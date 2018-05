This is America -musiikkivideo löi internetin ällikällä – Nyt räppäri harrastaa avaruusseksiä Star Wars -elokuvassa

Kuka? Yhdysvaltalainen monilahjakkuus Donald Glover on muun muassa näyttelijä, stand up -koomikko ja ohjaaja.

Musiikkia Glover tekee nimellä Childish Gambino.

Näyttelee muun muassa palkitussa sarjassa Atlanta ja uudessa Solo: A Star Wars Story -elokuvassa.

Käsikirjoittanut komediasarjaa 30 Rock. Sai mainetta näyttelijänä alkujaan kulttisarjassa Community.

Herättänyt suurta huomiota kolme viikkoa sitten julkaistulla, kantaaottavalla musiikkivideollaan This is America.

Donald Glover, artistinimeltään Childish Gambino, on kaikkialla.

Paikka popkulttuurin ytimeen avautui viimeistään kolme viikkoa sitten, kun hän julkaisi umpipoliittisen, väkivaltaisen ja mieleenpainuvan musiikkivideon This is America (siirryt toiseen palveluun).

Juuri nyt kohkataan Gloverin suorituksesta elokuvassa Solo: A Star Wars Story. Varastaako sivurooli koko show'n?

Tiivistimme Gloverin hengästyttävän kolmiviikkoisen faktalistaksi.

1. Artistinimi Childish Gambino syntyi netistä löytyneen nimigeneraattorin avulla

Musiikkimaailmassa Donald Glover tunnetaan nimellä Childish Gambino, eikä taiteilijanimeä ole tuulesta temmattu. Sen sijaan lempinimi on tarkkaan harkiten luotu netistä löytyvän Wu-Tang Clan -nimigeneraattorin (siirryt toiseen palveluun) avulla.

Glover paljasti asian aikanaan Jay Lenon The Tonight Show'ssa, minkä jälkeen nimigeneraattorin käyttö lienee moninkertaistunut.

Redditissä käyttäjät ovat listanneet omia Wu-Tang-nimiään.

– Gentleman Lover. Donaldilla kävi tuuri, eräs kommentoi.

2. This is America näyttää mallia, miten musiikkivideosta saa koukuttavan

Kymmeniä analyysejä, ylistäviä arvioita, kyseenalaistavaa kritiikkiä. Childish Gambinon 5. toukokuuta julkaistu This is America -musiikkivideo pysyttelee puheenaiheena kolmatta viikkoa ja trendaa yhä soitetuimpien videoiden listoilla.

Tätä kirjoittaessa videota on katseltu Youtubessa jo 178 miljoonaa kertaa. Videon on ohjannut Hiro Murai, jonka kanssa Glover on tehnyt yhteistyötä myös palkitun Atlanta-sarjan parissa.

Monitulkintaista musiikkivideota on eritelty syvällisesti. Analyysejä ovat julkaisseet muun muassa yhdysvaltalaiset Washington Post (siirryt toiseen palveluun), Dazed (siirryt toiseen palveluun), Vanity Fair (siirryt toiseen palveluun) ja Vulture (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa This is American huomioi tuoreeltaan muun muassa Nyt (siirryt toiseen palveluun).

Tähdestä löytyy kiinnostavia artikkeleita myös ajalta ennen musiikkivideota. Lue esimerkiksi tämä Gloverin uraa paketoiva juttu YleX:ssä tai tämä The New Yorkerin artikkeli Donald Glover Can't Save You (siirryt toiseen palveluun).

This is America on täynnä monitulkintaisia yksityiskohtia, viitteitä historiaan ja nykypäivään ja ennen kaikkea poliittisia kannanottoja. Selkeimmäksi teemaksi nousee amerikkalaisten suhde aseisiin: ovatko aselait ihmiselämää arvokkaampia?

Videon kaunistelematon, brutaali väkivalta kerää sekä ylistystä että kritiikkiä, kuten viraalin hittivideon kuuluukin.

3. Fanitaidetta ja kannanottoja

Sosiaalinen media täyttyi videon myötä keskustelusta ja kannanotoista. Reddit-palvelussa ryhdyttiin suorastaan nettiaktivisteiksi, kun Donald Gloveria fanittavat käyttäjät valtasivat (siirryt toiseen palveluun) r/thedonald-kanavan itselleen. Aiemmin kanava oli varattu Donald Trump -aiheiselle keskustelulle.

Lisäksi viime viikkoina on syntynyt paljon näyttävää fanitaidetta:

“in the year 3005...” (2018)

when all is said and done, @donaldglover will be remembered as one of the greats #ThisIsAmerica pic.twitter.com/4taOzqj9GF — FRANCIS OCHOA (@heyfrancis) 14. toukokuuta 2018

4. This is America muuttui sapluunaksi

Internetissä This is America on totta kai poikinut variaatioita. Irlantilaisen Entertainment-viihdesivuston julkaisema This is America irlantilaisittain (siirryt toiseen palveluun) on yksi hauskimmista. Onpa video miksattu yhteen (siirryt toiseen palveluun) myös muun muassa Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe -hitin kanssa.

Kaikkia variaatioita ei ole tehty kieli poskella. Oma lukunsa on Youtube-tähti Nicole Arbourin versio (siirryt toiseen palveluun) hittivideosta. Women's Edit sai murskaavan vastaanoton, sillä sen koettiin osoittavan ymmärtämättömyyttä alkuperäistä videota kohtaan.

Naisten versio nimettiin sosiaalisessa mediassa valkoisten naisten versioksi. Arvostelijat kokivat, että mustien oikeuksien puolesta puhuva video "kaapattiin" feminististen arvojen asialle.

– Poista video ja pahoittele tapahtunutta, Twitterissä kehoitettiin People-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Ajatuksena oli kunnioittaa alkuperäistä videota, jonka uskon olevan viime vuosien vaikuttavinta taidetta. Nicole Arbour

Arbour palasi selittämään videonsa tarkoitusperiä. Hänen mukaansa alkuperäinen teos inspiroi alleviivaamaan myös naisiin kohdistuvia asenteita amerikkalaisessa yhteiskunnassa.

Arbourin versio nostaa esiin suomalaisillekin julkisesta keskustelusta tuttuja teemoja, esimerkiksi seksuaalisen häirinnän, esineellistämisen, palkkatasa-arvon ja julkisen rintaruokinnan.

– Ajatuksena oli kunnioittaa alkuperäistä videota, jonka uskon olevan viime vuosien vaikuttavinta taidetta, hän sanoo.

Yksi syy Arbourin kokemaan kritiikkivyöryyn lienee hänen historiansa. Arbour joutui aikanaan ryöpytykseen, kun hän julkaisi Youtubessa videon otsikolla Dear Fat People. Siinä Youtube-tähti julisti, ettei lihavuudesta solvaamisessa ole mitään pahaa.

Yhtä kaikki, This is American naisten versio ja sen ympärillä käyty somekohu alleviivaa juuri sitä, mistä alkuperäinen musiikkivideo puhuu: amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa riittää ongelmia.

Tämä on Amerikka, ja sen haistaa Suomesta saakka.

5. Poliittisten kannanottojen jälkeen on aikaa avaruusseksille

Uuden Star Wars -elokuvan otsikko meni mönkään, jos on kriitikoita ja myyntilukuja uskominen.

Solo: A Star Wars Storyn pitäisi kertoa Han Solosta, mutta maailmanlaajuisesti elokuvan kirkkain sankari vaikuttaisi olevan Donald Gloverin esittämä Lando Calrissian.

USA Today on saanut paikalliselta fanikaupalta dataa, jonka mukaan Lando-aiheiset tavarat myyvät kaksinkertaista vauhtia Han Solo -aiheisiin tavaroihin verrattuna.

Donald Gloverin Lando varastaa elokuvan, todetaan myös Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) kritiikissä.

Donald Gloverin esittämä Lando Calrissian on avaruusmuotitietoinen. 2017 Lucasfilm Ltd

Hahmoa rakastetaan, koska sitä esittää popkulttuurin tämän hetken kuumin nimi, mutta myös siksi, että Lando Calrissianin rooli tuo lisämaustetta muuten kovin perinteiseen Star Wars -tarinaan. Elokuvassa The Empire Strikes Back ensimmäistä kertaa nähty hahmo hyppää uutuuselokuvassa romanttiselle matkalle robotin kanssa.

– Kuinka voisit olla olematta panseksuaali avaruudessa? Siellä on niin paljon asioita, joiden kanssa harrastaa seksiä, Glover ennätti jo toteamaan SiriusXM:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Glover tunnetaan yhtenä Hollywoodin tyylikkäimmin pukeutuvista miehistä. Star Wars -universumissa Lando Calrissian on chic.

– Elokuvan lopussa hahmoni yllä on puku, jota käyttäisin oikeasti, Glover sanoi elokuvan ennakkonäytöksessä USA Today:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Jo nyt on varmaa, että viitta on tulevien cosplay-tapahtumien ykkösasusteita. Gloverin mielestä muoti voisi levitä laajemminkin.

– Miksei viittoja käytetä enää nykypäivänä? Ei ole hyvän viitan voittanutta!