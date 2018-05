Pelintekijöiden superkeskittymään on kova hinku - näytöstilaan kaikki Suomen kiinnostavimmat pelit

Amerikkalaisen, kasvuyrityksien kehitystä tutkivan Startup Genomen tuoreen raportin mukaan Helsingissä on maailman paras ympäristö kasvuyrityksien verkostoitumiselle.

Suomen tunnetuimmat ja menestyneimmät kasvuyritykset ovat peliteollisuuteen ja siihen liittyviin tukirakenteisiin, kuten teknologiaan, keskittyviä yhtiöitä.

Entisen Marian sairaalan rakennuksissa toimiva, kaupungin perustama Maria 01 (siirryt toiseen palveluun)-kampus on puolestaan helsinkiläisten kasvuyritysten keskittymä.

Helsinki Game Factory on yhdessä Maria 01-kasvuyrityskampuksen rakennuksista YLE/ Justus Laitinen

Niinpä onkin täysin luonnollista, että juuri sinne on kaikessa hiljaisuudessa rakennettu myös Suomen peliteollisuuden lähetystöä, Helsinki Games Factory (siirryt toiseen palveluun)ä, joka aukaisee ovensa 1. kesäkuuta.

– Helsinki Games Factoryn idea on luoda ekosysteemi tai yhteisö, joka tarjoaa siihen kuuluville yrityksille puitteet menestyä paremmin, summaa Games Factoryn toinen perustaja, pitkään pelialalla työskennellyt Jyri Partanen.

Tarkoituksena ei ole siis opettaa yrityksille kuinka pelejä tehdään, vaan tarjota suojapaikka, jonka turvissa firmoilla on hieman todennäköisempää onnistua äärimmäisen kilpailluilla markkinoilla kuin omin päin.

Hanke, joka on vain odottanut tekijöitä

Partanen ei ota kunniaa ajatuksesta luoda pelikeskittymä, vaan kertoo samanlaisia ideoita olleen rahoituskierroksilla jo useampaan otteeseen. Games Factoryn syntyyn on vaikuttanut vahvasti muutama vuosi sitten käynnistynyt Game Brewery, jossa maakuntiin luotiin verkostoa, jonka kautta pelinkehittäjät voivat tavata toisiaan, kehittää toimintaansa ja jopa luoda tiloja yhteistyölle.

Maakunnissa näin kävikin, mutta Helsinki jäi ilman omaa fyysistä keskusta.

Partanen ja toinen perustajista, Jose Jacome, huomasivat huutavan tarpeen ja päättivät paitsi perustaa keskuksen Helsingille, myös koko Suomelle.

Helsinki Game Factoryn toinen perustaja ja operatiivinen johtaja Jyri Partanen, markkinointipäällikkö Meela Leino sekä yhteisömanageri Petra Welling-Partanen YLE/ Justus Laitinen

Partanen ja Jacome tiesivät kuitenkin, etteivät he mitenkään onnistu näin suuressa hankkeessa yksin ja alkoivat kerätä mukaan alan terävintä kärkeä niin pelifirmoista kuin asiantuntijoistakin.

– Siinä oli kaksi vaihtoehtoa: Joko kaikki on mukana tai tämä ei tapahdu ollenkaan, Partanen sanoo.

Koko Suomen peliala konkretisoituu Games Factoryn interaktiivisessa näyttelytilassa, jonne suomalaiset firmat ovat voineet lähettää menestyspelinsä paikalle saapuvien sijoittajien pelattavaksi.

–Ajatus on se, ettei meidän tarvitse täällä erikseen myydä pelejä, vaan ne myyvät itse itsensä, Partanen visioi.

Hakijoita jonoksi asti

Yritysten ja toimijoiden kontaktoinnista on vastannut pääasiassa Games Factoryn markkinointipäällikkö Meela Leino. Kun alalla alkoi kiertää tieto hankkeesta, tulijoita ei ole enää tarvinnut paljon kysellä. Sen jälkeen Leinon työ on ollut lähinnä tulvanhallintaa, jonka mittaluokka on lähempänä Hollannin kuin Pohjanmaan tulvia.

Siitä voi päätellä, että alalla on lopultakin herätty siihen, kuinka suuri merkitys Games Factoryn kaltaisen keskittymän taustavoimilla ja jaetulla kokemuksella voi olla.

Kaikki eivät kuitenkaan mahdu yhden katon alle, minkä seurauksena hakijoiden kesken on jopa syntynyt pienimuotoinen kilpailuasetelma. Se on Partasen mukaan pitkässä juoksussa koko alalle eduksi.

– Alalla on paljon erilaisia yrittäjiä, joten kilpailun luominen parantaa loppujen lopuksi kaikkien mahdollisuuksia laatutason noustessa.

Games Factoryyn pääsemistä ei ratkaissut kuitenkaan Partasen mukaan pääoma, vaan se mitä yritys voi tuoda yhteisöön ja kuinka paljon he ovat valmiita auttamaan muita.

Esimerkiksi taustavaikuttajana olevan Supercellin osalta pääomaa arvokkaampaa on yrityksen kokemus ja osaaminen. Games Factoryyn hyväksyttyjen firmojen kokovaihtelu ja sisältöjen monimuotoisuus on mietitty hyvin tarkkaan mahdollisimman toimivan ekosysteemin luomiseksi.

Tilat tarpeen mukaan

Games Factoryyn hyväksytyillä yrityksillä on ollut mahdollisuus valita tilavaihtoehdoiksi joko yksityiset toimistot, joissa koko tila on yhdelle yritykselle, pysyvä työpiste tai ns. “hot seat” eli yhteiskäytössä olevat työpisteet.

Kalustaminen on käynnissä täyttä häkää, koska Helsinki Game Factoryn tilat on varattu jo lähes kokonaan. Markkinointipäällikkä Leino ja yhteisömanageri Welling-Partanen demonstroivat toimistotuolien kasvuyritys-henkistä käyttöä. YLE/ Justus Laitinen

– Sopivat tilat ja järjestelyt ovat löytyneet yllättävän kivuttomasti, kertoo Games Factoryn yhteisömanageri Petra Welling-Partanen.

Suuren suosion ansiosta Games Factoryssä tulee toimimaan heti avajaispäivänä 25 yritystä eli tupa on jo lähes täynnä.

– Elokuuhun mennessä ei ole enää vapaita paikkoja, Welling-Partanen toteaa.

Rakennuksen historia näkyy esimerkiksi erikoisissa huoneratkaisuissa. YLE/ Justus Laitinen

Helsinki Games Factoryssä tulee toimimaan ainakin virtuaalisen ilmakitaran asialla oleva Virtual Air Guitar Company, lifestyle-pelejä erityisesti naisille suunnitteleva Polka Dot Company ja vuoropohjaisiin peleihin keskittyvä Brimstone Interactive.

Suurin ja kaunein odottaa ottajaansa

Yksi edelleen vapaana olevista tiloista on myös niistä suurin, 240 neliömetriä. Se sijaitsee rakennuksen ylimmässä kerroksessa ja on entinen sairaalan henkilökunnan ruokala.

Vaikka tilat on kunnostettu, ne on jätetty alkuperäisen kaltaisiksi eli esimerkiksi ruokalassa on paikoillaan suuri ruokahissi. Welling-Partanen vakuuttelee, etteivät he ole ajelleet hissillä.

Helsinki Game Factoryn suurin tila, entinen sairaalan henkilökunnan ruokala, odottaa vielä ottajaansa. Tilaan kuuluu oikealla näkyvä ruokahissi. YLE/ Justus Laitinen

Games Factory kalustaa ja somistaa yhteiset tilat, mutta yksityiset tilat vuokraava firma saa sisustaa ne mielensä mukaan. Toki pieniä rajoitteita aiheuttaa se, että 1900-luvun alusta oleva rakennus on suojeltu ulkoa, mutta ei sisältä.

– Yleinen sääntö meillä on, että mitään ei saa poistaa, mutta kaikkea saa lisätä, Welling-Partanen tiivistää.

Palvelut lähellä

Tärkeä osa Games Factoryn eduista sen suojissa toimiville yrittäjille ovat sen sisältä löytyvät palvelut, joita firmat voivat vapaasti käyttää tai olla käyttämättä. Yksi Games Factoryyn tulevista palveluntarjoajista on Suomen ladatuin muusikko, Ari Pulkkinen.

Jotta maestron luomisrauha on taattu, hänelle varatussa huoneessa ei ole seinänaapureita. Sen lisäksi Pulkkiselle rakennetaan niin sanottu leijuva studio: Huoneeseen rakennettavien välilattian ja seinien väliin jäävä ilma eristää tilan muista rakenteista lähes täydellisesti.

Yksi Game Factoryn palveluista on mm- Angry Birds-peleistä tunnetun muusikon, Ari Pulkkisen, leijuva studio, joka tulee tähän entiseen lääkärin työtilaan. YLE/ Justus Laitinen

Myös talon puolesta tulee palveluja, kuten vanhaan kylmiöön rakennettava rentoutumishuone. Alunperin suunniteltu rantateema päätettiin hylätä mahdollisen hiekan kulkeutumisen vuoksi.

Tilalle löytyi varsin suomalainen metsäteema, jonka seurauksena huoneeseen tulee metsätapetti, paljon viherkasveja, kirkasvalolamppu ja riippumatto rentouttamaan ylikuormittuneita aivosoluja.

Entinen sairaalan kylmiö saa mielikuvituksen laukkaamaan, mutta kyse on ollut ihan ruokakylmiöstä. Tulevaisuudessa siitä tulee metsäteemainen rentoutumishuone. YLE/ Justus Laitinen

Hankkeessa ei ole kyse alan tekoelvytyksestä

Suomen pelialasta tiedottava Neogames ilmoitti viime vuonna selvityksessään (siirryt toiseen palveluun) kotimaisen pelialan kasvun olevan laskussa. Games Factoryn perustaja Jyri Partasen mukaan asiasta ei kannata alkaa kuitenkaan hyperventiloida.

– Kyse on normaalista kehittymisestä: jotkut firmat sulkevat ovensa, toiset avaavat uusia. Ei kannata myöskään unohtaa, että kasvu ei ole loppunut, vaan ainoastaan hidastunut, Partanen toppuuttelee synkistelijöitä.

Alalla työskentely vaatii myös tietynlaista luonnetta.

– Jos haluaa nukkua yöunensa rauhassa, ei ehkä kannata tulla pelialalle, sillä tämä on hyvin dynaaminen ala. Pitää olla tunteenpaloa ja halua luoda kokemuksia pelaajille. Raha ei saa olla motiivi, Partanen painottaa.

Sairaalan vanhat käytävät tihkuvat tunnelmaa, jonka luulisi inspiroivan tulevia pelinkehittäjiä. YLE/ Justus Laitinen

Entisen sairaalan halutaan jatkossakin olevan terveellisen työn tyyssija

Tunteenpalo ja intohimo voivat kuitenkin joskus saada negatiivisia, epäterveellisiä muotoja. Pelialalla tunnetaan pahamaineinen käsite “crunch time” eli pelin ilmoitettua valmistumispäivämäärää lähentelevä aika, jolloin pelin työryhmä polttaa kynttilää liekinheittimellä eli tekee töitä kellon ympäri saadakseen pelin valmiiksi.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Joskus crunch time saattaa kestää kuukausia, joskus jopa vuosia, minkä seurauksena ihmisiä päätyy sairaalaan henkisen tai fyysisen kunnon petettyä.

Sanomattakin on selvää, crunch time ei tee hyvää ihmissuhteille. Games Factoryyn on alusta alkaen suunniteltu sohvia, joilla voi ottaa vaikkapa pikku tirsoja, mutta mitään hotellia sinne ei tule.

– Se ei ole vaan tervettä, että tehdään töitä 24 tuntia vuorokaudessa. Kaikki kokeneet yrittäjät sanovat ettei sellainen toimi pitkällä aikavälillä. Pitää pitää huolta ihmissuhteista, syödä hyvin ja liikkua, että pysyy työkuntoisena, Partanen listaa.

Helsinki Game Factoryn operatiivinen johtaja Jyri Partanen, markkinointipäällikkö Meela Leino ja yhteisömanageri Petra Welling-Partanen eivät malttaisi odottaa avajaisia. YLE/ Justus Laitinen

Partanen myöntää, että alalla on sairaita piirteitä, joiden vaikutukset ovat voimakkaita. Hän haluaakin omalla esimerkillään rohkaista terveempään elämäntyyliin.

– Olemme sopineet että kotona ei puhuta kello kahdeksan jälkeen työasioista. Kyllä vuorokaudessa on hyvä olla ainakin kaksitoista tuntia, että elämässä on jotain muutakin kuin työt.

