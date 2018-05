Hajamieliset kaasuautoilijat rikkovat tankkausasemia jopa parin aseman kuukausivauhdilla: "Aika idiootti saa olla, jos unohtaa irrottaa letkun!"

Porin kaasutankkausasemaa korjattiin viime viikolla. Hajamielinen kuski oli lähtenyt ajamaan asemalta tankkauspistooli vielä kiinni autossa. Letku oli repinyt koko jakajan hajalle. Tankkausasema oli viisi päivää poissa käytöstä.

– Ikävä kyllä tämä on aika tuttu tilanne. Näitä sattuu kerran pari kuukaudessa jossain päin Suomea, toteaa Gasumin biokaasuliiketoiminnan tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Määrä on suuri siihen nähden, että energiayhtiö Gasumilla on vasta 28 tankkausasemaa Suomessa. Kaasukäyttöisiä autoja on käytössä noin 5 000. Määrä on tuplaantunut reilussa vuodessa.

Katkenneista letkuista ei usein edes ilmoiteta

Kaasuautoa tankatessa tankkauspistooli lukitaan liittimellä auton tankkiin kiinni. Auton vieressä ei siis tarvitse seistä. Kaasuauton täyteen tankkaaminen kestää hieman kauemmin kuin bensa-auton tankkaus. Moni autoilija meneekin odottelemaan tankin täyttymistä autonsa sisälle. Osalta letkun irroittaminen unohtuu vaikkapa älypuhelinta räplätessä ja hajamielisyys aiheuttaa vähintään letkun katkeamisen.

Mari Kahila / Yle

– Aika usein katkennut letku on vain jätetty siihen tankille eikä rikkoutumisesta ole ilmoitettu meille. Toki meillä on videovalvonta, joten saamme kyllä tietoon missä yhteydessä hajoaminen on tapahtunut, tuotantojohtaja Ari Suomilammi kertoo.

Tähän saakka Gasum ei ole veloittanut autoilijoita letkun rikkomisesta. Porin tankkausasemalla sattuneen vahingon korjauskulujen jyvittämistä autoilijalle yhtiö vielä miettii, sillä koko jakajan uusiminen on pelkän letkun korjaamista huomattavasti kalliimpaa.

"Aika idiootti saa olla, jos unohtaa"

Lotta Holopainen on ajanut puolitoista vuotta kaasuautolla. Tankilla hän käy 50 kilometrin päässä kotoaan, joko Porvoossa tai Kouvolassa. Lapinjärveläinen Holopainen ei ymmärrä muiden kaasuautoilijoiden hajamielisyyttä. Ei, vaikka hän itsekin räplää usein kännykkäänsä auton sisällä tankkauksen ajan.

– Suoraan sanottuna aika idiootti saa olla, jos unohtaa irrottaa letkun. Minullakin on kärsimätön luonne ja usein lauma lapsia kyydissä, mutta silti koskaan ei ole ollut edes lähellä unohtaa, Lotta Holopainen toteaa.

Kokemattomuus voisi Holopaisen mielestä selittää kaasuasemien hajoamisia. Hän arvelee, että nuorelle tai ensi kertaa tankkaavalle kömmähdys voi sattua, mutta ei kokeneemmille autoilijoille. Reseptiksi unohduksiin Holopainen ehdottaa korvausvelvollisuutta.

– Jos sen joutuisi itse maksamaan, niin olisi ehkä seuraavilla kerroilla särmempänä tankkiasemalla, Holopainen naurahtaa.

Villkkuvalo muistuttamaan hajamielisiä kuskeja?

Aikoinaan kaasuautot eivät käynnistyneet, jos tankkauspistooli oli vielä lukittuna autoon. Nykyautoissa tätä ominaisuutta ei enää ole.

Energiayhtiö Gasumilla on suunnitelmat 35 uuden kaasutankkausaseman rakentamisesta. Asemia nousee noin kymmenen kappaleen vuosivauhdilla. Maailmalta on nyt kerätty uusia asemia varten kokemuksia järjestelmistä, joiden on todettu vähentävän hajamielisyyksistä johtuvia laiterikkoja.

Gasumilla harkitaan nyt systeemiä, jossa asemalle asennetaan merkkivalo, joka vilkkuu niin kauan kuin tankkausletku on kiinni autossa.

– Mutta idioottivarmahan tuokaan järjestelmä ei ole. Jos kuljettaja ei tuosta vilkkuvasta valosta välitä ja lähtee ajamaan letkua irroittamatta, niin edelleenhän näitä rikkoja sattuu, Gasumin biokaasuliiketoiminnan tuotantojohtaja Ari Suomilammi toteaa.