Susanna Koski syyttää kiivaasta keskustelusta vasemmistoa: "Pahin henkilökohtainen hyökkäys miesmuistiin"

Kuluneen viikon suosituin puheenaihe on ollut kansanedustaja Susanna Kosken (kok.) ja työttömän Anna-Maija Tikkasen kohtaaminen Ylen Kuplat-ohjelmassa. Kosken esiintyminen aiheutti rajun julkisen keskustelun niin tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun) kuin eduskunnassakin.

Ylen Pressiklubissa vieraillut Koski näki koko kohun vasemmiston masinoimana lokakampanjana, häneen kohdistuneena, järjestelmällisesti suunniteltuna henkilökohtaisena hyökkäyksenä.

– Kun viha kohdistuu yhteen henkilöön, kyse on sotakielellä ilmaistuna, näin karrikoiden, vastustajan eliminoinnista. Suomalaisessa kontekstissa se on ihan saavutus, jos on kyseessä vasemmiston vihollinen, Koski sanoi.

Kosken mukaan hänen ympärillään pyörinyt kohu on "suurin ad hominem -ripuli, mitä Suomen kansa on koskaan miesmuistiin kohdannut". Tällä Koski tarkoitti henkilöön käyvää hyökkäystä, jossa huomio keskitetään keskusteltavan aiheen sijasta yksittäiseen henkilöön.

– Samaa tapahtui aktiivimallin kanssa. Tarkoitus on traumatisoida Suomen päättäjät, ettei esimerkiksi sosiaaliturvaa uudistettaisi.

Kosken mukaan yksittäisiä poliitikkoja yritetään tällä tavalla hiljentää, estää puhumasta vaikeista asioista.

Pressiklubissa käsiteltiin erityisesti Kuplat-jakson kohtaa, jossa Koski kertoi, että "meillä jokaisella on kuule rajoitteita" nauraen, kun työtön Anna-Maija Tikkanen kertoi omista rajoitteistaan. Joidenkin kommenttien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kosken rajoite on empatiakyvyttömyys.

Koski vastasi, että hän vain yritti hakea ratkaisuja. Hänen mukaansa politiikassa järjen käyttö tunteiden sijaan on hyvin tärkeää.

– Mä kyllä koin, että puhuin ihmiselle hänen mahdollisuuksiensa kautta. Se on mun mielestä ihan hyveellistä politiikkaa. Se on ehkä tässä yhteiskunnassa laajemminkin vika, että lähestytään rajoitteiden kautta, eikä mietitä sitä, mikä kaikki olisi jonkun kohdalla mahdollista, Koski sanoi.