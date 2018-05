Olli Rehn nimitettiin Suomen Pankin pääjohtajaksi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Olli Rehnin Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi. Eduskunnan pankkivaltuusto esitti yksimielisesti Rehniä tehtävään huhtikuussa.

Suomen Pankin pääjohtaja voi olla tehtävässä kaksi seitsenvuotiskautta. Paikka vapautuu Erkki Liikaselta, jonka toinen seitsenvuotiskausi loppuu kesäkuussa.

Ennen nimitystään pääjohtajaksi 56-vuotias Olli Rehn toimi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajana. Koulutukseltaan Rehn on filosofian tohtori. Aiemmin hän on tehnyt uraa kotimaan politiikassa ja Euroopan unionissa (siirryt toiseen palveluun).

Rehn on toiminut elinkeinoministerinä vuosina 2015–2016 ja EU-komissaarina 2004–2014. Lisäksi on on ollut kansanedustajana vuosina 1991–1995 ja 2015–2017 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä 1995–1996 ja 2014–2015.

Rehnin on määrä aloittaa Suomen Pankin pääjohtajana 12. heinäkuuta.