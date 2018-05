"Jos myrsky haluaa minut tappaa, sitten kuolen" – myrskybongari Toni Ranta lähtee rajun sään perään vaikka keskellä yötä

Suomessa on viitisenkymmentä aktiivista myrskybongaria, jotka lähtevät kirjaimellisesti myrskyn perään. Ilmatieteen laitos on kiinnostunut bongareiden havainnoista.

HämeenlinnaKun myrsky kutsuu, bongari vastaa. Yksi vastaajista on hämeenlinnalainen Toni Ranta, joka on harrastanut myrskybongausta kymmenen vuotta. Hän sanoo olevansa valmis jahtaamaan rajua ilmaa vuorokauden ympäri.

– Keskellä yötäkin mennään, jos on tarpeen. Joskus on töitäkin jäänyt kesken, kun on pitänyt lähteä. Esimiehet eivät sitä oikein ymmärrä, Ranta naurahtaa.

Aktiivisia myrskybongareita on Suomessa Tähtitieteellinen yhdistys Ursan mukaan viitisenkymmentä. Aktiivisuudella viitataan niihin ihmisiin, jotka kirjaimellisesti lähtevät jahtaamaan myrskyä sen yltyessä. Bongarin slangilla (siirryt toiseen palveluun) (Ursa) tätä kutsutaan chaseksi eli jahdiksi.

Myrskybongari paitsi todistaa myös ikuistaa rajuja säitä. Toni Ranta lähtee matkaan tavallisesti kameroidensa kanssa. Jotkut bongarit taas esimerkiksi mittaavat tuulten nopeuksia.

Säädataa lähetetään eteenpäin Ilmatieteen laitokselle, joka on kiinnostunut ruohonjuuritason havainnoista.

Hämeenlinnassa asuva Toni Ranta on pitkän linjan myrskybongari. Lauri Rautavuori / Yle

"Silloin meinasi tulla housuun"

Myrskybongarin kausi on kesällä. Otollisin ukkosaika on kesä-heinäkuussa. Globaalisti Suomi on sääilmiöiden vaikuttavuudella mitattuna vaatimaton maa, mutta kyllä täälläkin saa haukkoa henkeään. Toni Rannan mieleenpainuvin kohtaaminen myrskyn kanssa tapahtui 31. heinäkuuta 2017.

– Näin Vanajanselällä ensimmäisen kunnon trombini. Se oli aika iso ja näytti melkein kuin Amerikan isoilta pyörremyrskyiltä. Myrskyssä kiehtoo sen voima. Olen täysin luonnon armoilla tuolla taivasalla, ja se vetää perässään.

Ranta ei varaudu myrskyä päin syöksyessään sen vaaroihin. Kamerat ovat aina mukana, mutta ensiapuvälineet eivät.

– Jos myrsky haluaa minut tappaa, sitten kuolen sinne. Salamoita on kyllä iskenyt vain sadan metrin päähän. Silloin meinasi tulla housuun, Ranta kertoo ja nauraa päälle.

"Kananmunarakeet ovat kova juttu"

Rajuilma Kiira riepotteli eteläistä Suomea viime elokuussa ja sotki muun muassa Flow-festivaalia hetkellisesti. Muuten viime vuodet ovat olleet suomalaiselle myrskybongarille ankeat.

Ulkomailla kyllä tapahtuu, ja bongausmatka Yhdysvaltojen Texasiin siintää Toni Rannankin haaveissa.

Myös Euroopassa sää voi äityä julmaksi. Rannan mukaan esimerkiksi Saksa on otollinen maa armottomasta säästä kiinnostuneille.

Mutta mitä myrskybongari voi Suomessa todistaa, jos kaikki palat loksahtavat paikalleen?

– Suomessa kananmunarakeet ovat kova juttu ja jos trombi iskeytyy kohdalle. Täällä niitä on vain noin 14 vuodessa eli aika hintsusti, Ranta selittää.