Tilanne on kestämätön. Asunnottomuus on vaikea ongelma alueella. Anu Nummelin

Hankintasihteeri ja tiedottaja Anu Nummelin kertoo, että vuoden 2017 aikana TVT-asunnoille tuli yli 11 000 hakemusta. Niistä 5 500 kohdistui yksiöihin.

– Meillä on jonkin verran tilapäisiä asuntoja esimerkiksi remontin vuoksi kotoaan muuttaville. Tilanne on kestämätön. Asunnot pitää antaa kaikkein kiireellisimmässä tilanteessa oleville. Myös varallisuutta ja tulotasoa arvioidaan. Asunnottomuus on vaikea ongelma alueella, pohtii Nummelin.

Rental Store Finland Raisio Villagen yrittäjä Hannu Karlsson kertoo kuulleensa, että ongelma on laajentunut.

– Puhutaan jo, että Mietoisia ja Mynämäkeä myöten kaikki mahdolliset tyhjät asunnot ovat käytössä, kertoo Karlsson.

Minna Rosvall / Yle

Moduulikylien suosio on yllättänyt

Laiva-, auto- tai metsäteollisuus tuo pienille paikkakunnille usein niin paljon työvoimaa, etteivät olemassa olevat asunnot riitä. Näin on käynyt Äänekoskella sellutehtaan ja Uudessakaupungissa autotehtaan läheisyydessä.

Satakuntalainen perheyritys Rental Store Finland rakensi ensimmäisen moduulikylän Eurajoelle ydinvoimalatyömaan lähelle. Toimitusjohtaja Harri Kuusiluoma kertoo, että majoitusta tarvittiin yllättävän pitkään.

Raision moduulikylän paloja autossa. Minna Rosvall / Yle

– Luulimme, että asuntoja tarvitaan kaksi vuotta, mutta urakka on venynyt. Eurajoella petipaikkoja on ollut parhaimmillaan 550, Uudessakaupungissa ja Äänekoskella 240, kertoo Kuusiluoma.

Syksyllä yritys toivoo pääsevänsä majoittamaan Kemijärven sellutehtaan työntekijöitä. Alueelle tarvitaan pari tuhatta asuntoa.

Tavoite on kehittää majoituskylä, jonka voi helposti siirtää rajojen ulkopuolellekin. Harri Kuusiluoma

– Pyrkimyksemme on, että työntekijät pääsevät kävellen työmaille. Kilpailemme kalustettujen asuntojen kanssa. Moduulimajoituksia ei juuri vielä ole. Toiminta sisältää riskejä, sillä koskaan ei tiedä projektien pituuksista, kertoo Kuusiluoma.

Satakunnasta maailmalle

Toimitusjohtaja Harri Kuusiluoma kertoo käyneensä tutustumiskäynneillä eurooppalaisissa tehtaissa sekä ruotsalaisissa ja norjalaisissa majoituskylissä. Tavoite on käyttää kokemuksia hyväksi, kun yritys suunnittelee toiminnan laajentamista ulkomaille.

– Venäjän, Norjan ja Ruotsin puolella on juttuja vetämässä. Tavoite on kehittää majoituskylä, jonka voi helposti siirtää rajojen ulkopuolellekin.

Asunnoista tulee monipuolista palautetta.

– Äänekoskella 30 vuotta komennushommia tehneet eivät kertomansa mukaan olleet koskaan asuneet näin hyvissä tiloissa. Hotellissa aamupalojen kanssa asumaan tottuneet eivät ole tyytyväisiä tähän tasoon. Tämä on lähellä hostellia kuitenkin, pohtii Kuusiluoma.