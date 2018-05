Vantaan suurin betonilähiö rinnastaa itsensä kursailematta New Yorkiin – uuden paikallislehden nimi on Myyr York Times

Myyr York Times.

Kuulostaa amerikkalaiselta. Olemme kuitenkin Suomessa, Vantaan suurimmassa lähiössä Myyrmäessä. Se rakennettiin maalta kaupunkiin työn perässä muuttaneille pääosin 70- ja 80-luvuilla.

– Nimellä on pitkä historia. Nuoriso kutsui Myyrmäkeä Myyr Yorkiksi jo 70-luvulla, kertoo lehtiprojektia vetävä, eläkkeellä oleva päätoimittaja, Ari Martinaho.

Aiemmin järjestetyn Myyrmäki suunnittelukilpailun ehdotus. Vantaan kaupunki

Myyr York -kutsumanimi keksittiin Martinahon mukaan Myyrmäen keskustan yli johtavasta vankkojen betonipylväiden päällä kulkevasta rautatiesillasta. Se toi nuorisolle mieleen New York -elokuvat, joissa metrojunat kulkivat sillan päällä.

– Ja olihan meillä jo silloin näitä korkeita rakennuksia, jopa 12-kerroksisia. Se oli aikamoinen näky täällä maaseudulla, kertoo kolmisen vuotta sitten alueelle Kruununhaasta muuttanut Martinaho.

Lehden kanteen amerikkalaistyylinen alueen kutsumanimi päätyi tänä keväänä, kun aktiiviset asukkaat ideoivat uutta paikallislehteä.

– Myyr York Timesilla haetaan vahvasti kaupunkilaisuutta. Vanhempi väki sitä vähän vierastaa, mutta useat ymmärtävät nimen huumorin.

Junarata kulkee Myyrmäen keskustan läpi sillan päällä. Yle

Alueen halkovalla kävelykadulla, Myyrmäenraitilla, ihmiset vaikuttavat pitävän uudesta nimestä.

– Osuva nimi! Uppoaa varmasti nuoriin, sanoo Myyrmäenraitilla kahta lastaan rattaissa työntävä Taija, joka toivoo, että lehdessä kerrottaisiin erityisesti paikallisten ihmisten kuulumisia.

Kauppaan menossa oleva myyrmäkeläinen Katel pitää myös nimestä ja kertoo pitkän listan asioista, joista haluaisi paikallislehdestä lukea.

– Tapahtumista, uusista kaupoista, työpaikkoista, asunnoista, kaikkea mitä tapahtuu sosiaalisessa elämässä, toivoo 26 vuotta sitten Algeriasta Suomeen muuttanut Katel, jonka mielestä Myyrmäki on tosiaan vähän kuin pieni New York.

Kauppakeskus Myyrmannin edessä on toimiva tori.

Millainen lehti on Myyr York Times?

Martinaho kertoo, että lehti eroaa muista paikallislehdistä ajankohtaisuudellaan ja laajalla kulttuuritarjonnallaan. Jokaisessa numerossa on ajankohtaisartikkelien lisäksi jonkun verran uutisia, juoruja ja järjestöille foorumi, josta löytyvät tiedot tapahtumista.

– Emme ole puolueettomia, olemme myyrmäkeläisiä. Pyrimme olemaan niin itsenäisiä, että meidän ei tarvitse laulaa kenenkään intressiryhmän lauluja. Meille on voitto, jos joku tiedotusväline joskus lainaa meitä. Uutisoi, että asiasta kertoi ensimmäisenä Myyr York Times.

Myyr York Timesin ensimmäisen numeron etusivu. Lehti ilmestyy 1.6.2018 Myyr York Times

Alueen keskustaan, kauppakeskus Myyrmannin viereen, rakennetaan parhaillaan uusia tornitaloja ja radan varteen on hahmoteltu jopa 24-kerroksisia. Lehti pyrkii Martinahon mukaan aidosti vaikuttamaan suuressa muutoksessa olevan kaupunginosan kehitykseen ja kaavoitukseen.

– Tuomme esiin vaihtoehtoja ja näkökulmia, jotka luovat ihmisille pohjaa muodostaa omia mielipiteitä ja ottaa kantaa. Täällä on isoja asioita, joihin voidaan vielä vaikuttaa.

Myyr York Times myy kuin häkä

Lehden mainosmyynti lupaa julkaisun tulevaisuuden kannalta hyvää. Kauppa käy Martinahon mukaan kuin siimaa.

– Myyrmäkeläisiksi itsensä kokevat yritykset ovat lähteneet mukaan ehkä hieman kannatusmielessäkin. Uskon, että vastaisuudessakin onnistutaan, koska alku on ollut erittäin positiivinen.

Lehteä kustantaa sitä varten perustettava osakeyhtiö, jonka omistavat kaupunginosayhdistykset Myyrmäki-liike ja Myyrmäkiseura sekä mahdollisesti lehteen juttuja kirjoittavat toimittajat.

Painos on 28 000 kappaletta ja se jaetaan Myyrmäen suuralueella kotitalouksiin, Kivistöstä Malminkartanoon.

– Mitään kultakaivosta lehdestä ei varmasti koskaan tule, mutta tarkoitus on kattaa kustannukset ja tehdä laadukas lehti.

Haetaan toimittajia – vaatimuksena myyrmäkeläisyys

Aluksi lehteä tekee vapaaehtoispohjalta kolme toimittajaa. Heistä kaksi on eläkkeellä ja yksi äitiyslomalla. Kaikilla heistä on toimittajatausta. Martinaho kertoo, että lehteen haetaan lisää kirjoittajia. Vaatimuksena on myyrmäkeläisyys.

Myyrmäki tunnetaan katutaiteestaan. Myös juna-asema on maalattu sekä sisältä että ulkoa. Kruununhaasta Myyrmäkeen muuttanut Myyr York Timesin päätoimittaja Ari Martinaho kokee, että lähiö on hyvin kaupunkimainen. Ari Tuhkanen / Yle

– Haemme nuorta, joka kertoo, mitä tapahtuu 5000 opiskelijan Metropolian kampusalueella. Lisäksi etsimme urheilutoimittajaa, joka kertoo paikallisten urheiluseurojen uutisista, jotka ovat kadonneet seurojen omille nettisivuille. Haussa on myös high school-tyyppinen toimittaja Vaskivuoren lukiosta.

Mitä järkeä on perustaa digiaikana paperilehti?

Martinaho kertoo, että suuri osa alueen toimijoista ja yhdistyksistä on sosiaalisessa mediassa, mutta kokonaisnäkymä puuttuu. Paikallislehden vahvuus on Martinahon mukaan siinä, että se kokoaa alueen tapahtumat yhteen, kaikkien luettavaksi.

Myyrmannin asema. Henrietta Hassinen / Yle

– Ajattelemme myös niin, että Myyrmäki on ollut eräänlainen kaupunkikulttuurin edelläkävijä ja ehkä perinteinen printtilehti on kaupunkikulttuurin tuleva, uusi viestintäväline. Ihmiset haluavat katukahvilassa lukea näyttävästi lehteä, joka tiedetään brändiksi, eivätkä istu päätteen takana, vaan avoimesti julistavat lukevansa Myyr York Timesia.