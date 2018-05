Haluatko, että lapsesi oppii uimaan? Katso uimaopettajan vinkit pienten lasten vanhemmille

Jokainen lapsi on yksilö, muista maltti

Marianne Salmella on 10 vuoden kokemus uimaopettajan työstä. Hän on törmännyt vanhempiin, joilla on pelkoja esimerkiksi lapsen oppimistahdin kanssa. Kiire on syytä unohtaa.

– Kaikki ovat yksilöitä. Ei ole syytä mennä paniikkiin, jos oma lapsi joutuu käymään alkeisuimakoulun kolme kertaa. Joku oppii sukeltamaan ensimmäisellä kerralla. Kaikki oppivat jossain vaiheessa, mutta jokainen omaan tahtiinsa. Eli huolet voi sen suhteen unohtaa.