Erkki Virtasen kolumni: Koivussa on jo lehti, mutta missä se sote on? – Keskustele

Vuosituhannen sote-uudistus ei ole vieläkään valmis, vaikka sellaista on lupailtu. Sovitulla aikataululla pelkästään eri tietojärjestelmien yhdistäminen ei tule onnistumaan vuonna 2020, kirjoittaa Erkki Virtanen. Keskustele aiheesta jutun lopussa.

Koivuihin tuli lehti helleaallon myötä tänä keväänä tosi vauhdikkaasti. Tämä vei ajatukseni Sote-uudistukseen.

Mutta mikäs ihmeen yhteys näillä asioilla on?

Pitkämuististen mielissä on ehkä pysynyt, että toissa talvena silloinen sote-vastuuministeri Juha Rehula ilmoitti Soten olevan valmis ennen kuin koivussa on lehti.

Ovelana hevosmiehenä hän tietysti jätti mainitsematta, minkä vuoden koivikosta hän puhui.

Syrjähyppynä totean, että Juha on vahvoilla, kun Suomen Hippos ylihuomenna valitsee hallitukseensa puheenjohtajan. Hevosmaailman hyvin tuntevana minun täytyy sanoa, että on siinä kummallinen mies: juuri kun on päässyt eroon yhdestä kaaoksesta, hyppää seuraavaan samanlaiseen!

Vakavasti puhuen, sote-uudistus on välttämätön. Sitä onkin tehty koko tämän vuosituhannen ajan.

Ensin oli PARAS-hanke, jota harva enää edes muistaa. Sitten Jyrki Katainen kutsui Henna Virkkusen hallitukseensa perustamaan maahan soten pohjaksi suurkunnat eli lakkauttamaan pienkunnat. Kivikautinen kuntarakenne pysyi ennallaan, Jyrki ja Henna karkasivat Brysseliin.

Sipilän hallitus päätti, että taas yritetään. Ja pakko onkin yrittää. Sote-menomme kasvavat nykysysteemissä reaalisesti 2,4 prosenttia vuodessa, kun väestörakenteemme on niin onneton ennen kaikkea suurten ikäluokkien vuoksi. Muitakin syitä on.

Sote-hankkeella tuo kasvu pitäisi saada hidastettua 0,9 prosenttiin vuodessa. Kymmenen vuoden päästä olisi näin säästetty tällä tavalla 3 miljardia euroa.

Käykö näin? Toivoa sopii. Epäillä voi. Seuraavassa muutama näkökulma.

Ensinnäkin uudistusta on jo nyt siirretty vuodella. Siirtyykö se lisää, vai kaatuuko rähmälleen eduskunnassa jo parin kuun päästä?

Toiseksi kiinteistökustannukset nousevat huimasti. Kaikki kynnellekykenevät kunnat ja kuntayhtymät pyrkivät pikavauhtia rakentamaan uusia sairaaloita ja sen semmoisia. Tämä siksi, että ne pelkäävät kuollakseen Maakuntien tilakeskuksen päätöksiä kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen.

Kolmanneksi, palkkojen harmonisointi lisää menoja muutamalla sadalla miljoonalla eurolla.

Ihminen on kyllä onnistunut lentämään kuuhun ja tulemaan takaisinkin. Mutta sote-tietojärjestelmien integrointi vuoden 2020 alkuun mennessä on paljon, paljon vaikeampi juttu.

Neljänneksi, tietojärjestelmien integrointi. Harva enää edes muistaa, että uudistuksen ehkä tärkein osa – sekä asiakkaiden että erityisesti talouden säästöjen kannalta - oli yhdistää sosiaalihuolto ja terveydenhuolto. Tämä ei onnistu ilman tietojärjestelmien yhdistämistä. Ihminen on kyllä onnistunut lentämään kuuhun ja tulemaan takaisinkin. Mutta sote-tietojärjestelmien integrointi vuoden 2020 alkuun mennessä on paljon, paljon vaikeampi juttu. Ei onnistu, ei ainakaan tällä aikataululla.

Muistutettakoon vielä, että kaikki sote-miljardit siirtyvät ymmärtääkseni valtion budjetissa valtiovarainministeriön selän taakse. Superministeriöstä tulee supersuperministeriö!

Näitä pohdintoja riittäisi, mutta olkoon. Ne voivat sitä paitsi olla ihan turhanpäiväisiäkin. Antti Rinnehän on ilmoittanut panevansa koko uudistuksen tuhannen säleiksi, jos demarit voittavat vaalit. Siis jo ennen uudistuksen käyttöönottoa.

Toisaalta, sehän olisi vain loogista jatkoa tämän vuosituhannen sote-uudistushistorialle.

Erkki Virtanen

Kirjoittaja on työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö, joka jäi eläkkeelle 45 vuoden virkamiesuransa jälkeen. Nyt Virtanen vaeltelee mökkipaikkakuntansa Tammelan saloilla ja seuraa ja kommentoi valtiontalouden nykytilaa. Poliittisesti yhä sitoutumaton.