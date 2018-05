Yle seurasi Britannian prinssihäitä: Kappelin portailla nähtiin suudelma, sitä ennen Prinssi Harry ja Meghan sanoivat toisilleen tahdon

Päätämme hääseurannan tähän. Kiitoksia seurasta ja onnea hääparille.

Tästä voit katsoa kuvakoosteen hääpäivästä.

Iltapäivällä häävieraat järjestetään lounas Windsorin linnassa. Illalla hääpari järjestää juhlat 200 vieraalle Frogmore Housessa.

Britit odottavat Meghan Marklen tuovan uusia tuulia hoviin, pohtivat Ylen hääselostajat. Kaisa Haatanen arvioi, että yleisössä on aiempaa enemmän nuoria, "ei ole totuttua rojalistimummojen riviä".

Kuninkaalliset ovat olleet häiden alla kovassa huudossa Britanniassa. YouGov-tutkimuslaitoksen tuoreen mittauksen mukaan 68 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) briteistä kannattaa kuningashuonetta.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan lähtee Ascot Landau-vaunulla ajelulle läpi Windsorin. Gareth Fuller / AFP

Kahden kolmasosan mielestä monarkia on hyväksi maalle. Kaikkein eniten kuninkaallisia arvostavat vanhemmat ihmiset, kun taas nuorten keskuudessa kannatus on laimeampaa.

Yli puolet briteistä uskoo, että monarkia on voimissaan vielä sadan vuoden päästäkin. Luvut eivät ole juuri muuttuneet viime vuosien aikana.

Prinssi Harry ja hänen vaimonsa Meghan kirkon edessä. Neil Hall / EPA

Suosituimmat kuninkaalliset ovat kuningatar sekä tänään vihitty prinssi Harry. Prinssi Charlesin suosio on paljon matalampi.

Ylen hääasiantuntija, kirjailija Kaisa Haatanen tietää kertoa, että osa hääkimpun kukkasista oli itsensä prinssi Harryn Kensingtonin puutarhasta keräämiä.

Englantilaiset kommentaattorit ovat kiitelleet häiden monimuotoisuutta ja värikkyyttä, Haatanen toteaa. Myös Yhdysvaltain episkopaalisen kirkon johtajan, piispa Michael Curryn värikäs puhe on kerännyt kehuja.

Hääkulkue palasi Windsorin linnaan, joka muuten rakennettiin alunperin vuosina 1070-1086. Linna on osan vuodesta kuningattaren virka-asuntona ja hallitsija viettää siellä myös vapaat viikonloppunsa.

Pyhän Yrjön kappeli puolestaan rakennettiin vuonna 1475. Siellä on järjestetty lukuisia kuninkaallisia kastajaisia, vihkimisiä ja hautajaisia. Prinssi Harrykin kastettiin kappelissa kolmen kuukauden ikäisenä vuonna 1984. Harryn isän prinssi Charlesin ja Camilla Parker-Bowlesin siviililiitto siunattiin kappelissa vuonna 2005.

Dominic Lipinski / AFP

Ylen hääasiantuntija, kirjailija Kaisa Haatanen toteaa, että häiden tunnelma on aiempaa rennompi.

Selostaja Marjukka Havumäki toteaa hevosvaunussa istuvan hääparin näyttävän onnelliselta ja vapautuneelta.

Haatanen arvelee, että hääpari saa kuningattarelta useampia linnoja lahjaksi. Ainakin linnan Sussexista.

– Tirskahtelua ja vapautuneen onnelista tunnelmaa oli hauska nähdä.

Hääpari lähtee Ascot Landau-vaunulla ajelulle läpi Windsorin. Sää suosii häitä, aurinko paistaa ja lämpötila on noin 20 astetta.

Hääpari eli Sussexin herttuapari poistuu kirkosta. Morsiuslapset kannattelevat pitkää laahusta. Kirkon rappusilla hääpari suuteli.

Britannian kuninkaallisissa häissä ei aina suudelmia nähdä, toteaa Ylen hääselostaja Marjukka Havumäki.

Prinssi Harry ja Meghan Markle ovat vannoneet vihkivalansa. Canterburyn arkkipiispa Justin Welby julisti heidät vaimoksi ja aviomieheksi.

Harry sujautti bestmanina toimivan prinssi Williamin ojentaman sormuksen morsiamen sormeen avioliiton merkiksi. Meghan antoi sormuksen prinssi Harrylle.

Prinssi Harry ja Meghan Markle pujottavat vihkisormukset toisilleen. Jonathan Brady / AFP

Tämän jälkeen hääpari poistui allekirjoittamaan häätodistukset.

Ennen valoja kirkossa soi gosbelkuoron esittämänä Ben E. Kingin ikivihreä "Stand by me".

Aiemman musiikkiesityksen jälkeen kirkossa puhui Yhdysvaltain episkopaalisen kirkon johtaja, piispa Michael Curry. Hääpari kuunteli puhetta käsi kädestä toisiaan pitäen.

Prinssi Charles luovutti morsiamen pojalleen. Jonathan Brady / AFP

Meghan Markel astumassa kirkkoon. Neil Hall / EPA

Prinssi Harry ja Meghan Markle sanoivat toisilleen juuri tahdon kuninkaallisissa häissä Pyhän Yrjön kappelissa Windsorin linnassa.

Prinssi Harryn ja Meghanin vihkii Englannin kirkon tärkein johtaja, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby ja koko toimitusta johtaa Windsorin kirkkoherra David Conner.

Hääpari on valinnut tilaisuudessa esitettävän musiikin. Kirkossa kuullaan muun muassa gospelkuoroa ja Pyhän Yrjön kappelin kuoroa.

Prinssi Harry asteli kirkon käytävää seuranaan veljensä prinssi William. Dominic Lipinski / AFP

Marklella ei ole kaasoa, koska ei halunnut nostaa ketään lähiystävistään toisten yläpuolelle. Lähimmät ystävät ovat läsnä häissä.

Meghan Marklen spekuloitu hääpuku nähtiin, kun morsian asteli ulos autosta ja kirkkoon. Prinssi Charles saattoi Marklen alttarille. Alkuosuuden Markle käveli yksin. Vaalean hääpuvun laahus on erittäin pitkä. Puvun on suunnitellut Clare Waight Keller.

.

Morsian Meghan Markle ja hänen äitinsä Doria Ragland saapuvat. Oli Scarff / AFP

Kuningatar Elisabet II ja prinssi Philip saapuivat viimeisten joukossa Pyhän Yrjön kappeliin Windsorin linnassa.

Morsian saapui vihkipaikalle Rolls-Roycella. Marklella on valkoinen morsiuspuku ja pitkä pitsihuntu sekä kuningatar Maryn tiara vuodelta 1932. Kadun varrelle kerääntynyt yleisö hurrasi morsiamen saapuessa, liput liehuivat.

Prinssi Harry tuli hääpaikalle veljensä ja bestmaninsa prinssi Williamin kanssa. Molemmat ovat pukeutuneet Blues & Royals -rykmentin univormuihin.

Prinssi Harry ja bestman prinssi William saapumassa kirkkoon. Ian West / AFP

Myös prinssi Charles ja tämän puoliso Cornwallin herttuatar Camilla Parker-Bowles ovat paikalla. Myös Marklen äiti on saapunut kirkkoon. Hän istui silminnähden liikuttuneena odottamassa vihkimisen alkamista.

Kuninkaallisten häät ovat valtava mediatapahtuma.

Prinssi Williamin ja Kate Middletonin häitä seurasi televisiosta yli kaksi miljardia ihmistä seitsemän vuotta sitten.

Prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan häitä katsoi 750 miljoonaa ihmistä ympäri maailman vuonna 1981.

Hääbingoa pelaamalla jaksat seurata lähetystä kuninkaallisista häistä terävänä.

Yle näyttää prinssi Harryn ja Meghan Marklen häät suorana ykköskanavalla ja Areenassa kello 13.50 alkaen.

Suoran lähetyksen selostaa tuttuun tapaan toimittaja Marjukka Havumäki. Kommentaattorina on kirjailija Kaisa Haatanen, joka on perehtynyt Ison-Britannian kuningashuoneen elämään. Lähetys alkaa kello 13.50.

Hääspektaakkelissa riittää jännitettävää myös selostajille.

Häävieraat ovat saapuneet Pyhän Yrjön kappeliin. Kappelissa hääseremoniaa seuraa noin 600 vierasta.

Toby Melville / EPA

Vieraiden pukukoodista: Naisilla on oltava polvimittainen hame ja hattu, miehillä taas puku, kravatti, liivi ja hattu.

Britannian hovi on muuten tiedottanut häistä poikkeuksellisen niukasti. Vieraslistaa ei esimerkiksi ole julkaistu. Esimerkiksi prinssi Williamin häiden vieraslista julkistettiin etukäteen.

Vieraiden joukossa ovat muun muassa herttuatar Catherinen vanhemmat sekä sisko Philippa "Pippa" Middleton miehensä kanssa. Myös prinssi Harryn täti Yorkin herttuatar Sarah Ferguson saapui häihin vieraaksi. Hän on sulhasen edesmenneen äidin, prinsessa Dianan hyvä ystävä.

Koska prinssi Harry on vallanperimysjärjestyksessä vasta kuudentena, ei näissä häissä nähdä valtionpäämiehiä.

TV-tähti Oprah Winfrey saapui hyvissä ajoin kirkkoon. Myös näyttelijä George Clooney ja hänen vaimonsa ihmisoikeusjuristi Amal Clooney saapuivat paikalle.

George ja Amal Clooney. Lauren Hurley / EPA

Muista julkkiksista näyttelijä Idris Elba sekä näyttelijätär Priyanka Chopra sekä Victoria ja David Beckham ovat saapuneet häihin. Myös laulaja Elton John ja tennistähti Serena Williams ovat paikalla.

Brittinäyttelijä Idris Elba, hänen morsiamensa Sabrina Dhowre, tv-kasvo Oprah Winfrey ja prinssi Harryn ystävä, laulaja James Blunt saapumassa juhlapaikalle. Chris Radburn / AFP

Myös hääseremonian kulku julkaistiin poikkeuksellisen myöhään. Ylenkin TV-lähetyksen tekijät saivat sen vasta tänä aamuna.

Vihkitilaisuuden alkuun on vielä hetki aikaa. Sitä odotellessa ehdit lukea tästä jutusta millainen nainen morsian Meghan Markle on.

Amerikkalaisen Marklen odotetaan tuovan hoviin uusia tuulia. Markle on taustaltaan näyttelijä, joka on eronnut aikaisemmasta liitostaan.

Windsorin linna. James Gourley / AOP

Mielenkiintoinen yksityiskohta hovin historiasta on se, että edellinen Britannian kuninkaallinen, joka avioitui eronneen amerikkalaisnaisen kanssa, joutui luopumaan kruunustaan.

Näin tapahtui vuonna 1936, kun Edward VIII meni naimisiin näyttelijätär Wallis Simpsonin kanssa.

Aamupäivän pieni hääuutinen on se, että prinssi Harrysta ja Meghan Marklesta tulee avioitumisen yhteydessä Sussexin herttuapari.

Prinsessaa Meghanista ei voi tulla, koska hänessä ei ole kuninkaallista verta.

Iltapäivällä vihittävä pariskunta ilmoitti kihlauksestaan marraskuussa. Harry ja Meghan ovat seurustelleet vajaat kaksi vuotta.

Prinssi Harry ja amerikkalaisnäyttelijä Meghan Markle vihitään tänään. FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Windsorissa on aurinkoinen sää, lämpöä on 14 astetta ja hääturisteja valuu koko ajan lisää.

Ensimmäiset kutsutut vieraat ovat asettautuneet, paikoilleen, nimittäin nurmikolle.

Aamukymmenestä lähtien Pyhän Yrjön Kappelin edustalle on kokoontunut kutsuttuja yleisön edustajia. Niin sanottuja kultaisia kutsuja on jaettu 2 640 yleisön edustajalle.

He pääsevät seuraamaan nurmikentältä, kun hääpari saapuu kappeliin ja poistuu sieltä. Kultaisen kutsun saaneista 1 200 on varsinaisia yleisön edustajia, 1 140 on hovin henkilöstöä, 200 kutsuttua on hääparin suosikkijärjestöistä ja lisäksi kutsun on saanut 100 paikallista koululaista.

Brittinainen oli heittäytynyt häähumuun runsaan rekvisiitan kera Windsorissa lauantaiaamuna. AOP

Kutsuttuja on neuvottu tuomaan mukanaan omat piknikeväänsä, mikä on aiheuttanut joissakin närkästystä.

Britannian prinssi Harry ja amerikkalainen entinen näyttelijä Meghan Markle vihitään iltapäivällä Windsorin linnassa, Pyhän Yrjön kappelissa. Harry on kruununperimysjärjestyksessä kuudentena.

Hääseremonia alkaa kello 14. Tästä jutusta pääset kartalle häiden aikatauluista, tapahtumista ja siitä, miten voit seurata häitä Ylen kautta.

Jutun pääkuvan alta voit seurata suoraa lähetystä Windsorista.

Tom Nicholson / EPA

Windsorin pikkukaupunki on täyttynyt hääturisteista. Paikalle odotetaan ainakin 100 000 hääfania. Heitä on saapunut kaikkialta maailmasta, myös Suomesta. Kaikkein innokkaimmat leiriytyivät Windsoriin jo päiviä sitten.

Helsinkiläinen Outi Honka saapui ennen kello yhtätoista Windsoriin tarkoituksenaan seurata prinssihäitä.

Hongan mukaan tungos on kova, mutta ihmiset ovat hyvällä tuulella. Jo junamatkalla Lontoosta sai jonottaa.

– Häähumua. Tykkään historiasta ja tämä on mukava teemamatka.

Ihmiset ovat juhlavalla mielellä. Monet ovat pukeutuneet teeman mukaisesti. On Englannin lippuja ja pahvikruunuja.

Honka aikoo suunnata mahdollisimman lähelle hääkulkueen reittiä.

– Ei hääparin bongaaminen ole välttämätöntä. Se olisi iso bonus, mutta ei pääasia.

Honka pohtii, että Meghan Marklen myötä brittiläinen monarkia uudistuu.

– Hyvä, ettei kaikkia vanhoja periaatteita tarvitse jatkaa. Olen tyytyväinen, että Suomi on tasavalta mutta pohjoismaisia ja englantilaisia kuninkaallisia voi vähän fanittaa.

Linkki hääkuvagalleriaan: Katso kuvat: Prinssi Harry ja Meghan Markle saivat toisensa

Jatkamme hääseurantaa tasaiseen tahtiin