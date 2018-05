Valmistujaiset tai häät tulossa? Katso Ylen keräämä juhlan järjestäjän vinkkilista – näillä pääset alkuun ja vaiva vähenee

Juhlavalmistelut tehdään Suomessa vielä usein omin voimin. Kakkuja sekä leipomuksia ostetaan toki useinpitopalvelulta, mutta mitä kaikkea muuta juhliin voisi oikeastaan hankkia?

Peruskoulujen ja lukioiden päättymispäivä on tänä vuonna lauantaina 2.6. Valmistumispäivänä satoja kakkuja haetaan yksittäisistä pitopalveluista, sekä tietysti muuta pienempiä ja isompaa suolaisia ja makeaa syötävää. Valmistumispäivää ennen perjantaina on kaikkien pitopalveluiden kylmähuoneiden riittävyys koetuksella.

Nyt on järjestäjän viimeinen hetki olla yhteydessä leipomoihin ja tilata omia juhlakakkuja tai suolaisia herkkuja juhliin.

Juhlavalmistelut hieman helpommin

"Itse valmistettu vai myymälästä tilattu?" on juhlatarjoilujen valmistelijan suuri kysymys.

Kevään juhlissa pitopalveluista tilataan erityisen paljon syötävää ja myös juotavaa. Mutta oletko ajatellut, että voisit myös palkata pitopalvelun henkilökuntaa auttamaan tarjoilemisessa? Tällöin sinulla, eli juhlien järjestäjällä tai itse juhlakalulla, on myös aikaa seurustella vieraiden kanssa.

Monista pitopalvelutöistä voi saada kotitalousvähennystä (siirryt toiseen palveluun). Kotitalousvähennyksen saa verottajan mukaan esimerkiksi perhejuhlien palvelu-, kahvinkeitto ja ruoanlaittotöistä.

Pitopalveluiden yhteydessä löytyy joskus myös kukkapalvelu ja valmiit juhlakimput. Juhlakimpun saa helposti samalla vaivalla, kun tilaa sen yhdessä muiden palveluiden kanssa.

Juhlapäivänä säältä suojautumisessa auttaa teltta, tai muu ulkosuoja. Helpoin vaihtoehto on hankkia pikateltta, jonka kokoamiseen ei mene yhtä paljon aikaa kuin isomman juhlateltan. Juhla- tai pikateltta suojaa hieman sateelta tai porottavalta auringolta, ja tuo parhaimmillaan pihamaalle kokonaisen uuden huoneen.

Klassikko on palannut pöytiin

Mitä pitopalveluista sitten tilataan tänä keväänä? Helsinkiläisen Pitopalvelu Pilkkeen myyjän Tiina Granlundin mukaan suolaisia ruokia, kuten tapaksia, menee kakkujen lisäksi paljon. Juhlapöytiin on lisäksi tehnyt paluun vanha suomalainen klassikko.

– Voileipäkakut ovat jälleen suosittuja, Granlund kertoo.

Kevätjuhlien klassikkosuosikki on edelleen juhlavieraille tarjottava isompi kerma- tai juustokakku. Oheisella Kova talous -videolla on vadelmajuustokakku, joka riittää noin 30 hengelle.

Pitopalveluiden listat ovat jo kuukausien ajan olleen täynnä tilauksia kevään juhlia varten. Tärkeintä on tehdä varaukset ajoissa ja varmistaa, että kakun pääsee hakemaan itse, sillä erityisesti kuljetuksia on vaikea saada juhliin.

Kitara ja laulu tuovat tunnelmaa juhliin

Joskus juhla halutaan järjestää soiton ja esiintymisen kera. Kitaraduot ja laulusolistit käyvät myös yksitysitilaisuuksissa. Espoolainen laulaja Mirja Mäkelä on laulanut useissa valmistujaisissa.

- Jälkikäteen on hyvä fiilis, kun tilaisuuksissa on niin lämmin ja henkilökohtainen tunnelma. Kaikki kuuntelevat hyvin keskittyneesti ja vuorovaikutus yleisöön on vahva. Myös kappalevalinnat ovat henkilökohtaisia, se nostaa tilanteeseen liittyvää erityistä fiilistä. Kappaletta lauletaan kuin vanhempien suulla, Mäkelä kertoo.

Mäkelän kiireisin valmistujaispäivä kattoi kolme erillistä perhejuhlaa. Hän laulaa silloin tällöin yksityisjuhlissa kuten valmistujaisissa tai syntymäpäivillä ja pitää niiden rennosta ja iloisesta tunnelmasta. Hän esiintyy esimerkiksi soittaja Sami Linnan kitaran säestämänä.

- Palaute vanhemmilta on, että teidän esitys teki tästä meille juhlan. Se on aina ihana kuulla ja se on se, mihin tähdätään, Mäkelä sanoo