Erkki Liikanen toppuuttelee puheita EKP:n pääjohtajan paikasta – "Katsotaan, mitä maailma tuo tullessaan, en käy kampanjaa enää mihinkään tehtävään"

Suomen Pankin nykyisen pääjohtajan Erkki Liikasen toimikausi päättyy heinäkuussa. Liikasen nimi on pulpahdellut mediassa esiin seuraavaksi Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajaksi. Liikasen nimen on nostanut esiin esimerkiksi Financial Times.

Liikanen sanoo Yle TV1:n Ykkösaamussa, että keskustelut seuraavasta pääjohtajasta lähtevät liikkelle kovin varhain. Hän sanoo katsovansa, mitä maailma tuo tullessaan, mutta ei ole omien sanojensa mukaan sellaisessa elämänvaiheessa, että tuppautuisi mihinkään.

– En käy kampanjaa enää mihinkään tehtävään. Jossakin voi tulla tilanteita, jossa kysytään, teetkö velvollisuutesi ja se on harkittava silloin, muotoili Liikanen.

Euroopan keskuspankin nykyinen pääjohtaja on Mario Draghi ja hänen seuraajansa valitaan ensi vuonna.

Nettovelkaa vähennettävä

– Kantani hintavakauteen on täysin muuttumaton, pääjohtaja vakuuttaa. Kun inflaatio kiihtyy yli kahden prosentin tavoitteen, vaadin korkojen nostamista. Kun inflaatio jää huomattavasti tavoitteen alle, taloutta pitää taas elvyttää.

Euroalueen talouden kääntymisessä EKP:n rahapolitiikalla oli Liikasen arvion mukaan suuri merkitys. Suomessa on silti tarvittu omat toimet. Kunniaa hän haluaa näistä antaa hallituksen ohella myös työmarkkinajärjestöille.

Suomen Pankin rooli talouspolitiikassa Liikasen sanoin on faktatiedon antaminen. Pankki ei puutu päättäjien arvovalintoihin, mutta toivoo, että faktat sovitaan yhteisesti.

Pääjohtaja Liikanen kehottaa iloitsemaan kahden vuoden hyvästä kehityksestä taloudessa. Otetta ei saa päästää irtoamaan. Hän uskoo kasvun vielä jatkuvan.

Julkista taloutta pitää vahvistaa. Liikasen mielestä se tarkoittaa käytännössä, että alijäämästä pyritään eroon korkeasuhdanteen aikana ja nettovelkaa vähennetään

