Kymmenen ihmistä kuollut kouluampumisessa Texasissa, ampuja saatu kiinni

Poliisin mukaan Galvestonin kouluampujaksi epäilty on 17-vuotias nuorukainen.

Texasissa, Galvestonin lähellä olevassa Santa Fen lukiossa on tapahtunut ampumavälikohtaus.

Silminnäkijät kertovat, että haulikolla aseistautunut ampuja käveli kouluun heti koulupäivän alkaessa ja alkoi ampua.

Poliisin mukaan epäilty on saatu kiinni ja tilanne on hallinnassa. Pidätetty on 17-vuotias, miespuolinen ja opiskelija.

Poliisi on ottanut kuulusteluja varten kiinni myös toisen henkilön, joka mahdollisesti liittyy tapaukseen, kertoo Harrisin piirikunnan sheriffi Ed Gonzalez.

Ampumisessa kuoli kymmenen ihmistä. Heidän joukossaan on niin koululaisia kuin aikuisiakin, kertoo Texasin kuvernööri Greg Abbott. Kymmenen haavoittunutta ihmistä on viety hoidettaviksi sairaaloihin. Heidän tilastaan ei ole toistaiseksi tietoa.

Kuvernöörin mukaan alueelta oli löydetty myös räjähteitä. Niitä oli sijoitettu koulurakennukseen ja ajoneuvoon.

Ampuja oli ottanut aseensa; haulikon ja .38-kaliiperisen revolverin isältään, Abbott kertoi.

Kouluampumisia on jatkuvasti USA:ssa

Galveston sijaitsee noin 50 kilometriä osavaltion suurimmasta kaupungista Houstonista kaakkoon.

– Seisoimme ulkona, eikä mennyt kuin noin viisi minuuttia, kun aloimme kuulla laukauksia. Opettajat käskivät pysyä paikoillaan, mutta me kaikki vain läksimme juoksemaan, 14-vuotias koululainen kertoo CNN:lle.

CNN:n seurannan mukaan (siirryt toiseen palveluun) perjantainen ammuskelu on tänä vuonna 22. kerta, kun joku kuolee tai loukkaantuu kouluampumisessa Yhdysvalloissa. Se tarkoittaa, että ampumisia on kouluissa enemmän kuin kerran viikossa.

Vuoden pahin ampuminen tapahtui helmikuun puolivälissä, kun 19-vuotias mies ampui 17 nuorta ja aikuista Parklandissa, Floridassa. Parklandin joukkomurhasta alkoi poikkeuksellinen julkinen keskustelu, jossa erityisesti nuoret nousivat vastustamaan Yhdysvaltojen löysiä aselakeja.

Poliittinen johto lohduttaa

Presidentti Donald Trump ja varapresidentti Mike Pence ovat ottaneet kantaa tapahtuneeseen.

– Me olemme kanssanne. Olette meidän rukouksissamme ja tiedämme, että olette Amerikan kansan rukouksissa, Pence lohdutti koulun opiskelijoita.

Trump sanoo tapauksen olevan "surullinen ja sydäntäsärkevä".

– Hallintoni on sitoutunut tekemään kaikkensa suojellakseen opiskelijoita, varmistaakseen koulujen turvallisuuden ja estääkseen aseiden hallussapidon kaikilta, jotka muodostavat uhan muille ihmisille, Trump sanoi.

