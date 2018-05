Jalkapallon harrastaminen voi maksaa tuhansia euroja vuodessa – muusikot ja urheilijat keräsivät rahaa vähävaraisten perheiden junioreille

Mistä on kyse? Vähävaraisten perheiden lapsilla on vaikeuksia löytää sopivan hintaisia urheiluharrastuksia

Esimerkiksi jalkapalloharrastus voi maksaa tuhansia euroja vuodessa

Muusikot ja urheilijat keräsivät rahaa vähävaraisten perheiden lasten jalkapalloharrastukseen hyväntekeväisyysottelussa Kouvolassa

Vähävaraisten lasten urheiluharrastuksiin kerätään rahaa hyväntekeväisyystapahtumilla.

Muun muassa Viikatteen ja Negativien sekä paikallisten yhtyeiden muusikoista koottu AC Pianissimo kohtasi kouvolalaisia urheilijoita vilisevän TEAM Kassun perjantai-iltana hyväntekeväisyysottelussa Saviniemen stadionilla Myllykoskella Kouvolassa.

Aurinkoisella stadionilla runsaan 300 ihmisen yleisö näki leppoisavauhtisen ottelun, jossa tehtiin tukku maaleja.

Kahden euron pääsymaksusta, kahvilan tuotoista sekä pelipallon huutokaupasta kertyvät tulot menevät Kasper Laineen muistorahastoon.

Rahasto tukee kouvolalaisia lapsia ja nuoria, joiden perheillä ei ole varaa maksaa kaikkia jalkapalloharrastuksen maksuja.

– Jostain se raha urheiluun on saatava. Kiva tällaisen asian takia on pelata, kertoo kouvolalaisen The Souls-yhtyeen Toni Orpana.

Orpana astui Myllykosken jalkapallostadionin nurmelle ensimmäistä kertaa elämässään.

– Loukkaantumatta kun pääsee kentältä. Siihen tähdätään.

Harrastuskustannukset nousseet

Lasten ja nuorten urheiluharrastus maksaa keskimäärin tuhansia euroja vuodessa. Muutaman vuoden takaisen tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan esimerkiksi yli 14-vuotiaiden jalkapalloilijoiden harrastus nielee keskimäärin yli 4000 euroa vuodessa.

– Summat riippuvat paljon muun muassa siitä, millä tasolla nuori harrastaa, missä päin hän asuu ja millaiset välineet hänellä on, sanoo tutkimuksen tekijä, yliopettaja Kari Puronaho Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Harrastamiskustannusta nostavat muun muassa pakollisten maksujen kuten seuramaksujen ja turnausmaksujen kasvu, matkakulujen lisääntyminen ja välineiden kallistuminen sekä kalliit harrastustilat.

– Kustannukset ovat nousseet koko ajan. Ainakin meillä Hyypiä Areenan -hallimaksut muodostavat suuren osan kustannuksista, kertoo entinen MyPa-peluri Toni Huttunen, joka nyt valmentaa poikansa jalkapallojoukkuetta.

Sami Hyypiän kanssa Voikkaan Pallopeikkojen kautta uransa aloittanut Huttunen muistelee, että hänen nuoruudessaan harrastusmaksut olivat pieniä.

– Kausimaksut tai vastaavat olivat joitakin kymmeniä markkoja. Muistan, että kun teimme yhtenä vuotena turnausmatkan Tanskaan, niin silloin vanhemmat keräsivät varoja joukkueellemme. Ei silloin puhuttu, ettei lapsilla olisi varaa harrastaa.

MyPan juniorit toimivat hyväntekeväisyysottelussa pallopoikina.

Korkeita kustannuksia voi laskea

Monella seuralla on jo omia rahastoja, jolla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Myös muun muassa Jääkiekkoliitolla (siirryt toiseen palveluun) ja Suomen Palloliitolla (siirryt toiseen palveluun) on omat tukensa.

– Kun korkeista kustannuksista on alettu puhua, niin seuratkin ovat entistä läpinäkyvämmin kertoneet, mistä kustannukset seuran osalta kertyvät, sanoo yliopettaja Kari Puronaho Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta.

Yle Urheilun viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat, että yhteiskunnan pitäisi tukea vähävaraisten perheiden urheiluharrastuksia.

Puronahon mukaan harrastamisen kiinteitä kustannuksia, kuten lasten ja nuorten ryhmiltä perittäviä tilavuokria, voisi tarkastella uusiksi. Myös sarjajärjestelmiä muokkaamalla voisi lyhennää joukkueiden pelimatkoja, mikä vähentäisi matkakustannuksia.

Kylmät väreet matsin jälkeen

Myllykoskella pelattu hyväntekeväisyysottelu saa HIM-yhtyeen entisen kosketinsoittajan ja AC Pianissimon kouvolalaisen puuhamiehen herkistymään.

– Pelipallo huutokaupattiin 120 eurolla. Meni kylmät väreet. Sinne menevät rahat vähävaraisille nuorille.

Salminen lupaa oranssipaitainen joukkue jatkaa tukieurojen keräämistä.

Loppuvihellyksen jälkeen tulostaulu näytti 8-2 voittoa TEAM Kassulle.