Syyrian Haman lentotukikohdassa kovien räjähdysten sarja

Haman lentotukikohdan alueella on tapahtunut ainakin neljä suurta räjähdystä. Niistä on ilmoittanut sekä Syyrian valtiollinen televisio että Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -ryhmä. Myöhemmin kuultiin ainakin yksi räjähdys lisää.

Tarkkailijaryhmän mukaan räjähdykset tapahtuivat tukikohdan ase- ja polttoainevarastoilla. Tukikohta on Syyrian hallituksen hallussa.

Toistaiseksi ei ole selvää, mikä aiheutti räjähdykset. Kuva niiden aiheuttamasta savupatsaasta on julkaistu liveuamap-sivustolla (siirryt toiseen palveluun). Kyseessä voi olla ilmaisku tai räjähdysonnettomuus asevarastossa. Viimemainittuun viittaavat southfront-sivuston (siirryt toiseen palveluun) tiedot.

Israel on aiemmin tehnyt useita ilmaiskuja Syyriassa olevia Iranin joukkoja vastaan. Yksi iskuista tehtiin huhtikuun 29. päivänä juuri Haman lentokentälle. missä on iranilaisia ilmatorjuntaohjuksia.

