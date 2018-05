Useat EU-maat sulkivat ovensa Turkin kampanjoivalta presidentiltä – Erdoğan piti vaalijuhlan Sarajevossa

Useat EU-maat ovat ilmoittaneet, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ei ole tervetullut kampanjoimaan. Pelkästään Saksassa on lähes puolitoista miljoonaa Turkin kansalaista, joilla on äänoikeus.

Sarajevossa vuoden 1984 talviolympialaisiin rakennettu suurhalli täyttyi sunnuntaina presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kannattajista. Presidentti ei päässyt Länsi-Euroopassa asuvien kannattajiensa luo, joten he tulivat hänen luokseen Sarajevoon.

–Aikana jolloin Euroopan maat jäävät luokalle, Bosnia-Hertsegovina näyttää olevansa todellinen demokratia antamalla meille mahdollisuuden kokoontua täällä, presidentti kiitti isäntiään.

Kampanjatilaisuus yhdistyi Euroopassa asuvien turkkilaisten kansalaisjärjestön (siirryt toiseen palveluun) vuosikokoukseen.

Balkan kiinnostaa Turkkia

Bosnian presidenttineuvoston jäsen ja muslimien johtaja Bakir Izetbegović on Erdoğanin ystävä, joten vaalikampanjointi Sarajevossa oli helppo valinta. Mutta Balkan kiinnostaa Turkkia laajemmin.

Aiemmin tässä kuussa Turkissa nähtiin harvinaisempi vieras, kun Serbian presidentti Aleksandar Vučić kävi Ankarassa. Samaan aikaan kun suhteet moniin EU-maihin ovat kehnot, Turkki yrittää lisätä vaikutusvaltaansa Balkanilla.

"Siirtomaa-ajan muistelua"

Kaikki eivät ole innoissaan edes Bosniassa. Bosnialainen elokuva- ja teatteriohjaaja Dino Mustafić luonnehti Turkin presidentin vierailua siirtomaa-ajan romanttiseksi muisteluksi. Bosnia-Hertsegovina oli aikoinaan osa Turkin edeltäjävaltiota, Osmanien valtakuntaa. Suhde Osmanivaltaan katkesi vasta vuonna 1878.

Islamilaisilla ja kansallimielisillä iskulauseilla kampanjoivaa Erdoğania on arvosteltu osmaniaikojen haikailusta. Tosin tämä ei hänen kannattajiensa silmissä välttämättä ole lainkaan huono asia.

Turkissa pidetään 24. kesäkuuta ennenaikaiset parlamentti- ja presidenttivaalit. Jos kaikki menee Erdoğanin suunnitelmien mukaan, hänet valitaan uudelleen presidentiksi. Vaalien myötä viime vuonna hyväksytyt uudet valtaoikeudet astuvat voimaan, ja Turkki saa presidenttijohtoisen järjestelmän. Käytännössä Erdoğan on ollut Turkin vahva mies jo pitempään.

Vaalien pitäisi olla lähes läpihuutojuttu presidentti Erdoğanille ja hänen oikeus- ja kehityspuolueelleen. Opposition ääntä ei juuri kuulla tiedotusvälineissä.

Yksi kesäkuun presidenttivaalien ehdokkaista käy kampanjaa vankilasta. Kurdimielisen HDP-puolueen Selahattin Demirtaş on ollut vangittuna puolitoista vuotta. Sedat Suna / EPA-EFE

Tiedotusvälineet talutusnuorassa – vastustajia vankilassa

Viime vuosien aikana keskeiset tiedotusvälineet on otettu hallitusta lähellä olevien liikemiesten valvontaan. Hallitusta arvostelevia tv-kanavia on lakkautettu ja vankiloissa on kymmenien toimittajien lisäksi myös oppositiopoliitikkoja. Yksi Erdoğanin vastaehdokkaista, kurdimielistä HDP puoluetta edustava Selahattin Demirtaş käy vaalikampanjaansa vankilasta.

Mutta kaikesta huolimatta kesäkuussa voi tapahtua yllätyksiä. Muun muassa talouteen liittyy vakavia huolia.

Sarajevossa Erdoğan kehui aikaansaannoksiaan ensin pääministerinä ja sitten presidenttinä. Luettelossa oli lentokenttiä, siltoja, moottoriteitä ja muita isoja rakennushankkeita. Hyvin hoidettu talous on ollut yksi syy vuonna 2002 valtaan tulleen oikeus- ja kehityspuolueen menestykseen.

Presidentin talousjohtaminen pelottaa

Erdoğanilla on oma talousteoria, jonka mukaan korkeat korot aiheuttavat Turkin tämänhetkisen korkean inflaation. Sen jälkeen kun presidentti äskettäin kävi Lontoossa esittelemässä talousajatuksiaan, Turkin liiran arvo lasku jyrkentyi entisestään (siirryt toiseen palveluun). Presidentti lupasi henkilökohtaisesti ottaa tiukemman otteen talouspolitiikan johtamisesta.

Turkin liiran arvo on ollut laskussa koko kevään. Erdem Sahin /EPA-EFE

Turkin liiran arvon lasku aiheuttaa vakavia ongelmia muun muassa turkkilaisille yrityksille, joilla on ulkomaisessa valuutassa otettuja lainoja. Turkin vime vuosien kovan talouskasvun sanotaan olevan muutenkin velkavetoista (siirryt toiseen palveluun).

Eläkeläisille lisää rahaa

On arveltu, että pääsyy vaalien aikaistamiseen on juuri huoli siitä, että taloudesta on pian tulossa huonoja uutisia. Ennen vaaleja hallitus on vielä luvannut käyttää noin 24 miljardia turkin liiraa eli runsaat neljä miljardia euroa erilaisiin uusiin hankkeisiin. Hallitus lupaa muun muassa nostaa eläkkeitä ja maksaa eläkeläisille noin 200 euron lisärahan kaksi kertaa vuodessa muslimien juhlapyhien yhteydessä.

Ilman rakennuslupaa pystytettyjen rakennusten rekisteröimistä virallisesti luvataan myös helpottaa. Tämä voisi koskea noin 13 miljoonaa rakennusta.

Oppositio puhuu lahjuksista (siirryt toiseen palveluun), mutta kesäkuussa selviää mitä turkkilaiset äänestäjät ajattelevat.

Lähteet: Reuters, AP