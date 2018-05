"Rockin kuuntelu tekee kuuroksi" – 1960-luvun korvalääkärin varoitus osoittautui vääräksi

Runsaat puoli vuosisataa sitten soimaan rävähtynyt rockmusiikki sai epäilemättä monen teinin vanhemmat – ja lääkärinkin – varoittamaan, että moisen metelin kuunteleminen kostautuu viimeistään vanhana. Tuore ruotsalaistutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoittaa toista.

– Yksi 1960-luvun korvalääkäri sanoi, että rockin kuuntelijat ovat vanhoina kuuroja. Kävi aivan päinvastoin, sanoi Göteborgin yliopiston tutkimusta johtanut Igmar Skoog Ruotsin radion (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Tutkimuksen mukaan tämän päivän seitsemänkymppisillä on selvästi parempi kuulo kuin ikätovereillaan aiemmilla vuosikymmenillä.

Suurin parannus on havaittavissa siinä, miten hyvin miehet kuulevat korkeita ääniä. Tutkijat päättelevät sen johtuvan ainakin osittain työpaikkojen melun vähentymisestä. Meluisten tehtaiden Göteborg alkoi hiljentyä 1970-luvulla.

Hyvien tulosten muina mahdollisina syinä tutkijat pitävät ravitsemuksen ja terveydenhoidon parantumista ja tupakoinnin vähentymistä. Esimerkiksi verenkiertoelinten sairauksien vähentymisellä voi olla vaikutusta, tutkijat sanovat. Syitä selvitetään jatkotutkimuksilla.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että koko maailmassa puolella yli 65-vuotiaista on kuulon alentumaa.