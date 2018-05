Ihmisistä vieraantuneiden kissojen nappaaminen on kovaa työtä – villeimmät jäävät loukkuun viimeisimpänä

Kulkukissat aiheuttavat päänvaivaa ympäri Suomea. Esimerkiksi Sulkavalla on tartuttu toimeen ja aloitettu villiintyneiden kissojen loukutukset. Tarkoituksena on saada kissat talteen ja estää niiden lisääntyminen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin valvontaeläinlääkäri Tiiu Järvensivu määrittelee kissan villiintyneeksi, jos se on hyvin aggressiivinen ihmistä kohtaan, hyökkäilee päälle, puolustaa itseään raivoisasti, eikä anna koskea.

Sulkavalla kissanomistajia on kehotettu merkitsemään omat lemmikkikissansa esimerkiksi kaulapannoin tai merkkivärillä pään alueelle. Jos loukkuun jää merkitty kissa, niin se päästetään vapaaksi.

– Jos kissalla ei ole merkkiä, niin se viedään löytöeläintaloon. Siellä se on kaksi viikkoa, ja heti laitetaan nettiin kuva, löytöeläinhoitaja Timo Sistonen sanoo.

Kesyille kissoille etsitään uudet kodit, ja ennen luovutusta ne leikataan, rokotetaan ja sirutetaan. Jos kissa todetaan villiintyneeksi, niin se lopetetaan.

Sistonen kertoo Sulkavalla olevan tällä hetkellä kymmenkunta kissaloukkua. Loukutukset kestävät parin viikon ajan.

Sulkavalla ei ole aiemmin tehty näin laajamittaista kissojen loukutusta. Järvensivu kertoo, että Suomessa loukutetaan paljon villiintyneitä kissoja, mutta taajama-alueella kissojen loukuttaminen ei ole kovin yleistä.

– Suomessa on paljon sellaisia kissapopulaatioita, joita pitää harventaa. Yleensä ne kaikista villeimmät yksilöt ovat niitä, jotka jäävät loukkuun viimeisimmäksi. Niiden kiinnisaaminen voi olla vähän haasteellista, Järvensivu tietää.

Ongelmana kissojen nopea lisääntyminen

Sulkavalla on tehty useita ilmoituksia taajama-alueella liikkuvista villiintyneistä kissoista. Valvontaeläinlääkäri Tiiu Järvensivu kertoo, että ilmoituksia tehneet ovat kertoneet heidän pihapiirissään liikkuvan paljon vieraita kissoja. Järvensivu arvioi, että alueella on villiintyneitä kissoja maksimissaan kymmenen.

Ongelmia aiheutuu Järvensivun mukaan lähinnä siitä, että kissa on niin nopea lisääntymään. Lisäksi kissat käyvät ihmisten pihoissa tarpeillaan. Kun kissat eivät saa ihmiskontaktia, ne villiintyvät.

Järvensivun mielestä kissojen vapaana ulkoilu taajamassa ei ole niiden turvallisuuden kannalta järkevää.

– Täällä tuntuu olevan aika vapaamielistä tämä kissojen ulkoilu taajama-alueella, en ole vastaavaan paikkaan törmännyt muualla Etelä-Savossa, Järvensivu sanoo.

Eläinsuojelulaissa on mainittu, että eläimen pitopaikan on oltava sille turvallinen. Myös järjestyslaissa on määritelty paikat, kuten esimerkiksi yleiset uimarannat, kuntopolut ja lasten leikkipaikat, joihin kissa ei saisi päästä vapaana ilman omistajaansa.

Löytöeläinhoitaja Timo Sistonen on laittanut kymmenkunta loukkua Sulkavan taajamaan. Esa Huuhko / Yle

Löytöeläinhoitaja Timo Sistosen mielestä Sulkavalla elää tiukassa maatilakulttuuri, jossa kissat ovat navetta- ja ulkokissoja. Hänestä tarvittaisiin asennekasvatuksen muutosta. Yhdessä valvontaeläinlääkärien kanssa tehtävän loukutusprojektin pyrkimyksenä on vaikuttaa asenteisiin.

– Pyrimme siihen, että kissasta tulisi ihmisille arvokkaampi eläin, ettei sitä aina laitettaisi yöksi ulos, Sistonen selventää.

Mikrosiru suositeltava tunnistuskeino

Valvontaeläinlääkäri Tiiu Järvensivun mielestä olisi parasta, jos kissoilla olisi mikrosirut. Sirujen kautta saataisiin heti tieto kissanomistajasta. Kissojen mikrosiruttaminen ei ole kuitenkaan vielä kovinkaan yleistä.

– Toivoisin, että seuraavan kymmenen vuoden sisällä siitä tehtäisiin pakollista ihan lainsäädännönkin kautta. Parhaillaan Suomessa on meneillään Miljoona mikrosirua -kampanja. Savonlinnassa on mahdollista mikrosiruttaa kissansa 10. kesäkuuta 2,5 euron hintaan.

Järvensivun mukaan mikrosiruttaminen on hyvin nopea toimenpide.

– Kissan kaulan vasemmalle puolen nahan alle laitetaan terävällä neulalla pieni, riisinjyvän kokoinen mikrosiru. Kissa ei yleensä reagoi sirun laittamiseen juuri ollenkaan, hän sanoo.

Mikrosirutetut kissat tunnistetaan mikrosirun lukulaitteella, joka kertoo sirussa olevan numerokoodin. On tärkeää, että siru rekisteröidään johonkin rekisteriin. Järvensivun mukaan esimerkiksi Kissaliitto rekisteröi sirut maksutta.

