Analyysi: Venezuelan kriisi syvenee päivä päivältä, eikä jatkokaudelle suuntaavan presidentti Maduron hallitsemasta maasta kannata odottaa hyviä uutisia

Venezuelan vasemmistolaisen vallankumouksen ikonit. Vasemmalla on Hugo Chávez, joka aloitti bolivaarisen vallankumouksen. Keskellä on Simón Bolívar, joka vapautti Venezuelan espanjalaisilta 1800-luvulla. Epäsuositun nykypresidentin Nicolás Maduron kasvot on töhritty.

Antti Kuronen / Yle