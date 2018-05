CNN: Kiina ilmoitti testanneensa pommikoneita Etelä-Kiinan meren saarella

Kiina sanoo testanneensa pitkän kantaman pommittajia ensimmäistä kertaa Etelä-Kiinan meren saarella, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Kiinalainen pommikone pystyy saavuttamaan lähes 1 900 meripeninkulman eli 3 500 kilometrin säteen. Asiantuntijoiden mukaan kaksimoottoristen H-6K koneiden lentäminen saarilta merkitsisi sitä, että koko Kaakkois-Aasia olisi taistelualueen sisällä.

Pekingin näkemys sotilaallisesta läsnäolosta saarialueella on ristiriidassa naapurimaiden ja Washingtonin kanssa. Etelä-Kiinan meri on yksi maailman kiistanalaisimmista alueista. Useat maat, kuten Filippiinit, Malesia, Brunei ja Vietnam ovat eri mieltä siitä, mille valtiolle alueen saaret kuuluvat. Asiantuntijoiden mukaan Kiinalla on tällä hetkellä erittäin vahva asema Etelä-Kiinan merellä.

Huhtikuun puolivälissä Kiina teki suurimman valtiollisen harjoituksensa Etelä-Kiinan merellä. Siihen osallistui 48 laivastotukialusta ja 76 taistelukärkeä kahden päivän aikana.

Aiemmin tässä kuussa Trumpin hallinto varoitti, että Kiinan kasvava sotilaallinen valmius aiheuttaisi "lyhytaikaisia ​​ja pitkäaikaisia ​​seurauksia". Tuolloin arvion antoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Sanders.

