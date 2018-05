Lähteet: Saudi-Arabia pidättänyt aktivisteja, jotka kampanjoivat naisten autoilun puolesta

Saudi-Arabiassa on pidätetty ainakin kuusi naisten autonajo-oikeutta edistänyttä aktivistia, vain viikkoja ennen kuin naisten ajokieltoa ollaan kumoamassa. Pidätyksistä kertovat muun muuassa uutistoimisto AP:lle lähteet, jotka ovat aktivistien läheisiä. Pidätyksistä kertoo myös ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan aktivistit pidätettiin, jotteivät nämä voisi sanoa heidän kampanjointinsa onnistuneen, kun naisten ajokielto kesäkuun 24.päivänä kumotaan.

Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole kommentoineet tietoja pidätyksistä.

Saudi-Arabiassa on kampanjoitu aktiivisesti naisten autoilun sallimiseksi. Saudi-Arabia on ollut maailman ainoa maa, jossa naisilla ei ole ollut autonajo-oikeutta, vaan he ovat joutuneet turvautumaan miesten apuun.

