4-vuotias Jerry Järvensivu on kävelevä jääkiekkotietopankki – katso videolta, kuinka Jerry kohtaa Tapparan maalivahti Christian Heljankon

– Mää olen Jerry Järvensivu, kuka sää olet?

Nelivuotias ojentaa kättään Tampereen Hakametsän jäähallin pysäköintipaikalla ihan oma-aloitteisesti.

Halli on avattu varta vasten, jotta Jerry pääsisi mittelemään taitojaan Tapparan maalivahdin Christian ”Chrisu” Heljankon kanssa. Jää on jo sulatettu, mutta se ei hidasta Jerryn tahtia. Hänellä on mukanaan niin isänsä Sami Järvensivun Stiga-jääkiekkopeli kuin oma pieni maila ja maali.

– Missä Heljanko on, Jerry kysyy ja kirmaa juoksuun kohti pukukoppia.

Sitten hän pysähtyy kuin seinään.

– Ooksää Kääriäinen, hän kysyy hallissa kävelevältä mieheltä.

Ja onhan hän.

Tapparan suosikkikuuluttaja Petri Kääriäinen on saapunut paikalle varta vasten Jerryä tapaamaan, hänkin. Jerryä ei hämää edes se, että kuuluttajaidoli on Tapparan tappion jälkeen joutunut luopumaan niin hiuksista kuin parrastakin.

”Sää oot hyvä maalivahti”

Kuulutusten vuoro tulee myöhemmin. Nyt on kiire kaikkein pyhimpään, Tapparan pukuhuoneeseen ja Heljankon luo.

Reitti on tuttu – Jerry on päässyt tänne kerran aikaisemminkin. Silloin paikalla oli koko joukkue, tällä kertaa Jerryn toivomuksesta maalivahti Christian Heljanko.

– Tiiäkkö, sää oot niin hyvä maalivahti, että mää luulen etten pysty tekeen yhtään maalia, Jerry avaa keskustelun.

- Koska mennään pelaamaan? Jerry Järvensivun yksi unelma täyttyy, kun hän pääsee Hakametsän halliin tositoimiin. Ville Hakonen

Sitten katse osuu pelaajien nimetyille paikoille. Jerry luettelee nimet ajatusta nopeammin:

– Ojamäki, Järvinen, Karjalainen, Nurmi, Peltola, Järvinen, Kuusela, Záborský, Lehtonen, Kemiläinen, Vittasmäki, Mikkola, Elorinne,Rantakari, Rouhiainen, Salonen, Luoto, Rauhala, Henkka (Haapala), Utunen ja Levtchi. Mää tiedän kaikki Tapparan pelaajat, hän sanoo.

Osaako nelivuotias lukea?

Jerryn vanhemmat Kaisa ja Sami Järvensivu pidättelevät naurua pukuhuoneen oven takana. Hyvänen aika, osaako nelivuotias siis lukea?

– Eilen Jerry katsoi lääkärin nimilappua ja sanoi: Sää olet lääkäri ja sun nimi on se ja se, Sami Järvensivu sanoo.

Mutta onko se lukemista? Kaisa Järvensivu uskoo, että kyse on ennemminkin kuvamuistista. Ellei sana tai nimi ole ennestään tuttu, Jerry ei osaa lukea sitä.

- Arvoisa yleisö, tänä iltana Tapparan junioreiden Jerry Järvensivu kohtaa Tapparan senioreiden Christian Heljankon, Petri Kääriäisen kuulutus kajahtaa Tampereen Hakametsän hallissa. Ville Hakonen

Se, miten Jerry oppii kaiken, ei ole selvinnyt vanhemmillekaan. Kaisa-äiti kertoo, että Jerry on ainoa lapsi, joten vertailukohdetta perheessä ei ole.

– Ensimmäinen asia, mitä ihmettelimme, oli laulun sanat. Jerry oli alle kaksivuotias, kun hän lauloi Antti Tuiskun version Sadasta salamasta, hän muistelee.

Kaisa kuvasi Jerryn esityksen ja postasi sen Antti Tuiskun facebook-sivulle. Loppu on historiaa: (siirryt toiseen palveluun) videota on katsottu yli 600 000 kertaa.

Yli miljoona katselukertaa

– Suurempi oli toinen video (siirryt toiseen palveluun), jossa Jerry luettelee pelaajien nimiä. Jääkiekkofanihahmo Lärvinen jakoi sen omilla sivuillaan ja Instagramissa. Hän on kertonut, että videolla on yli miljoona katselukertaa, Kaisa Järvensivu sanoo.

Silti julkisuus ei ole missään vaiheessa ollut tavoite, pikemminkin yllätys.

Yksi asia on johtanut toiseen: Jerry osallistui Viasatin suoraan lähetykseen Jokereiden pelistä ja pääsi parin minuutin kameran edessä esiintymisen jälkeen palkinnoksi peliin ja pukukoppiin. Toisella kertaa hän vieraili tv-kanava Nelosen Ruudun lähetyksessä ja tapasi pelaajia ja selostajat.

– Nämä ovat elämyksiä, mitä me emme edes rahalla pystyisi Jerrylle järjestämään. Jerryn vanhempina olemme yrittäneet mennä se edellä, että osallistutaan vain ja ainoastaan sellaisiin juttuihin, joista Jerry on saanut ihan mahtavia kokemuksia, Kaisa muistelee.

Harmittaako Tapparan häviö?

Jerry keskittyy pukuhuoneessa hetkeen. Hakametsän halli, Petri Kääriäinen ja Christian Heljanko ovat hänelle ykkösnimiä.

– Onks tossa Peltolan paikka? Se pitää pistää pois kun Peltola lähtee KHL:ään. Miks sun nimi on Christian Heljanko? Harmittaako sua ny ihan kun Tappara hävis, hän tykittää Chrisulle.

– No harmittaahan se, mutta tiedätkö, vaikka haluaisi voittaa niin aina ei voi, Heljanko vastaa.

- Ha, haa, mitäs Heljanko nyt sanot? Jerry Järvensivu haastaa Tapparan maalivahti Christian Heljankoa. Jyrki Lehtonen / Yle

Sitten autiossa Hakametsän hallissa kajahtaa.

– Oikein mukavaa jääkiekkoiltaa arvoisa yleisö. Tänä iltana Tapparan juniori Jerry Järvensivu kohtaa Tapparan senioreiden Christian Heljankon, Petri Kääriäinen kuuluttaa.

Parivaljakko kiitää jäättömälle jäälle ja kohti sen keskelle asetettua Stiga-jääkiekkopeliä. Paitsi, että Jerry juoksee sen ohi ja kohti kentän laidalla odottavaa pientä maaliaan.

”Haastatko mut myllyyn?”

Kotona Jerry pelaa yksin ”pöytälätkää” ja hoitaa kaikki roolit: pelaajat, kuuluttajan, tuomarin, väliaikamusiikin ja jopa mainokset. Pelin jälkeen hän esittää sekä haastattelijaa että haastateltavaa pelaajaa.

Kaisa on varoittanut etukäteen, että Jerry ei ole lahjottavissa, ellei joku asia huvita. Leikit loppuvat usein lyhyeen, kun äiti lähestyy kameran kanssa.

Nii, miten nii, Heljanko, Jerry Järvensivu huudahtaa laukaistuaan ensimmäisen maalin. Ville Hakonen

Nyt Jerryä huvittaa laukoa maaleja. Ja painia.

– Haastatko mut myllyyn, vai, Chrisu nauraa ja lähtee leikkiin mukaan.

– Tuomari tulee väliin, tuomari tulee väliin – molemmat jäähylle, Jerry kajauttaa.

Pitkään hän ei jaksa jäähyllä olla.

– Koska mä pääsen jäähyltä? Jerry kysyy Chrisulta.

– Tämä on viiden minuutin rangaistus, Chrisu vastaa.

Pieni tietovisa maajoukkueesta

Aika riittää pieneen tietovisaan maajoukkueen pelaajista. Chrisu kysyy, ja Jerry vastaa.

– Millä numerolla pelaa Miro Heiskanen?

– 41.

– Entäs Sebastian Aho?

– 20.

– Kuka on Suomen numero 74?

– Antti Suomela.

– Entäs numero 12?

– En muista.

– Pelaa Jokereissa?

– Marko Anttila.

– Kyllä.

Kiekkohullu jo parikuisena

Kaukalon laidalla Jerryn vanhemmat kertovat, että poika käy kotona pelaajien kokoonpanoja läpi ja keräilee liigakortteja. Jos vastaan tulee vieraat kasvot, hän kysyy nimen. Ja muistaa sen.

Ei, kyseessä ei ole ”sukuvika”, he vakuuttavat. Ja vaikka Sami Järvensivu onkin pelannut jääkiekkoa ”ikänsä”, sitä ei ole pojalle tuputettu.

- Mää tiedän kaikki Tapparan pelaajat, Jerry Järvensivu sanoo. Hän luettelee myös Leijonat sutjakkaasti Christian Heljankon tentissä. Jyrki Lehtonen / Yle

– Jerry oli parikuinen, kun Suomi pelasi olympialaisten pronssista. Samilla oli samaan aikaan oma peli, joten tallensin ohjelman ja huomasin, että Jerry seurasi sitä tosi pitkään, Kaisa muistelee.

– Sitä samaa pyöri digiboxilta varmaan vuoden ja Jerry jaksoi aina vaan katsoa sitä. Se oli monen pienen hetken pelastus, hän nauraa.

Alle vuoden ikäisenä Jerry tarttui ensimmäisen kerran Sami-isän varpajaislahjaksi saamaan pieneen jääkiekkomailaan.

– Siitä asti kaikki on ollut pelkkää pelailua. Muut leikit, autot tai Legot eivät Jerryä innosta. Hän haluaisi olla aamusta iltaan maila kädessä, liiankin kanssa, Kaisa Järvensivu hymähtää.

”Mikä susta tulee isona?”

Kaukalossa Christian Heljanko pyyhkii hikeä otsaltaan.

– Mulla ei viime kaudella ollut monta kertaa niin hiki kuin nyt, hän sanoo Jerrylle ja kysyy, mikä Jerrystä tulee isona.

– Jääkiekkoilija, Jerry vastaa.

– Mihin joukkueeseen?

– Tapparaan.

- Kärpät, 55, Miikka Koivisto, kaksi minuuttia, väkivaltaisuus, Jerry Järvensivu imitoi kuuluttajaidolinsa Petri Kääriäisen sylissä. Jyrki Lehtonen / Yle

Jerryn vanhemmat korostavat, etteivät aio ohjata poikaansa väkisin mihinkään suuntaan.

– Hänestä saa tulla, mitä ikinä haluaa. Mutta ellei kiinnostus jääkiekkoon ala hiipua, voi toki sitäkin yrittää, Kaisa pohtii.

Miten peli päättyy?

Tällä hetkellä Jerry seuraa tarkkana jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Ongelma on, että moni peli finaalia myöten pelataan niin myöhään, että Jerryn pitää tyytyä katsomaan ne tallennuksena. Hän tietää kuin apteekin hyllyltä, miten pelit ovat päättyneet ja kuka on tehnyt maalit, äiti kertoo.

Hakametsän jäähallin kaiuttimista kajahtaa taas:

– Ja illan jännittävä peli on päättynyt, Petri Kääriäinen aloittaa loppukuulutuksen.

Mutta mihin lukemiin? Se selviää katsomalla oheinen video.

Perjantai: Lätkäunelmia. NHL-legenda Teppo Numminen, U18-maailmanmestari Kaapo Kakko, olympiapronssimitalisti Linda Välimäki ja aivovamman saanut ex-kiekkoilija Tommi Kovanen. Perjantai-dokkarissa Tapparan nainen seurataan hevostalliyrittäjä Henna Hieta-aron mukana kevään liigafinaaleja. Katso koko lähetys täältä.