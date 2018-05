Tampereesta maailman saunapääkaupunki: Kaupungissa ja sen lähellä on jo 20 yleistä saunaa ja uusin avataan kohta – Katso koko lista

Tampere kruunattiin maanantaina maailman saunapääkaupungiksi. Tampere on saanut sekä Suomen Saunaseuran että kansainvälisen saunaliiton, International Sauna Associationin, puoltavat lausunnot asiassa.

Tampereen asema saunapääkaupunkina perustuu järjestöjen mukaan siihen, että Tampereen seudulla on Suomen eniten yleisiä saunoja ja niiden taso on korkea.

Tampereella ja sen lähiseudulla on jo yli 20 yleistä saunaa ja lisää on tulossa. Lista yleisistä saunoista on jutun lopussa. Lisäksi Pirkanmaalla on muitakin yleisiä saunoja, Visit Tampere (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

– Tampere on maanlaajuisesti tunnettu monista tasokkaista saunoistaan, jotka eivät jätä vaativintakaan saunan ystävää ilman hyviä löylyjä. Kaupungin saunayhteisön pitkäjänteinen ja tavoitteellinen työ suomalaisen saunakulttuurin puolesta on johtanut siihen, että Tampereen saunakulttuuri on elävää, värikästä ja elinvoimaista, Suomen Saunaseura ry:n johtokunnan puheenjohtaja Tuomas M. S. Lehtonen sanoo puoltolauselmassa.

Rajaportin saunan kuistilla vilvoittelevat vasemmalta Aaro Sihvo, Mikko Auvinen, Otto Paavilainen ja Jukka Sauro. Jani Aarnio / Yle

Saunapääkaupunki-tittelistä kerrottiin maanantaina Tampereella Suomen vanhimmalla yleisellä saunalla Rajaportilla. Rajaportti on edelleen aktiivisessa toiminnassa. Se aloitti toimintansa vuonna 1906.

Ystävyyttä, terapiaa ja huumoria

Rajaportin saunalla titteli otetaan iloisesti vastaan.

Aaro Sihvo on yksi saunan pitkäikäisimpiä asiakkaita. Hän saunoo Rajaportissa neljästi viikossa ja lämmittää vielä kotisaunan pari kertaa siihen päälle.

Jukka Sauro uskoo saunan terveyshyötyihin ja saunoo siksi lähes joka päivä. Jani Aarnio / Yle

Rajaportin saunalla on luotu pitkiä ystävyyksiä. Aaro Sihvo ja Jukka Sauro tutustuivat saunassa ja ovat käyneet yhdessä ulkomailla "ympäri Amerikkaa".

– Miehet harvoin avautuvat, mutta saunassa se onnistuu. Sauna on miehelle erittäin tärkeä. Täällä puhutaan kipeitäkin asioita, sellaisia mitä ei baarissakaan puhuttaisi, Sauro sanoo.

Aaro Sihvo nauttii huumorista, jota saunassa viljellään.

– Kyllä tämä ainakin mielentervettä edistää. Huuli lentää ja turistit katsovat välillä, ovatko nuo jätkät tosissaan. Kyllä osa lähtee nopeasti pois, kun vähän heittää löylyä, Sihvo vitsailee.

Tosiasiassa hän nauttii keskilämpöisistä löylyistä. Molemmat miehet saunovat lähes joka päivä, koska uskovat saunan terveyshyötyihin.

Uusi sauna tulossa

Tamperelaiset saunayhteisöt alkoivat käyttää saunapääkaupunkititteliä, kun Tampereen seudulle alettiin rakentaa 20:ttä yleistä saunaa. Tampereen uusin yleinen sauna, Tullin sauna, avattiin Tampere-talon lähelle huhtikuussa.

Tältä näyttää Tampereen uusin sauna Kuuma, joka avataan kesäkuussa. Petra Ketonen / Yle

Kesäkuussa Tampereella avataan jälleen uusi yleinen sauna, Ravintolasauna Kuuma. Se avataan keskeiselle paikalle Laukontorille Ratinan stadionin viereen..

Sauna Finlandia Holding -yhtiön perustaja Ville Iivonen sanoo, että ajatuksena on tarjota laadukas, yhteisöllinen saunaelämys.

– Saunassa titteleitä ei käytetä. Kaikki ovat lauteilla samanarvoisia.

Saunaravintola Kuuman perustaja Ville Iivonen rakastaa saunomista ja avannossa käymistä. Petra Ketonen / Yle

Keskustan sauna Ratinan lähellä on etukäteen herättänyt paljon mielipiteitä. Aaro Sihvo pitää sitä liian korkeana rakennuksena. Jukka Sauro aikoo taas ehdottomasti käydä kokeilemassa nekin löylyt.

Japanissa sauna on kuuma trendi

Saunapääkaupungin tittelillä Tampere lisää näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla.

Saunomisesta on tullut erityisen trendikästä Japanissa. Rajaportin saunallakin japanilaiset saunamatkailijat ovat tulleet tutuiksi.

– Olemme panostaneet viime vuosina ulkomaalaisiin saunojiin ja tehneet nettisivumme jo 11 kielelle, viimeksi japaniksi ja kiinaksi. Rajaportti on ollut kiinnostava kohde myös japanilaisille arkkitehtiryhmille, jotka ovat käyneet tutkimassa saunaa japanilaiseen sento-kylpyläkulttuuriin liittyen, Rajaportin saunan isännöitsijä Veikko Niskavaara kertoo tiedotteessa.

Rajaportin sauna on Suomen vanhin sauna. Jani Aarnio / Yle

Tampereen seudun yleiset saunat:

Rajaportin sauna Pispalassa Rauhaniemen Kansankylpylä Kaupinojan sauna Kaukajärven uimala Suomensaaren sauna Lielahdessa Tohlopin lämmittelysauna Suolijärven sauna Hervannassa Koskentien sauna Kalevassa Tullin sauna Niihaman lenkkisauna Tulossa: Sauna Kuuma Laukontorilla Viikinsaaren sauna Alisniemen sauna Nokialla Halkoniemen sauna Nokialla Lempoisten uimala Lempäälässä Rantalan sauna Lempäälässä Reipin sauna Pirkkalassa Räikän sauna Ylöjärvellä Peltomäen sauna Ylöjärvellä Veittijärven sauna Ylöjärvellä Vesaniemen sauna Kangasalla

Korjaus kello 15.28 Korjattu Iivosen sukunimi oikein.