Kisa Kultaisesta palmusta on vielä täysin auki – himoittu elokuvafestivaalin pääpalkinto jaetaan illalla Cannesissa

Cannesin elokuvajuhlia on jäljellä enää yksi päivä, mutta kisa parhaasta elokuvasta on täysin auki. Ranskan Rivieralla on käynnissä villi arvuuttelu siitä, kenelle Hollywood-tähti Cate Blanchett ojentaa tämän vuoden Kultaisen palmun.

Gaalaensi-iltojen reaktioiden perusteella yksi suosikeista on Spike Leen elokuva BlacKkKlansman, jossa näyttelee myös suomalainen Jasper Pääkkönen. Elokuva sai yleisöltä lähes kymmenen minuutin aplodit. Lee oli viimeksi Cannesin kilpasarjassa noin 30 vuotta sitten elokuvansa Do the Right Thing – Kuuma päivä kanssa.

Vielä isommat suosionosoitukset sai kuitenkin torstai-iltana maailmanensi-iltansa saanut Capharnaüm. Libanonilaisen Nadine Labakin elokuva on Beirutin slummissa elävän katupojan selviytymistarina. Sen saamat aplodit kestivät elokuvalehtien mukaan 15 minuuttia.

Capharnaüm on libanonilaisen Nadine Labakin elokuva Beirutin slummissa elävän katupojasta. Festival de Cannes

Se tiedetään, että palkintogaalassa voi olla paikalla aiempaa vähemmän elokuvantekijöitä. Kilpasarjan elokuvien ohjaajista loistavat poissaolollaan venäläinen Kirill Serebrennikov ja iranilainen Jafar Panahi, jotka ovat matkustuskiellossa kotimaastaan.

Blanchettin johtamaan juryyn kuuluvat ohjaajat Ava DuVernay, Denis Villeneuve, Andrei Zvjagintsev ja Robert Guédiguian, näyttelijät Kristen Stewart, Léa Seydoux ja Chang Chen sekä muusikko Khadja Nin.

Koiria, Milonoff ja Cristiano Ronaldo

Yksi kilpasarjan elokuvista on jo saanut palkinnon. Cannesin perinteisiin kuuluu parhaan koiraesiintyjän palkitseminen Palm Dog -palkinnolla, jonka nimi irvailee Kultaisen palmun ranskankieliselle nimelle Palme d’Or.

Tänä vuonna koirapalkinto jaettiin Dogman-elokuvan lukuisien koiraesiintyjien kesken. Elokuva on mafiaelokuvastaan Gomorra tunnetun Matteo Garronen uusin rikoselokuva.

Palkintoja on jaettu myös jo festivaalin virallisessa kakkossarjassa ja epävirallisissa sivusarjoissa.

Un Certain Regard -sarjan pääpalkinnon voitti ruotsalainen kauhudraama Gräns, jonka toista pääosaa esittää suomalainen Eero Milonoff. Näyttelijä oli viimeksi Cannesissa kaksi vuotta sitten elokuvassa Hymyilevä mies, joka voitti saman sarjan pääpalkinnon.

Epävirallisen The Director’s Fortnight -sivusarjan voitti ranskalaisen kulttiohjaaja Gaspar Noén energinen 1990-luvulle sijoittuva huume-elokuva Climax.

The Director’s Fortnight -sivusarjan voitti ranskalaisen kulttiohjaaja Gaspar Noén energinen 1990-luvulle sijoittuva huume-elokuva Climax. Wild Bunch

Pienemmän Critics Week -sivusarjan voitto meni puolestaan portugalilaiselle komedialle Diamantino, jossa Cristiano Ronaldoa muistuttava huippujalkapalloilija törmäilee turvapaikanhakijoihin, uusnatseihin ja kaksoisagentteihin.

Suomalaisittain poikkeuksellisen kiinnostavan festivaalin ainoa varsinainen suomalaisteos nähtiin Critics Week -sarjassa. Hymyilevän miehen toisena käsikirjoittajana tunnetun Mikko Myllylahden lyhytelokuva Tiikeri jäi kuitenkin ilman palkintoa.

Kriitikot villiintyivät korealaisesta trilleristä

Jos kriitikoilta kysytään, menee Kultainen palmu Etelä-Koreaan. Ohjaaja Lee Chang-dongin trilleri Burning teki ennätyksen elokuvalehti Screen Dailyn jokavuotisessa koosteessa. Kirjailija Haruki Murakamin novelliin perustuva elokuva sai kahdeltatoista kriitikolta arvosanan 3.8 asteikolla nollasta neljään. Se rikkoi samalla aiemman ennätyksen, jonka teki Isäni Toni Erdmann -elokuva 3.7 pisteellä.

Kultaisesta palmusta kisaa myös eteläkorealaisen Lee Chang-dongin trilleri Burning. Festival de Cannes

Muut Screenin taulukossa loistavat elokuvat ovat japanilaisen arthouse-mestari Hirokazu Kore-edan Shoplifters ja ranskalaisen veteraaniohjaaja Jean-Luc Godardin elokuvaessee The Image Book.

Hyvin ovat pärjänneet myös italialaisen Alice Rohrwacherin uusi elokuva Happy as Lazzaro, Pawel Pawlikowskin kylmän sodan Eurooppaan sijoittuva rakkaustarina Cold War sekä kiinalaisohjaaja Jia Zhangken Ash is Purest White.

Huonoimman arvosanan Screenin juryltä on saanut ranskalaisen Eva Hussonin jesidi-naissotilaista kertova sotaelokuva Girls of the Sun.

Tätä kirjoittaessa pisteet ovat antamatta vielä kolmelle elokuvalle. Niiden joukossa on muun muassa Kultaisen palmun jo kerran voittaneen turkkilaisen Nuri Bilge Ceylanin uusi elokuva The Wild Pear Tree.

Arvaamaton tuomaristo

Kriitikoilta ei kuitenkaan kysytä. Cannesin palkinnot ovat hyvin harvoin menneet toimittajien suosikeille.

Tänä vuonna kilpasarjan juryssä on ensimmäistä kertaa naisenemmistö. Sen on toivottu näkyvän myös entistä paremmin naisten tekemien elokuvien kunnioittamisena.

Juryn puheenjohtaja Cate Blanchett on kuitenkin vakuuttanut, että parhaat elokuvat palkitaan. Elokuva-arvioiden perusteella kumpikin ehto voi toteutua etenkin Capharnaümin ja Happy as Lazzaron kohdalla.

Ja vaikka Screenin varjojuryyn osallistuneet kriitikot ovat inhonneet Girls of the Sunia, ovat erityisesti festivaalille osallistuneet amerikkalaiset toimittajat pitäneet siitä.

Palkituissa elokuvissa voikin näkyä se, että juryn yhdeksästä jäsenestä neljä työskentelee tätä nykyä Hollywoodissa. Se voi tietää hyvää esimerkiksi BlacKkKlansmanille.

Eokuvaohjaaja Spike Lee BlacKkKlansman-elokuvan maailmanensi-illassa. Juha Nurminen

Cannesin juryn päätökset ovat kuitenkin pahamaineisen arvaamattomia. Esimerkiksi viime vuonna kukaan ei osannut veikata Kultaisen palmun menevän ruotsalaisohjaaja Ruben Östlundin The Square -elokuvalle.