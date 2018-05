Musta piispa piti kuninkaallisten häissä puheen, joka ravisutti maailmaa – mikä siinä kohautti?

Moni odotti, että brittihoviin naitu Meghan Markle uudistaa monarkiaa, mutta kuinka moni osasi arvata, että uudet tuulet puhaltavat jo ennen papin aamenta?

Prinssi Harryn ja Meghan Marklen häissä kuultiin mustan piispan puhe, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Amerikkalaisen episkopaalisen kirkon pään, Michael Curryn saarna nousi otsikoihin: "Upea saarnamies (siirryt toiseen palveluun)", "Häiden yllätystähti (siirryt toiseen palveluun)", "Radikaalit häät (siirryt toiseen palveluun)".

Sosiaalinen media räjähti, kun ihmiset jakoivat kilvan kuvia häävieraiden ilmeistä puheen aikana. Osa kuulijoista nauroi, osa nyökytteli hyväksyvästi, osa näytti kysyvän: mitä ihmettä?

Jos brittejä pidetään jäykkinä ja pidättyväisinä, maan kuninkaalliset ovat sitä kaksin verroin. Monarkkien häät kulkevat tutun kaavan ja vuosisatoja vanhojen perinteiden mukaan. Eilisiä häitä ei kuitenkaan muisteta ikiaikaisista seremonioista vaan piispa Currysta. Miksi?

Piispa Michael Curry puhui kuninkaallisissa häissä rakkauden voimasta. Owen Humphreys / AFP

1. Piispa unohti hierarkiat ja pönötyksen

Tämä piispa ei käyttänyt muistiinpanoja. Hän puhui elävästi ja intohimoisesti. Hänen puheensa käsitteli rakkauden tulta, mutta hän tuntui itsekin olevan liekeissä.

Curry elehti, puhui käsillään ja sai korokkeen kynttilätkin huojumaan. Piispa oli läsnä. Hän oli erinomainen esiintyjä, joka rikkoi hierarkiat ja puhui ihmisille suoraan samalta tasolta. Marklea ja prinssi Harryä hän nimitti tuttavallisesti veljekseen ja siskokseen – samoin koko seurakuntaa.

Se saattoi olla kova pala kuningatar Elisabethille, joka on tottunut muodollisempaan Teidän majesteettinne -puhutteluun (siirryt toiseen palveluun), mieluiten niiauksen ja kumarruksen kera.

2. Piispa nosti monikulttuurisuuden esiin

Piispa mainitsi puheensa aikana sanan rakkaus kymmeniä kertoja. Sen ei kannata antaa hämätä. Puhe oli tunteikas, mutta siinä oli painavaa sisältöä.

Curry on tunnettu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja rodullisen tasa-arvon puolestapuhuja. Nyt hän aloitti siteeraamalla mustien kansalaisoikeuksia ajanutta Martin Luther Kingiä. Hän viittasi myös orjien laulamaan spirituaaliin, jossa kerrotaan balsamista, joka voi parantaa haavat ja oikaista vääryydet.

Tilaisuudessa esiintyi gospel-kuoro, joka lauloi Stand by Me -kappaleen. The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun) löysi valinnasta yhteyksiä mustien asemaan. "Kappale on toki rakkauslaulu, mutta se tuli tunnetuksi kansalaisoikeusliikkeen myötä. Se kuvasi protestia ja yhtenäisyyttä rodullisen epätasa-arvon aikana", lehti muistutti.

Meghan Marklen äiti on tummaihoinen. Tilaisuuteen osallistui monia afrikkalaista alkuperää olevia julkisuuden henkilöitä kuten tv-persoona Oprah Winfrey, tennistähti Serena Williams ja näyttelijä Idris Elba.

Brittiläinen näyttelijä Idris Elba (oik.) ja Sabrina Dhowre saapuivat kuninkaallisiin häihin lauantaina. Gareth Fuller / AFP

3. Piispa muistutti köyhien asemasta

Jeesuksesta piispa puhui miehenä, joka aloitti kaikkein vallankumouksellisimman liikkeen ihmiskunnan historiassa. Sen perusta oli rakkaus. Hän muistutti, että Jeesus ei kuollut omaa etua ajaakseen. "Ei hän siitä mitään kunniatohtorin arvoa saanut", piispa kommentoi. Hän muistutti, että rakkaus ei ole itsekeskeinen, vaan toimii muiden puolesta ja voi siksi muuttaa maailmaa.

"Kuvitelkaa, millaisia olisivat hallitukset ja kansakunnat, joita johtaisi rakkaus. Kuvitelkaa, millaista olisi bisnes ja kauppa, jota johtaisi rakkaus. Kun rakkaus on tie, yksikään lapsi ei mene nälkäisenä nukkumaan. Kun rakkaus on tie, oikeudenmukaisuus vyöryy kuin mahtava virta, köyhyydestä tulee historiaa ja kaikille jumalan lapsille on tilaa tässä maailmassa", piispa visioi.

Rohkeaa puhetta hengenmieheltä häätilaisuudessa, jossa on läsnä hierarkkisen brittiyhteiskunnan yläluokka.

Piispa Michael Curry liikutti, nauratti ja puhui painavaa asiaa. AOP

4. Piispa nauratti yleisöä

Piispa Curry oli hauska. Hän nauratti kuulijoita useaan otteeseen. Kun saarnaa oli kuultu hyvän aikaa, piispa totesi, että kohta hänen pitää istua ja lopettaa: "Täytyyhän meidän saada teidät naimisiin", hän sanoi. Ja intoutui heti perään puhumaan jesuiitta Teilhard de Chardinista ja tulen merkityksestä ihmiskunnalle.

"Saapuiko kukaan paikalle autolla? Automobiililla? Nyökätkää, jos tulitte autolla. Taisi siellä olla joitain hevoskärryjäkin", Curry jutusteli yllättyneelle seurakunnalle. "Raamatussa sanotaan – ja minä uskon sen – että Jeesus käveli vetten päällä. Minun täytyy kuitenkin tunnustaa, että minä en ylittänyt Atlanttia kävellen", piispa vitsaili.

Tv-lähetyksestä saattoi bongata, että ainakin Walesin prinssin puoliso Camilla nauroi piispan vitseille. Kuningatar vaikutti tutulta tyyneltä itseltään.

Piispalle uskaltaa povata lukuisia kutsuja hääpapiksi.

Lue myös:

Näin sujui prinssi Harryn ja Meghan Marklen hääpäivä virallisuuksien jälkeen – ruokatarjoiluissa 7 500 ainesosaa, puheet ylistivät paria

Kuninkaalliset häät uudistuivat, arvioi Ylen toimittaja Lontoosta – Katso hääpäivän kohokohdat tästä

Katso kuvat: Prinssi Harry ja Meghan Markle saivat toisensa