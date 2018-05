Analyysi: USA:ssa on tänä vuonna ammuttu koulussa keskimäärin kerran viikossa

Sadat tuhannet ihmiset vaativat Yhdysvaltain aselakien kiristämistä March for Our Lives -mielenosoituksessa Washingtonissa maaliskuussa. Parklandin kouluampumisesta selvinneet nuoret ovat saaneet Yhdysvalloissa aikaan kansanliikkeen aselakien kiristämiseksi.

Yhdysvalloissa on kuluvan vuoden aikana ollut jo 22 kouluammuskelua (siirryt toiseen palveluun). Käytännössä siis kerran viikossa jossain yhdysvaltalaiskoulussa on ammuttu.

Missä tahansa muualla tämä olisi kansallinen katastrofi, kriisiryhmiä olisi perustettu ja lakimuutoksia tehty tilanteen korjaamiseksi.

Yhdysvalloissa lisätään kyllä kouluihin turvatoimia, mutta todellisiin isompiin muutoksiin, kuten laajempaan aselakien kiristämiseen, ei järkyttävä kouluampumistodellisuuskaan näytä johtavan.

Tähän mennessä kuluvan vuoden pahin kouluampuminen tapahtui Parklandin lukiossa Floridassa. Ystävänpäivänä tehdyssä joukkoammuskelussa kuoli yhteensä 17 ihmistä.

Palasin juuri Parklandista. Lukiolaiset kulkevat kouluunsa poliisivartion ohi. Lisäksi koulun portilla on muutama vapaaehtoinen barettipäinen turvamies. Kuolleiden kuvat ja kaipausta ilmaisevia julisteita roikkuu koulun metalliaidassa.

Verilöylyn jälkeen Parklandin koulun nuoret nousivat vaatimaan turvallisia kouluja ja aselakien kiristämistä. He saivat maaliskuussa aikaan yhden nyky-Yhdysvaltain isoimmista mielenosoituksista, March for Our Lives -tapahtuman.

Raportoin tuosta marssista, ja sieltä jäi mieleen erityisesti yksi juliste. Siinä oli kuva leluyllätyksen sisältävästä Kinder-yllätysmunasta ja puoliautomaattikivääristä sekä teksti ”Me kiellämme Kinderit, mutta emme näitä aseita”.

Yhdysvalloissa nämä yllätyssuklaamunat kiellettiin (siirryt toiseen palveluun) lähes viideksikymmeneksi vuodeksi yllätyksen aiheuttaman tukehtumisvaaran vuoksi. Hiljattain munien myynti sallittiin taas, kun valmistaja teetti Yhdysvaltoihin isomman yllätyksen sisältävän version.

Parklandin nuoret ovat vaatineet puoliautomaattikivääreiden kieltoa. Monissa Yhdysvaltain joukkoampumisissa hyökkääjällä on ollut sotilastyyppinen AR-15-puoliautomaattikivääri. Sellaisen voi Yhdysvalloissa monessa osavaltiossa ostaa nuorempana kuin baarista kaljaa, sillä Yhdysvalloissa anniskeluikäraja on 21 vuotta.

Parklandin ammuskelun jälkeen Florida nosti aseen hankkimisen ikärajaa 21 vuoteen.

Tulituksesta pelastuneet Parklandin nuoret haluavat saada Yhdysvaltain-laajuiseen muutoksen aselakien kiristämiseksi, ja marraskuun kongressivaaleissa päättäjiksi sellaisia ihmisiä, jotka kiristyksiä tekevät.

Helppoa se ei ole, sillä moni yhdysvaltalaispoliitikko saa tukea vaikutusvaltaiselta Kansalliselta Kivääriyhditykseltä, NRA:lta. Eikä NRA ole lainkaan taipunut, päinvastoin. Se on lähtenyt vastahyökkäykseen aselakien kiristämistä vastaan. Heidän uusi johtonsa on syyttänyt (siirryt toiseen palveluun)aselakien kiristyksiä vaativia aktivisteja, ei suinkaan kansalaistottelemattomuudesta, vaan suoraan ”kansalaisterrorismista”

Kesälomiin on muutamia viikkoja aikaa, tätä tahtia vielä siis ainakin parissa koulussa ammutaan.