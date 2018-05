Miksi vessapaperiteline ja liesi ovat kodissa juuri tietyissä paikoissa? Katso 360-kuvista kylpyhuoneen ja keittiön millintarkat mitat

Joku on miettinyt valmiiksi, miten keittiön ja kylpyhuoneen kalusteet olisi hyvä kotona sijoittaa. Piirsimme kuviin mittoja, joita rakentajan ja remontoijankin kannattaa ottaa huomioon.

Mistä on kyse? 360-kuvissa on kuvattuna keittiöön ja kylpyhuoneeseen liittyviä mitoitussuosituksia.

Osa mitoista on määräyksiä. Ne liittyvät useimmiten sähköasennuksiin ja kodin esteettömyyteen.

Niiden avulla kodin toimintoja voi suunnitella mahdollisimman hyvin käytetäväksi.

Esimerkiksi monissa vanhoissa rakennuksissa työtasot ovat nykysuosituksia matalammalla tasolla.

Joskus keittiössä puuhatessa huomaa, että kaikki ei ole työskentelyolosuhteissa ihan kunnossa. Selkä kipeytyy ja tavarat eivät löydä paikkaansa.

Syitä hankaluuteen voivat olla esimerkiksi liian matalalla olevat työtasot, laskutilan puute tai vähäiset säilytystilat. Ne ovat asioita, jotka eivät heti näy päällepäin, mutta vaikuttavat paljon tilojen käytettävyyteen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Erilaiset mitoitukset ovat oleellisia keittiön toimivuuden kannalta. Hyllytilan riittävyys, kodinkoneiden sijoittelu ja esimerkiksi riittävä laskutila ovat asioita, joihin on vaikea vaikuttaa enää keittiön rakentamisen jälkeen. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Esimerkiksi monissa rintamamiestaloissa keittiötasot on aikanaan tehty 75 senttimetriin, kun nykyisin työtasot asettuvat 10–15 senttiä korkeammalle. Innokkaalle leipojalle vanha, matalampi työtason korkeus voi toki olla parempi, mutta nykyisin monelle sen olisi syytä olla hieman korkeammalla.

Mitoituksista löytyy runsaasti suosituksia

Kodin mitoituksista löytyy valtava määrä erilaisia suosituksia ja ohjeita. Jos rakentamisessa tai remontoinnissa apuna on suunnittelija, hän osaa auttaa niiden huomioimisessa ja tilojen mahdollisimman hyvässä käytettävyydessä. Tavallisen kuluttajan on usein vaikea löytää vinkkejä, joita vaikkapa keittiön mitoituksista on tehty.

Tämän jutun kuvissa voit katsoa 360-kuvia keittiöstä ja olohuoneesta sekä kylpyhuoneesta ja saunasta. Kuviin on lisätty mittoja ja mitoituksia, joita kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee remonttia tai rakentamista.

Ohjeita löytyy niin vessapaperitelineen sijoittamisesta kuin lieden vierellä olevan laskutason suositusleveydestä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Kylpyhuoneen ja saunan suunnittelussa pitää ottaa huomioon paljon erilaisia suosituksia ja mitoitusvaatimuksia. Vessapaperitelineen ja pyyhekoukkujenkin paikkaan löytyy vinkkejä. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Ergonomiaa ja kurottelun vähentämistä

Työtehoseuran tutkimuspäällikkö Minna Kuuselan mukaan joskus kuitenkin esimerkiksi muotoilu ottaa liian suuren roolin tai pieneen tilaan halutaan liikaa toimintoja, esimerkiksi edelleen muodikas saareke.

Saareke vaatii ympärilleen tarpeeksi tilaa, jotta keittiö ei alkaisi tuntua liian ahtaalta. Kuusela neuvoo, että sen ympärille kannattaa varata tilaa 1,1 metriä. Se on sama leveys, joka ohjeistetaan jättämään myös ruokapöydän ympärille.

Kuuselan mukaan myös kodinkoneiden sijoittamista kannattaa miettiä huolella. Erityisesti astianpesukoneen asentaminen lattiatasoa korkeammalle olisi usein järkevää. Sitä käytetään paljon ja koneen tyhjentäminen kyyristelemättä on helpompaa.

Tavallisista kodinkoneista Kuusela vinkkaa kiinnittämään huomiota myös mikroaaltouunin paikkaan keittiössä. Nykyisin mikrot asennetaan usein yläkaappien alatasolle, mutta perinteinen pöydälle sijoittaminen olisi Kuuselan mukaan järkevää esimerkiksi lasten kannalta. Jos mikrossa lämmitetään vaikkapa lautasellinen keittoa, on se helpompaa ottaa ulos mikrosta läikyttämättä, kun sitä ei tarvitse kurotella korkealta.

Esteettömyys asettaa vaatimuksia

Keittiön ja kylpyhuoneen osalta on paljon myös määräyksiä, jotka pitää ottaa huomioon. Ne liittyvät useimmin sähköihin ja esteettömyyteen.

Tällainen vaatimus on esimerkiksi niin sanottu pyörähdysympyrä. Nykyisin taloudesta pitää löytyä wc- ja pesutila, jossa mahtuu liikkumaan ongelmitta pyörätuolin kanssa eli lattiapinta-alaa pitää olla vapaana 1,5 metrin ympyrän halkaisijan kokoinen alue.

Sähköpistokkeiden asentamisesta on myös määräyksiä, jotka pitää ottaa esimerkiksi kodin kylmälaitteita asennettaessa tai suunnitellessa sähköpisteiden paikkaa pesutiloissa.

Lähteet: Tutkimuspäällikkö Minna Kuusela, Työtehoseura