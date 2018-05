Tutkija näkee useita riskejä – Suomeen syntymässä kolme isoa yksityistä terveyspalveluyritystä

Yksityisten terveyspalveluyhtiöiden omistus on mennyt kahden päivän aikana uusiksi Suomessa.

Terveystalo kertoi torstaina kasvavansa Suomen suurimmaksi yksityiseksi terveydenhuollon yhtiöksi ostaessaan Attendon terveyspalvelut.

Perjantaina selvisi, että vakuutusyhtiöt LähiTapiola, Varma, Ilmarinen, kansainvälinen sijoitusrahasto CVC Capital Partners Fund VII sekä Mehiläisen nykyinen johto ostavat (siirryt toiseen palveluun) terveys- ja sosiaalipalveluja tuottavan Mehiläisen. Viranomaisten pitää vielä hyväksyä yrityskaupat.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan yliopistonlehtori Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta pitää uutisia odotettuina. Etenkin Attendon kauppaa oli jo uumoiltu julkisuudessa. Mehiläisenkään omistusmuutos ei ollut tutkijalle yllätys.

Iso vaikutus

Jatkossa Suomessa on käytännössä kolme isoa terveyspalveluyritystä: Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna.

Tutkija näkee keskittymisessä useita riskejä.

– Iso pelko on, että markkinat keskittyvät, kun yksi iso lähti pois. Näillä yrityksillä on valttikortit laajennuksiin, mutta pienten pärjääminen kilpailussa ei ainakaan helpotu.

Jo nyt pienten yritysten on tutkijan mukaan vaikea pärjätä kuntien kilpailuissa. Jatkossa sote-ratkaisun avatessa terveyspalveluja entistä enemmän kilpailulle, vaikutus voi olla Tynkkysen mukaan iso.

– Tämä voi johtaa epäedullisiin tuloksiin hinnassa, laadussa ja saatavuudessa. Tämä ei ole toivottavaa, jos sote-uudistuksessa pyritään hakemaan markkinoilta lisää dynaamisuutta.

Keskittyvät vahvuuksiinsa

Kaikki kolme yritysryhmää keskittyvät tutkijan mukaan erikoistumaan vähän eri palveluihin ja pyrkivät luomaan eri brändin itselleen.

– Attendo on keskittynyt hoiva-alaan, ja kuntien vanhus- ja vammaisasumispalveluissa liikkuvat isot rahat. Terveystalo on tuttu työterveydestä ja yksityisrahoitteisista palveluista. Pihlajalinna taas on keskittynyt kuntaulkoistuksiin, Tynkkynen sanoo.

Ismo Pekkarinen / AOP

Tutkijan mukaan on riski, että yritykset keskittyvät omiin vahvuuksiinsa ja kilpailua ei synny tarpeeksi siitä syystä.

– Voi tulla paikallisia monopoleja tai kartellikehitystä, Tynkkynen sanoo.

Erityisen isot riskit ovat pienillä paikkakunnilla, jossa voi olla vain yksi, iso yksityinen yritys.

– Jos pieni maakunta neuvottelee valtavan konsernin kanssa, asetelma ei ole tasapainoinen, Tynkkynen sanoo.

Kotimaisuus imagotekijä

Tuoreiden omistusmuutosten jälkeen Terveystalon ja Mehiläisen omistus on entistä kotimaisempaa.

Kansainvälisestä sijoitusrahastosta tulee Mehiläisen enemmistöomistaja, mutta kotimaiset vakuutusyhtiöt nostavat osuuttaan.

Ostaja eli Terveystalo on puolestaan suomalaisenemmistöinen ja ostettava Attendo on ruotsalaisomisteinen.

Tutkija uskoo, että yritykset korostavat mielellään kotimaista omistajuutta sote-ratkaisun ovella.

– Kotimaisuus on sitä, mitä yhtiöt hakevat. Se on imagokysymys.

Terveystalo maksaa Attendon osista 233 miljoonaa euroa käteisellä. Mehiläisen kauppahintaa ei ole kerrottu, mutta Financial Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaupan arvo olisi 1,8 miljardia euroa.

