Chilen kaikki 34 piispaa tarjoutuvat eroamaan pedofiliaskandaalin takia

Santiagon katedraalissa järjestetty mielenosoitus syyskuussa 2015. Chilen katolista kirkkoa on syytetty seksiskandaalin peittelystä ja Santiagon arkkipiispa on pyytänyt sitä anteeksi.

Paavi on puolustanut lasten hyväksikäytön tutkintaa estänyttä pappia.

Kaikki Chilen roomalaiskatolisen kirkon 34 piispaa ovat tarjoutuneet eroamaan. He ovat esittäneet asiansa paavi Franciscukselle lähettämässään kirjeessä. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Poikkeuksellisen tapahtuman taustalla on Chilen kirkon sisällä tapahtunut pedofiliaskandaali ja sen peittely-yritykset.

Piispat pyytävät anteeksiantoa "tekemistään vakavista virheistä ja laiminlyönneistä" kirkolta ja hyväksikäyttäjien uhreilta.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, aikooko paavi hyväksyä eroanomukset.

Tausta 70- ja 80-luvuilla

Skandaali juontaa juurensa pappi Fernando Karadimaan, joka on todettu syylliseksi nuorten poikien hyväksikäyttöön 1970- ja 80-luvuilla.

Hän ei ole saanut koskaan rikossyytettä, sillä rikokset ehtivät vanheta ennen niiden tuloa julki. Tapausta tutkinut syyttäjä on kuitenkin todennut uhrien kertomukset luotettaviksi.

Kirkko tuomitsi vuonna 2011 Karadiman harjoittamaan "katumusta ja rukousta" koko loppuelämänsä ajan.

Skandaali sai suuret mittasuhteet, kun paavi Franciscus nimitti tammikuussa 2015 Osornon seurakunnan piispaksi entisen sotilaspiispan Juan Barrosin. Hän on Karadiman oppilas. Barrosia on syytetty yrityksistä estää Karadimaan kohdistunut tutkinta.

Barros on aiemminkin tarjoutunut eroamaan, mutta ehdotus on torjuttu, koska häntä on pidetty syyttömänä. Myös paavi Franciscus sanoi tämän vuoden tammikuussa, että syytökset Barrosia vastaan ovat "solvauksia".

Paavi lähetti kuitenkin Vatikaanin tarkastajan tutkimaan tapahtumia. Kun paavi sai tarkastajan raportin, Franciscus pyysi uhreilta anteeksi sanojaan. Paavi kertoi, ettei ollut tietoinen asioiden oikeasta laidasta. Hän sanoi tiedon "aiheuttavan hänelle suurta tuskaa".

Uhrit: piispojen erottava

Chilen piispat ovat kolmen päivän ajan käyneet neuvotteluja paavin kanssa Vatikaanissa. Neuvottelujen aikana paavi on antanut heille 10-sivuisen dokumentin, jossa syytetään Chilen kirkkoa välinpitämättömyydesta seksiskandaalin selvittämisessä.

Chilen T13-televisiokanava on saanut haltuunsa dokumentin. Siihen on liitetty osia Vatikaanin tarkastajan raportista.

Dokumentissa paavi toteaa häpeävänsä, että pedofilian tutkimista on yritetty estää.

Piispat sanovat jättävänsä tulevaisuutensa paavin harkittavaksi. Jos heitä ei eroteta, jatkavat he työtään seurakuntien paimenina.

Karadiman uhrit ovat kommentoineet asiaa. Juan Carlos Cruz uskoo, että tapahtumat Vatikaanissa "muuttavat kaiken".

Jose Andres Murillo toivoo, että paavi hyväksyy eronpyynnöt.

– He eivät osanneet suojella heikoimpia, altistivat heidät hyväksikäytölle ja sitten yrittivät estää oikeuden, Murillo kirjoitti Twitterissä.

– Siksi he joutavat mennä kaikki.