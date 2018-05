Aku Louhimiestä kritisoineet näyttelijät seisovat edelleen sanojensa takana

Kahdeksan naisnäyttelijää, jotka kertoivat ohjaaja Aku Louhimiehen toimintatavoista Ylelle maaliskuussa, julkaisivat sunnuntai-iltana tiedotteen, jossa he vakuuttavat seisovansa lausuntojensa ja muistikuviensa takana.

– Louhimiehen kiistämät esimerkit torakan toukista, oksennuksen syömisestä ja lapsille valehtelusta ovat valitettavasti todellisia esimerkkejä Louhimiehen käytöksestä ja niille on useita todistajia, näyttelijät kirjoittavat.

Louhimiehen tapaus nousi esiin viikonloppuna uudelleen, kun Ilta-Sanomat julkaisi Louhimiehen haastattelun. Haastattelussa Louhimies väitti, että Ylen jutussa oli useita virheitä. Ilta-Sanomien jutun voi lukea tästä. (siirryt toiseen palveluun)

– Me too -kampanjan ansiosta seksuaalista häirintää ja vallan väärinkäyttöä työpaikalla ei enää sivuuteta. Toisin kuin Louhimies väittää, me olemme yrittäneet puhua asiasta suoraan hänen kanssaan, mutta emme ole tulleet kuulluksi, sanovat Pihla Viitala, Pamela Tola ja Matleena Kuusniemi.

Näyttelijät kertovat, että heille selvisi vasta YLEn jutun myötä, kuinka monella kokemuksia todellisuudessa oli ja kuinka saman kaltaisia kokemukset olivat – ”käytännössä lähes jokaisessa Louhimiehen elokuvassa”.

– Prosessi on ollut meille henkisesti hyvin raskas, mutta olemme myös saaneet valtavasti tukea eri alojen ihmisiltä. Näyttelijät kertovat tiedotteessa päättäneensä puhua asiasta julkisesti, jotta tämänkaltaista ei enää tapahtuisi.

– Haluamme tehdä nuorten naisten työelämästä tulevaisuudessa turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa. Haluaisimme tulkita Louhimiehen anteeksipyynnön niin, että hän ei enää julkisesti kiistä kokemuksiamme tai oikeuttamme puhua, näyttelijät kirjoittavat.

Tiedotteen ovat allekirjoittaneet Matleena Kuusniemi, Pihla Viitala, Pamela Tola, Jessica Grabowsky, Lotta Lehtikari, Saija Lentonen, Rebecca Viitala ja Manuela Bosco.

Yle julkaisi sunnuntaina 20. toukokuuta vastineen, jossa Yleisradion Uutis- ja ajankohtaistoiminnasta vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen vastaa, etteivät Aku Louhimiehen väitteet faktavirheistä pidä paikkaansa.

