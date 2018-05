Näin Niinistö perustelee aloitettaan naissotilaista: "Tällä sain median tiedostamaan puolustusvoimien suuren säästövaateen"

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin. ) ehdotti Lännen medialle antamassaan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta voitaisiin luopua määräajaksi. Tätä Niinistö perusteli säästösyillä.

Ehdotus herätti heti median huomion ja nostatti ryöpyn vastalauseita hallituksesta oppositioon. Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) piti ehdotusta takapajuisena (siirryt toiseen palveluun) ja naisia vähättelevänä. Annika Saarikko (kesk.) piti ministerin säästölogiikkaa heikkona (siirryt toiseen palveluun).

Yle tavoitti puolustusministerin eduskuntatalolla perjantaina. Haastattelun perusteella huomion hakeminen oli ministerin tavoitekin.

Miksi vähentää naisista jotka haluavat asepalvelukseen, eikä esimerkiksi miehistä jotka eivät sinne halua?

– Kyse on perustuslaista. Miehille on säädetty yleinen asevelvollisuus, jota on noudatettava. Naisten asepalvelus on vapaaehtoinen, joten siitä voi säästää, jos sellainen tahtotila on.

Tulisiko pohtia sitten lainmuutosta?

– Ei. Nykytilanne on hyvä. Halusin vain tällä hätähuudolla saada poliittiset päättäjät ja kansalaiset huomaamaan, että 2020-luvulla meillä on melkoisia haasteita toiminnan tason säilyttämisessä, Niinistö sanoo.

Haasteilla Niinistö tarkoittaa niin sanottua JTS-miljardia (siirryt toiseen palveluun), joka Niinistön mukaan luo puolustusvoimille 50 miljoonan säästövaateet.

– Jokainen ymmärtää, että jotain radikaaleja ratkaisuja täytyy löytää jos säästöihin mennään.

"Sitten pahnanpohjimmaisena naisten vapaaehtoinen asepalvelus, joka on pieni pikantti lisä kokonaisuudessa." Puolustusministeri Jussi Niinistö

Jos naisia ei yhtenä vuonna otettaisi lainkaan palvelukseen, saataisiin Niinistön laskujen mukaan neljän miljoonan säästöt. Suomen puolustusbudjetti on tänä vuonna 2 872 miljoonaa euroa. Samaan aikaan puolustusvoimien budjetin ulkopuolella ollaan tekemässä hävittäjä- ja sotalaivahankintoja, joiden kustannukset lasketaan kymmenissä miljardeissa.

Naisten asepalvelusta koskeva säästötavoite oli kuitenkin vain yksi Niinistön säästöehdotuksista. Niistä tärkein on Niinistön mukaan valtion tilapalveluja tuottavan Senaattikiinteistöjen pilkkominen.

– Sitten pahnanpohjimmaisena naisten vapaaehtoinen asepalvelus, joka on pieni pikantti lisä kokonaisuudessa, Niinistö sanoo.

Oliko tämä siis vain jonkinlainen heitto vai ihan vakavasti otettava ajatus?

– Tämä oli herätyshuuto ja tällä sain median tiedostamaan tämän suuren säästövaateen, mikä 2020-luvulla puolustusvoimiin kohdistuu, Niinistö toistaa.

Aiotteko myös viedä asian eteenpäin?

– Tulen, tai ministeriö tulee antamaan ohjeistusta pääesikunnalle, miten nämä säästöt suoritetaan. Suunnittelua joudutaan aloittamaan jo nyt, koska nämä ovat pitkiä prosesseja.

Ehdotusta on hallituksessa sanottu sopimattomaksi ja että se heikentäisi puolustuskykyä. Miten vastaatte?

– Toivon, että hallituskumppanit sitten ovat valmiita avaamaan rahanöyrejä ja että siihen löytyy rahoitusta. Toivon, että viimeistään hallitusneuvotteluissa löytyy halua muuttaa JTS-miljardi, ja halu pilkkoa Senaattikiinteistöt.

Eli tämä oli tavallaan uhkaus?

– Tämä oli herätyshuuto.

Puolustusministeri säästäisi naisten asepalveluksesta pari miljoonaa: Samaan aikaan Suomella on alkamassa rauhanajan kallein varustautuminen

Lännen Media: Puolustusministeri Niinistö säästäisi jättämällä naiset ulos armeijasta – Reserviläisliitto tyrmää ehdotuksen