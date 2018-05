Kongossa aloitetaan rokotukset nopeasti leviävän ebolan nujertamiseksi

Maailman terveysjärjestö WHO on lähettänyt kokeellisia ebolarokotteita Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Rokotteen odotetaan pysäyttävän maassa tiistaina alkanut ebolatartunta.

Rokottaminen ebolaa vastaan aloitetaan Kongossa maanantaina, tiedotti maan terveysministeriö sunnuntaina.

Maailman terveysjärjestö WHO on sopinut lähettävänsä ainakin 7 540 kokeellista rokotetta Keski-Afrikassa sijaitsevaan Kongoon ebolatartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Rokotetta on testattu aiemmin Guineassa. Tutkijoiden mukaan se antoi 100-prosenttisen suojan taudille, kertoo muun muassa amerikkalainen televisioyhtiö CNN (siirryt toiseen palveluun).

Tähän mennessä Kongon terveysministeri on kirjannut 45 epäiltyä tai vahvistettua ebolatartuntaa. Ebolaan on tiistain jälkeen kuollut jo 25 on ihmistä. Yksi kuolleista kuului lääkintähenkilökuntaan.

Viirus leviää nopeasti kaupungeissa

Lauantaina 4 000 rokotetta lähetettiin Kongossa Mbandakan kaupunkiin, jonka lähistöllä ensimmäiset tartunnat todettiin tiistaina. Mbandakassa on yli miljoona asukasta. Ebola voi levitä kaupungeissa räjähdysmäisesti, kun taas maaseudulla sen leviäminen on hidasta.

– Yleensä ebola saadaan hallintaan kiinnittämällä huomiota terveydenhoitoon. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ebolan nujertamiseksi käytetään tehokkaaksi todistettua rokotetta, kertoo ebolavirusta tutkinut amerikkalaisen kansallisen allergioiden ja tartuntatautien instituutin johtaja Anthony Fauci CNN:n haastattelussa.

Maailman terveysjärjestö WHO suunnittelee myös Johnson & Johnson -yrityksen valmistaman rokotteen lähettämistä Kongoon.

Monta erilaista ebolaviirusta

Ebola on viruksen aiheuttama vakava verenvuotokuume, joka johtaa usein kuolemaan.

Ebolaviruksia on monia erilaisia. Esimerkiksi Zairen, Bundibugyon ja Sudanin virukset ovat Afrikassa laajimmin levinneet ebolavirukset (siirryt toiseen palveluun)amerikkalaisen tartuntatautien hallintaan ja ehkäisyyn erikoistuneen järjestö CDC:n mukaan

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ilman rokotusta keskimäärin yli 50 % tartunnan saaneista menehtyy.

Ebola tarttuu eritteiden välityksellä

Ebola tarttuu suorassa kosketuksessa sairastuneen tai kuolleen henkilön ruumiineritteisiin, kuten vereen, sylkeen ja virtsaan. Ebola voi myös tarttua suojaamattomassa seksikontaktissa sairaan tai toipuvan henkilön kanssa. Tartunnan voi seksikontaktin kautta saada yhdeksän viikkoa toipumisen jälkeenkin.

Tartunnan voi saada myös suorassa kosketuksessa elävään tai kuolleeseen villieläimeen, esimerkiksi apinoihin, antilooppeihin ja lepakoihin.

Sairaalassa terveydenhuollon työntekijät voivat saada tartunnan hoitaessaan ebolapotilaita, mikäli varotoimissa on puutteita.

Ebola ei tartu ilmateitse, hyttysten välityksellä eikä pilaantuneen ruoan tai veden välityksellä.

Riski suomalaisille hyvin pieni

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan riski ebolatartuntaan on Kongoon matkustaville hyvin pieni, ja sen kulkeutuminen Europpaan on epätodennäköistä.

– Epidemia on pääosin rajoittunut syrjäiselle alueelle. Siksi Ebolan riski Kongon demokraattisessa tasavallassa matkaavalle on pieni, ja taudin leviämistä Euroopaan pidetään epätodennäköisenä, toteaa johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lähteet: Reuters