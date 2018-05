Kenraali Ulla tappaa verkossa – seniorit ottavat toisistaan mittaa tietokonepelien maaottelussa

– Kuoli, huh, huokaisee Ulla Ström

Hän painaa hiiren nappia, läppärin kaiuttimista kuuluu laukauksen ääni. Jälleen yksi vastustaja kaatuu maahan Counter Strike :Global Offensive -pelissä. 70-vuotias turkulainen Ström on harjoitellut suosittua taistelupeliä noin kuukauden.

– Aluksi olin, että ei apua, en kyllä ala ihmisiä ampumaan. Mutta kaikkeen näköjään tottuu, Ström toteaa tuijottaen edelleen ruutua.

Naapuri totesi harrastuksesta kuultuaan, että Strömillä täytyy olla väkivaltainen luonne.

– Aloin oikein miettiä, että onko. Olen yhden kyykäärmeen tappanut elämäni aikana ja kärpäsiä. Että en nyt kauhean väkivaltainen ole, Ström pohtii.

Suomen ensimmäinen seniorijoukkue kilpailee

Ulla Ström, pelaajanimeltään General Ulla, jatkaa vaeltamista vaaleanruskeiden talojen muodostamilla kujilla, palmujen alla.

– En vain ymmärrä tästä kartasta mitään. Mihin suuntaan pitäisi mennä?

Virtuaalinen kaupunki, jossa joukkue harjoittelee. Kimmo Gustafsson / Yle

Vielä viimeiset harjoitukset ennen lauantain maaottelua.

Battle of the Nordics -kamppailussa ensimmäinen suomalainen viisihenkinen seniorijoukkue Grey Gunners (siirryt toiseen palveluun) kohtaa ruotsalaisen Silver Snipers -seniorijoukkueen Helsingissä.

– Pelasimme harjoitusottelun heitä vastaan. Ruotsalaiset voittivat 16–14, mutta ihan hyvin se meni, Ström toteaa.

Grey Gunnersseja valmentaa entinen Suomen e-urheilumaajoukkueen valmentaja Otto Takala.

Digimummo kaipaa virikkeitä

Ulla Ström kertoo kiinnostuvansa aina uudesta. Siitä syystä hän perusti alkuvuonna oman digimummo-tubekanavan ja alkoi pelata tietokoneella.

En voinut oikein sanoa, että siinä tapetaan ihmisiä. Sanoin vain, että pelaan sellaista taistelupeliä. Ulla Ström

Sitä ennen hän oli tehnyt 11 vuotta vapaaehtoistöitä Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen Turun seudun paikallisyhdistyksessä, mutta lopetti ne helmikuussa. Tietokonepelaaminen sattui siis saumaan, jossa hän etsi uutta tekemistä

– Tyttäreni näki ilmoituksen Facebookissa. Tein parin minuutin mittaisen hakemuksen ja siitä se sitten lähti.

Seitsemänkymppinen Ulla Ström ei ollut aiemmin pelannut tietokonepelejä. Nyt hän johtaa Suomen senioreiden CS-joukkuetta Grey Gunnersia, jolla on vastassaan Ruotsin eläkeläistiimi.

Nyt Ström on viisihenkisen joukkueen kapteeni, ainoa nainen ja nuorin pelaaja. Vanhin pelaaja joukkueessa on 75 -vuotias. Ström ei ollut koskaan aiemmin pelannut vastaavaa tietokonepeliä. Kokemusta oli lähinnä tabletista, jonka kanssa hän oli ratkonut joitakin pulmapelejä.

Nuoret pilkkaavat

Seniorijoukkueen kasaaminen ei ollut kaikkien mieleen. Nuoret eivät peitelleet asennettaan sosiaalisessa mediassa.

– Meitä on pistetty ihan alta lipan ja halvalla. Mitä nuokin kuvittelevat, ei tuosta tule mitään, on nuoriso kommentoinut videoitamme. Olenkin sitten vastannut, että ette tekään ikuisesti nuorena pysy, Ström toteaa vähän apeana.

Hän myöntää, että nuorten kommenteista tuli paha mieli.

E-urheilija Ulla Strömille ei ole vielä Counter Striken pelaamisesta ole vammoja tullut. Yhdestä pitkälle yöhön venyneestä Candy Crush peli-illasta sen sijaan tuli. Kimmo Gustafsson / Yle

Onneksi määrällisesti enemmän tuli positiivista palautetta, peukkuja ja kannustusta.

Strömin oma perhe kuuluu kannustajien joukkoon. Hieman päänvaivaa on kuitenkin aiheuttanut, miten selittää 7- ja 9-vuotiaille lapsenlapsille, millaista peliä hän pelaa.

– En voinut oikein sanoa, että siinä tapetaan ihmisiä. Sanoin vain, että pelaan sellaista taistelupeliä.

Lastenlastensa hän ei antaisi peliä pelata, tosin ikärajan perusteella se ei olisikaan sallittua.

Viidesosa senioreista pelaa diginä

Tampereen yliopiston vuoden 2015 pelaajabarometrin (siirryt toiseen palveluun) mukaan digitaalisia viihdepelejä pelaavat eniten 10–19 -vuotiaat. Liki 82 prosenttia pelaa viikoittain tai useammin. 60–70 -vuotiaissa määrä on selvästi pienempi, mutta noin 20 prosenttia senioreista pelaa jotakin digitaalista viihdepeliä viikoittain tai useammin.

Pulmapelit ovat barometrin mukaan suosituin peliryhmä kaikenikäisillä.

Nuorten miesten keskuudessa elektroninen urheilu on kiinnostavin laji heti jääkiekon jälkeen. Suomen elektronisen urheilun liiton mukaan laji on kasvussa. Toiminnanjohtaja Mirka Tukia kertoo, että aktiivisesti kilpailevia on useita tuhansia. Ammattilaispelaajia Suomessa on 30–40.

Elektroninen urheilu, e-urheilu on siis kova juttu. Parhaimmat pelaajat tekevät sitä ammatikseen. Isommissa turnauksissa liikkuu rahaa satoja tuhansia euroja, palkintorahat voivat olla jopa miljoonia.

Puolustusvoimien urheilukoulu on ottanut lajin valikoimaansa ja e-urheilua esiteltiin talviolympialaisissa Etelä-Koreassa.

Jotain muuta kuin tappamista tai kutomista

Tulevaisuudessa pelaaminen voi olla olympialaji, vaikka kaikki eivät pidä sitä varsinaisena urheiluna. Esimerkiksi entinen huippuhiihtäjä Sami Jauhojärvi on tätä mieltä. Samoilla linjoilla on Ulla Ström.

– Siinä suhteessa olen vanhanaikainen. Kyllä pitää olla itse suorittamassa kentällä.

Sen sijaan hyvää ajanvietettä pelaaminen Strömin mukaan on.

Ulla Strömin suosikki ase pelissä on rynnäkkökivääri. Kimmo Gustafsson / Yle

– Ajattelin, että pelaan tässä vartin ja yhtäkkiä huomasin, että tunti oli mennyt.

Hän ajattelee, että pelaamisen kautta joku yksinäinen voi saada kontaktia muihin. Hän tosin kaipaisi tappamisen sijaan jotain muuta joukkuepeliä.

– Kehittäkää joku sellainen peli, mikä kiinnostaa meitä vanhoja naisia. Jotain muuta kuin kutomista, Ström naurahtaa.

Kenraali Ulla ei vielä tiedä aikooko hän jatkaa sotapelailua turnauksen jälkeen, mutta varmasti läppärille on käyttöä jatkossakin.