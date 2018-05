Näin seuraat Meghanin ja Harryn häitä Ylen parissa

Voit seurata verkossa suoraa lähetystä Britanniasta klo 11.15 alkaen. Näytämme, kuinka britit valmistautuvat prinssihäihin. Windsorissa kansalaisia alkaa kerääntyä katujen varsille. Morsiuspari on kutsunut Windsorin linnan alueelle, kappelin ulkopuolelle 2640 kansalaista. Joukossa on muun muassa hyväntekeväisyysjärjestöjen työntekijöitä, nuorisoa ja kuninkaallisen perheen työntekijöitä. Sanomalehti Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että heitä on ohjeistettu ottamaan eväät mukaan.

Koko Windsorin pikkukaupungin odotetaan olevan yhtä suurta hääpiknikkiä.

Vihkiäistilaisuuteen kutsutut vieraat tulevat Pyhän Yrjön kappeliin hyvissä ajoin. Kuninkaallisten arvellaan saapuvan kello 13.15 tienoilla.

Kappeliin on kutsuttu 600 vierasta. Heillä on jokin yhteys sulhaseen tai morsiameen, esimerkiksi virallisia valtioiden päämiehiä ei ole kutsuttu viran puolesta. Harry on kruununperimysjärjestyksessä sen verran kaukana, että häät saavat olla vapaamuotoisemmat kuin hänen veljellään prinssi Williamilla.

Meghan Marklen äiti Doria Ragland tulee häihin, mutta hänen isänsä Thomas Markle ei terveyssyistä osallistu.

Brittilehdistössä (siirryt toiseen palveluun) on arveltu, että vieraiden joukossa olisi 1990-luvun lopulla suosionsa huipulla paistatellut popyhtye Spice Girls. Yksi yhtyeen jäsenistä Victoria taas saattaa tulla häihin miehensä ex-jalkapallotähti David Beckhamin käsipuolessa.

Uutisten verkkosivulle kootaan päivän kuluessa kuvakoosteita häävieraista ja muusta häähumusta.

Suora lähetys häistä alkaa TV1:llä klo 13.50. Häät näytetään suorana TV1:llä ja Yle uutisten verkkosivulla.

Suoraa lähetystä selostaa toimittaja Marjukka Havumäki. Kommentaattorina on tietokirjailija Kaisa Haatanen, joka on perehtynyt Ison-Britannian kuningashuoneen elämään.

– Kuninkaalliset häät tarjoavat mahdollisuuden nauttia glamourista, joka ei ole meidän arkea mitenkään. Otetaan ilo irti, Havumäki kannustaa haastattelussa.

Morsiamen alttarille saattajasta oli viime hetkiin epäselvyyttä. Vasta perjantaina selvisi, että tehtävä päätyy sulhasen isälle prinssi Charlesille.

Yllätyksenä säilyy loppuun saakka morsiamen puku. Arvellaan myös, että pukuja voi olla kaksi. Markle voisi vaihtaa iltajuhlaan keveämmän puvun, jossa on helpompi liikkua.

Vihkiseremonian jälkeen aviopari tapaa Windsorin linnan pihalle kutsumiaan vieraita. Sen jälkeen pariskunta istahtaa hevosvaunuihin ja suuntaa kulkueessa kohti Windsorin keskustaa. Katujen varret ovat täynnä ihmisiä, jotka haluavat nähdä vilauksen pariskunnasta.

Hevosvaunut palaavat Windsorin linnaan, jossa kuningatar tarjoaa vastaanoton vieraille. Illalla Harryn isä, Walesin prinssi Charles tarjoaa vastaanoton perheenjäsenille ja läheisille ystävillä. Kumpaakaan vastaanottoa ei saa kuvata.

Lähetyksen aikana voit myös pelata Meghanin ja Harryn hääbingoa.

Häistä kerrotaan myös radio- ja tv-uutisissa. Ylen toimittaja Pasi Myöhänen kertoo tunnelmia paikan päältä Windsorista radiouutisissa kello 12 ja myöhemmin iltapäivällä sekä illan tv-uutisissa. Kello 18 ja 20.30 nähdään televisiossa myös koostejutut häistä.

Lue myös:

Entä jos tosielämä olisi kuin draamasarja The Crown? "Meghan Markle ja prinssi Harry saisivat kaksi lasta, joista toinen olisi tumma ja toinen vaalea, ja siitä syntyisi hämminkiä"

Bongaa yrmeä Camilla, Harryn ex, prinsessa Eugenien hattu ja päästä varpaisiin yksivärinen asu – Meghanin ja Harryn hääbingo, ole hyvä!

Hääsuunnitelmien yllätys: Prinssi Charles saattaa Meghan Marklen alttarille

Kuninkaalliset häät selostava Marjukka Havumäki: "Rakkaus sykähdyttää aina"

Prinssi Harry ja Meghan Markle naimisiin – Yle Uutisten suora lähetys Areenassa