Maitotilan isäntä muutti 3-vuotiaana Puolangalle ja on nyt korpikunnan tuore pormestari: "Varmaan tässä on vähän paineita"

Harri Peltolalla on vahva kokemus maataloudesta ja yrittäjyydestä Puolangalla.

Mistä on kyse? Puolangan kunnanjohtaja erosi huhtikuussa. Kuntaan vaihdettiin nopealla aikataululla hallintomalli ja valittiin pormestariksi 50-vuotias Harri Peltola.

Pormestari on poliittinen luottamustehtävä, mutta kunnanjohtaja on viranhaltija. Pormestari voidaan valita ennen kunnanhallituksen vaaleja siten, että ensin valitaan kunnanvaltuusto, sitten pormestari ja viimeiseksi kunnanhallitus.

Puolangalla päivähoitoa ja esiopetusta ollaan siirtämässä oululaiselle yhtiölle. Sote on jo yksityistetty.

Puolanka2700 asukkaan piskuinen kainuulaiskunta Puolanka tunnetaan Hepokönkään vesiputouksesta ja pessimisteistään – ja nyt myös pormestarista.

Kevät on ollut Puolangan kunnallispolitiikassa tuulinen. Huhtikuussa kunnanjohtaja Esko Rautiainen erosi näkemyserojen vuoksi, ja kunnanhallituksen puheenjohtajasta Harri Peltolasta tehtiin rytinällä kunnan pormestari.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Sini Sallisen mukaan vastaava menettely on Suomessa ainutkertainen. Hän muistelee, että Suomessa ei ole koskaan ennen siirrytty pormestarimalliin kesken kunnanvaltuustokauden.

Päätöksen hallintomallin muuttamisesta teki kunnanvaltuusto.

– Kuntalaisten kuuleminen näin suuressa asiassa lisäisi avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta. Kuntalaisten enemmistö on äänestänyt valtuuston, joka päättää pormestarimallista, kertoo Sallinen.

Puolangalla pessimistit kuuluvat kylän kulttuuriin. Elisa Kinnunen / Yle

Suomessa on vain kuusi pormestarin johtamaa kuntaa. Yksi niistä on nyt Puolanka, jonka johtoon nousi 50-vuotias Harri Peltola. Suomenmaan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Peltola perusteli pikaista pormestariaikaan siirtymistään sillä, että mallia on järkevää kokeilla silloin, kun kunnassa ei ole kunnanjohtajaa.

– Minulla on ollut halu vaikuttaa asioihin muutenkin kuin huutamalla sivusta, joten se on ollut pontimena kunnallispolitiikkaan mukaan lähtemisessä, Peltola taustoittaa motivaatioitaan.

Käytännössä pormestari hoitaa samoja tehtäviä kuin kunnanjohtaja. Kunnan päätöksiä valmistellaan ja toteutetaan, kuten kunnanjohtajan johtamissa kunnissa. Pormestarin työhön kuuluu myös yhteistyö muiden kuntien kanssa.

Pikkuinen Puolanka haluaa säilyttää peruspalvelut kunnassa. Keinona on yksityistäminen. Kunta yksityisti sosiaali- ja terveyspalvelunsa jo vuonna 2013, ja seuraavaksi se aikoo yksityistää varhaiskasvatuksen.

Peltolan uusi haaste vanhoissa kuoseissa

Puolangan pormestari ja maatalousyrittäjä Harri Peltola istuu uudessa työhuoneessaan tyynenä. Noin viidenkymmenen vuoden ajan hän on asunut Puolangalla ja nähnyt kunnan muutoksia.

Nyt hän on itse ohjaamassa kuntaa kohti uusia muutoksia, joista merkittävimpiä ovat kunnan palveluiden yksityistämisiä.

– Ei tunnu kovin dramaattiselta. Jatkan samoja hommia, mitä olen tehnyt kunnanhallituksen puheenjohtajana. Nimike kuulostaa juhlallisemmalta, mitä työnkuva, Peltola naurahtaa.

Harri Peltola on juuri saanut uuden työpisteensä ja uusi urakka on valmis alkamaan. Elisa Kinnunen / Yle

Puolangalla valmistaudutaan lasten päivähoidon ja esikoulun ulkoistamiseen. Suunnitelmissa on, että päiväkotiyritys Touhulasta tulee palveluntuottaja elokuusta alkaen.

Puolangalla ulkoistettiin sosiaali- ja terveyspalvelut Attendolle jo vuonna 2013. Tulevaisuudessa näitä palveluita Puolangalla saattavat pyörittää sekä Terveystalo että Attendo. Syynä ovat tässä kuussa tehdyt yrityskaupat: Terveystalo osti Attendon Suomen-toiminnot vanhusten hoivapalveluita lukuun ottamatta.

Peltola uskoo yksityistämisen toimivan myös maaseudulla, koska kaupungeista on toimivia esimerkkejä.

– Palvelusetelimalli toimii myös monissa kaupungeissa, Peltola muistuttaa.

Peltolan mukaan Puolangan vahvuuksia ovat esimerkiksi luonto ja tila. Elisa Kinnunen / Yle

Tällä hetkellä Puolangalla työn alla ovat tilinpäätösasiat ja talousarvion pohjat. Kunnan talouteen on tulossa muutoksia, jos työntekijöitä siirtyy kunnalta yritysten palvelukseen.

Tällä hetkellä yksi kunnan suurimpia hankkeita on uuden palolaitoksen rakentaminen. Se valmistuu käyttökuntoon kevään 2019 aikana.

Peltola joutuu karsimaan muita tehtäviään pormestarikautensa ajaksi. Hän työskentelee myös Puolangan kunnan osa-aikaisena ympäristötarkastajana, mutta jää tehtävästään virkavapaalle.

Ikuisesti maatilan poika

Harri Peltola on koulutukseltaan agrologi (AMK). Kunnallisvaikuttamisesta hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus kunnanhallituksen puheenjohtajana. Aiemmin Peltola on toiminut luottamustehtävissä esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton riveissä valtakunnan tasolla. Vaikuttaminen on kuulunut hänen elämäänsä jo nuoruudesta alkaen.

Peltola on käynyt Puolangalla peruskoulun ja lukion. Sen jälkeen hän jatkoi silloiseen Seppälän maatalousoppilaitokseen viljelijälinjalle ja myöhemmin Oulun seudun ammattikorkeakouluun.

Peltola on pysynyt kotipitäjälleen uskollisena, sillä on asunut kunnassa lähes koko ikänsä.

– Puolangan koulukeskus on jo purettu. Se oli niitä 1960-luvun rakennuksia, jotka eivät näköjään kestäneet aikaa. Nyt tilalle on rakennettu uudet asialliset.

Puolanka on perustettu vuonna 1867. Kunnanvaltuusto on toiminut kunnassa vuodesta 1916. Elisa Kinnunen / Yle

Puolangan pormestari pitää lukion säilymistä kotikunnassaan itsestäänselvyytenä, jota ei kyseenalaisteta.

– Kun toisessa kunnassa pohdittiin lukion lakkauttamista, se loi epätietoisuutta vanhempiin, eivätkä nuoret uskaltaneet suunnitella jatkoaan sinne, Peltola muistelee.

Peltolan perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta, joten hän on itsekin elänyt lapsiperheen arkea Puolangan maaseudulla Suolijärvellä. Toisaalta Peltola korostaa, että kaikenikäiset pyritään huomioimaan.

– Kävin aamulla 93-vuotiaan sotaveteraanin luona. Hän muisti paremmin armeijakaverinsa nimet kuin minä omani, naurahtaa Peltola.

Peltola on pyörittänyt vaimonsa kanssa lypsykarjatilaa 90-luvulta lähtien. Nykyään tilalla on reilut sata lypsylehmää ja saman verran nuorkarjaa.

Kylänraitilla on rauhallinen tunnelma. Peruspalveluita ja kauppoja löytyy keskustasta. Elisa Kinnunen / Yle

Navettatyötkin ovat siis kuuluneet miehen arkirutiineihin, mutta jatkossa kunnan tehtävät tulevat viemään enemmän aikaa. Yritystoiminta kuitenkin jatkuu.

– Tänä aamuna on käyty pikaisesti navetassa, mutta sitten piti joutua kirkolle hommiin, jatkaa Peltola hymyssä suin.

Peltola kehittää maatilatoimintaa eteenpäin ja lähitulevaisuudessa enemmän ulkopuolisten työntekijöiden voimin.

– Jos ihmiset maksaisivat pari senttiä enemmän maitolitrasta kaupassa, se helpottaisi maatilan toimintaa. Kulut ovat samat ja lehmät syövät. Pari senttiä tuottajahinnasta pois on tuhansien eurojen menetys kuukaudessa, Peltola toteaa.

Kuhinaa kunnallispolitiikassa

Tuoreen pormestarin mukaan Puolangalla on mietitty jo alkuvuoden aikana, miten pormestarimalli voisi sopia kunnan tilanteeseen, jos kunnanjohtaja jäisi tehtävästään pois. Puolangan Vasemmiston puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Aarre Väisäsen mielestä pormestarimalliin on siirrytty todella nopealla tahdilla.

– Kovalla vauhdilla on edetty. Kansalaiskeskustelua ei ehtinyt olla. Vasemmistossa olisimme halunneet, että pormestariasiaa olisi viety eteenpäin noin kolmen vuoden päästä kuntavaalikierroksella, sanoo Väisänen.

Puolangalle valittiin vauhdilla pormestari kunnanjohtaja Esko Rautiaisen eron jälkeen. Niko Mannonen / Yle

Pormestari voidaan valita ennen kunnanhallituksen vaaleja siten, että ensin valitaan kunnanvaltuusto, sitten pormestari ja viimeiseksi kunnanhallitus. Kunnanhallitus äänesti hallintosäännön muuttamisesta pormestarimalliin vain kaksi viikkoa kunnanjohtaja Esko Rautiaisen eron jälkeen. Pormestarivalinnan puolesta äänestivät kaikki keskustan kunnanvaltuutetut. Muut äänestivät vastaan.

– Pienryhmässä olemme huolissamme siitä, että pormestarin tehtävä on poliittinen. Vasemmiston toimintaan ei tällä ole ollut vaikutusta, lisää Väisänen.

Peltola valittiin Puolangan pormestariksi toukokuun puolessavälissä.

"Vahva ja tolokku Puolanka"

Puolanka on muuttotappiokunta, jossa oli 2 669 asukasta vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun) (Tilastokeskus). Tilastojen valossa työikäisten määrä on tasaisessa laskussa, kun taas eläkeläisiä on koko ajan enemmän.

Asukasluvun lasku ei vähennä Peltolan motivaatiota uusiin tehtäviinsä. Väkimäärän vähentyminen on Peltolan mukaan yleinen maaseudun ilmiö, johon erityisesti maaseudulle muuttavat lapsiperheet tuovat positiivista kehitystä.

Kehitys on Peltolan mukaan kaksijakoinen. Toisaalta suurten ikäluokkien vähentyessä kunnan kokonaisväkiluku laskee, mutta samalla esimerkiksi perheellisten muutto paikkakunnalle on ollut lisääntymässä.

– Puolangalla on esimerkiksi hoito- ja hoiva-alan työpaikkoja. Tyypillistä on, että jos esimerkiksi perheen äiti on työllistynyt Puolangalla, perheen isä jaksaa ajella töihin vaikka kauemmaksikin, kuvailee Peltola.

Puolangalla on kokeiltu asioita uusilla tavoilla: yksityistämisten tuloksen ja pormestarimallin toimiminen selviävät arkielämän myötä. Elisa Kinnunen / Yle

Peltola haluaa, että asukkaat tai palvelut eivät karkaa kunnasta. Suurennuslasin alla ovat erityisesti varhaiskasvatus, koulu ja terveydenhoito.

– Puolankalaiset ovat rauhallista väkeä. Kun hommat sujuvat, ei sieltä huutoja kuulu, kuvailee Peltola puolankalaisia.

Peltolan mukaan kunnasta löytyy myös yritysmyönteisyyttä. Se näkyy esimerkiksi siinä, että Puolangalla on tilaa toimia ja rakentaa. Peltola uskoo, että Puolangalla yrityksiä voi pyörittää siinä missä muuallakin.

– Vaikka naapurit ovat mukavia, tänne mahtuu rakentamaan navetan niin, että se ei haise naapuriin. Minä uskon, että ihmiset tahtovat pyörittää yritystään hyvin. Itsestähän se on kiinni, että pärjääkö, Peltola pohtii.

Peltolan olemuksesta ja puheista puuttuu pessimismi. Terveisinä kuntalaisille Peltola lähettää yhteisvastuuta kunnan kehittämisestä.

– Jokainen voi kertoa murheita tai hyviä asioita. Joskus kannattaa myös kertoa niitä hyviä asioita, vinkkaa Peltola.

"Jos ei osaa hommia, niin sehän loppuu siihen"

Puolanka on Kainuun metsäisin kunta. Matkaa lähimpään kaupunkiin Kajaaniin kertyy vajaat 100 kilometriä.

Harri Peltola on tyytyväinen, että tiedonsiirto on kehittynyt. Se helpottaa arkisten asioiden hoitamista myös Puolangalta käsin.

– Netin vuoksi etäisyydet ovat kutistuneet ja maailma on pienentynyt. Nyt tietää vähän liiankin nopeasti mitä maailman toisella puolella tapahtuu. Tietoliikenneyhteydet toimivat erittäin hyvin. En minä muista milloin olisi pitänyt Kajaaniin virastoon jotain paperia viemään.

Puolanka sijaitsee Kainuun vaaramaisemien keskellä. Elisa Kinnunen / Yle

Julkiset liikenneyhteydet ovat Puolangalla vähentyneet, mutta kuntalaiset ajavat Peltolan mukaan paljon omilla autoillaan. Pormestari muistelee, että kouluaikoina etäisyydet tuntuivat pitkiltä, mutta nyt päivän aikana ehtii ajamaan asioilla sekä Oulussa että Kajaanissa.

– Kajaaniin on lyhyt matka ja Oulusta pääsee tunnissa Helsinkiin.

Peltola toimii Puolangan pormestarina seuraaviin kuntavaaleihin asti. Ne järjestetään vuonna 2021.

– Varmaan tässä on vähän paineita, koska itsensä pistää alttiiksi ja jos ei osaa hommiaan, se loppuu siihen, kuvailee Peltola tuntemuksiaan.

– Seuraavissa vaaleissa näkee miten olen onnistunut.

